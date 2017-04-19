 Работникам запорожского завода не дали украсть детали от военных самолетов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, коммерсант из Запорожья договорился с двумя работниками предприятия, чтобы те "вынесли" с завода комплектующие к авиационным двигателям военного назначения. Предварительно он нашел заказчиков из других стран, в том числе России.
Оперативники задержали работников завода возле предприятия при попытке передачи организатору похищенных комплектующих к самолетам. Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
2015 10
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