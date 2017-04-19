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Все про:Днепр_город (2577) судья (1799) Холодницкий (287)

 Двое судей в Днепре требовали взятку $30 тысяч за вынесение более мягкого приговора, - Холодницкий

Руководитель Специализированой антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий обнародовал информацию о задержании на взятке двух судей в Днепре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Холодницкий отметил: "Осуществляя конституционную функцию прокуратуры относительно процессуального руководства досудебным расследованием Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по материалам Службы безопасности Украины и при участии детективов Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили очередной факт совершения коррупционного преступления представителями судейского корпуса.

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Правоохранительными органами установлено, что двое судей одного из районных судов города Днепра, используя свое служебное положение, требовали от обвиняемого по уголовному делу неправомерную выгоду за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы в размере 30 тысяч долларов США.

При этом деньги непосредственно должна была получить судья, которая пять лет назад уже вынесла по этому же делу обвинительный приговор, но он был отменен апелляционным судом. Часть средств она должна была передать коллеге, который осуществлял рассмотрение дела, за принятие им "нужного" решения.

Кроме того, поскольку статья Уголовного кодекса Украины, по которой судили гражданина, не предвидит возможности смягчения наказания, судьи обязывались после получения денег повлиять на работников прокуратуры, которые поддерживали публичное обвинение в этом деле - убедить их изменить его, переквалифицировав на статью УК с более мягким наказанием и отказаться от дальнейшего внесения апелляционных жалоб на принятый таким образом незаконный приговор.

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Противоправная деятельность судей разоблачена сегодня во время контролируемого правоохранителями получения одной из них части денежных средств в сумме 16 тысяч долларов США.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины как вымогательство и получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за совершение действий с использованием предоставленной ей власти и за ч. 2 ст. 369-2 УК Украины как получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Законом за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП.

Сейчас проводятся предусмотренные законом первоочередные следственные действия, готовятся соответствующие документы в Высший Совет Правосудия и решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения".

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Правильно! Чтобы взятки после повышения требовали не 30, а 300 штук!
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фамилии героев или хотя-бы суд какого района?.всё же интересно, когда миллиардами сытники и холодницкие займутся?
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30 баксов на всех : СБУ, Разведка, Контрразведка. Как пирог поделили ? 60%-30%-10% ?
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верно мыслите, ведь нет НИ ОДНОГО решения судов о направлении конфискованного в бюджет страны. В лучшем случае вещдоки безследно исчезают из сейфов следователей...
Следователю - выговор. Вещдоки - по карманам и хатынкам сопричастников.
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Немедленно переведите этих судей в Печерский суд г.Киева. Там им и место.
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Зачем? Вы наивно полагаете, шо печерские сильно отличаются от остальных?
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Переименовать улицы:прокурорская,суддейская ,ментовская,там дворцы и виллы им принадлежащие.
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Ну кто нибудь похвалит? Ведь хорошо сработали! Или только зрада на уме?
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Хорошо,что дальше?Поруки,заставы,Америка?Хоть один из взяточников сел?
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да, и не один. Кто виноват что нашим СМИ это не интересно?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое судей в Днепре требовали взятку $30 тысяч за вынесение более мягкого приговора, - Холодницкий
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