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 Общество
  2015  10
Все про:авиация (1740) воровство (565) завод (304) Запорожье (1496) Нацполиция (6973) СБУ (14008)

 Работникам запорожского завода не дали украсть детали от военных самолетов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции пресекли разворовывание комплектующих военного назначения на авиационном предприятии в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, коммерсант из Запорожья договорился с двумя работниками предприятия, чтобы те "вынесли" с завода комплектующие к авиационным двигателям военного назначения. Предварительно он нашел заказчиков из других стран, в том числе России.

Оперативники задержали работников завода возле предприятия при попытке передачи организатору похищенных комплектующих к самолетам. Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала 7 человек, разворовывавших имущество обанкротившегося завода на Львовщине. ФОТОрепортаж
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движок от реактивного самолета с Мотор С1ч в карманах вынесли ?
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кража.... было бы военное положение - статья была бы потяжелее
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРаботникам запорожского завода не дали украсть детали от военных самолетов
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