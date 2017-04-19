 Двое судей в Днепре требовали взятку $30 тысяч за вынесение более мягкого приговора, - Холодницкий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Холодницкий отметил: "Осуществляя конституционную функцию прокуратуры относительно процессуального руководства досудебным расследованием Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по материалам Службы безопасности Украины и при участии детективов Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили очередной факт совершения коррупционного преступления представителями судейского корпуса.
Правоохранительными органами установлено, что двое судей одного из районных судов города Днепра, используя свое служебное положение, требовали от обвиняемого по уголовному делу неправомерную выгоду за назначение наказания, не связанного с реальным лишением свободы в размере 30 тысяч долларов США.
При этом деньги непосредственно должна была получить судья, которая пять лет назад уже вынесла по этому же делу обвинительный приговор, но он был отменен апелляционным судом. Часть средств она должна была передать коллеге, который осуществлял рассмотрение дела, за принятие им "нужного" решения.
Кроме того, поскольку статья Уголовного кодекса Украины, по которой судили гражданина, не предвидит возможности смягчения наказания, судьи обязывались после получения денег повлиять на работников прокуратуры, которые поддерживали публичное обвинение в этом деле - убедить их изменить его, переквалифицировав на статью УК с более мягким наказанием и отказаться от дальнейшего внесения апелляционных жалоб на принятый таким образом незаконный приговор.
Противоправная деятельность судей разоблачена сегодня во время контролируемого правоохранителями получения одной из них части денежных средств в сумме 16 тысяч долларов США.
Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины как вымогательство и получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за совершение действий с использованием предоставленной ей власти и за ч. 2 ст. 369-2 УК Украины как получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.
Законом за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП.
Сейчас проводятся предусмотренные законом первоочередные следственные действия, готовятся соответствующие документы в Высший Совет Правосудия и решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения".
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Следователю - выговор. Вещдоки - по карманам и хатынкам сопричастников.
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