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 Политика Украины
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 Международный суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма

Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.

Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма. Соответствующее решение огласил председатель суда Ронни Абрахам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Суд решил, что Украина не доказала, что Россия нарушила ст. 2 Международной конвенции по борьбе с терроризмом, а именно не предоставила наличия умысла в действиях России по финансированию террористов на востоке Украины.

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Также судья отметил, что Украина должна доказать, что запрошенные временные меры должны остановить причинение непоправимого ущерба, а также умышленность действий государства-стороны конвенции. По мнению суда, это требование не было выполнено.

"Украина не выполнила тех стандартов доказательной базы, чтобы доказать умышленность перечисления средств (для субъектов Л/ДНР)", - заявил председатель суда.

"На этом этапе рассмотрения дела Украина не предоставила доказательств, которые бы демонстрировали надлежащим образом, что эти элементы (нарушения Россией конвенции) являются правдоподобными", - огласил глава суда.

Таким образом, Международный суд ООН решил не вводить временные меры по этому пункту обвинения.

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Как сообщалось, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина представит в Международном суде ООН в Гааге доказательства преступлений РФ. Правда сильнее оружия ". После первого дня слушаний Порошенко отметил: "Ждем от суда в Гааге решений, которые остановят поставки оружия и позволят прекратить притеснения крымских татар ".

По словам главы МИД Павла Климкина, главная цель Украины в Гааге - защитить жизнь и права украинцев. Украина провела около 40 встреч с РФ до подачи иска в Международный суд ООН

Украина в Гааге напомнила о сбитом боевиками МН17: "Мы не знаем, кто может быть следующей жертвой ". А также в ходе заседания украинская сторона заявила: "Жертвы среди мирного населения Донбасса - результат спонсирования терроризма Россией ". Ранее Цензор.НЕТ публиковал полный текст выступления представителя Киева на Международном суде ООН.

По мнению первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко, РФ очень перевозбудилась из-за иска против нее: "Это все очень напрягает Москву ".

В ходе своего выступления в суде 8 марте представитель РФ заявил: "Боевики нашли оружие в хранилищах и шахтах Донбасса ". А также: "Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество ". В ответ, Мининформполитики обнародовало топ-5 лжи российской стороны в международном суде ООН в Гааге. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что над заявлениями РФ в суде ООН "недобрым смехом смеется весь мир ". А представитель Украины в суде Елена Зеркаль отметила: "Мне очень понравилась реакция России. Они были расстроены", а также подчеркнула: "Чем больше Россия будет так очевидно лгать в суде ООН, тем это лучше для позиции украинской стороны ".

Кроме того, родственники жертв крушения МН17 пришли на слушания в Международный суд ООН в Гааге по иску Украины против России: "Этот процесс наша единственная надежда".

В ответном слове 8 марта представитель Украины подчеркнул: "Россия не отрицает, что поставляет оружие для атаки против гражданских на востоке Украины".
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Что сказать.... Выдающееся позорище украинской дипломатии и международной юридической школы. Уверен что вся доказательная база была сознательно проигнорирована именно со стороны истцов, то есть украинской стороны, которым было важно отчитаться как перед народом так и теми кто развязал войну, то есть российскими кураторами.
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Это результат того лицемерия , каким Шоколадное - кролечье шобло вот уже 3 года занимается , рассказывая народу как важно не называть войну войной с Рашей , как важно колаборционистов называть сеппарами .
Чего мы хотели , а ? Называя Лугандонцев сеппарами мы сами попали в "прокрустово ложе" .

Я уже не говорю про "торговлю на крови" ...
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...подумали и решили, ну пусть финансируют пока... мало еще терактов в Европе, мало.... а в Украине - ваще неизвестно чем там на востоке занимаются, может по воронам стреляют...
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значит оружие все-таки в шахтах откопали...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународный суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма
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