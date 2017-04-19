 Военная прокуратура сообщила подробности убийства на Яворовском полигоне: со спиртным отмечали помолвку военнослужащего

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, об этом на брифинге сообщил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец.
По его информации, в ночь на 18 апреля в одной из палаток на Яворовском полигоне военнослужащие из Одесской области, приехавшие на боевое слаживание, употребляли спиртные напитки. Мужчина 1990 года рождения сделал предложение женщине, которая была военным психологом, и они праздновали его помолвку.
Между парой и военным фельдшером, женщиной 1986 года рождения, произошла ссора. Около 02:00 мужчина убил фельдшера, нанеся ей два ножевых ранения в сердце и перерезав горло. В палатке во время убийства была его невеста.
"Тело он сбросил в яму для отходов, упаковал вещи и, очевидно, намеревался бежать. Но передумал и сообщил своему командиру о том, что произошло. Сейчас он задержан по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство")", - рассказал Савинец.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
По словам прокурора, следствие отрабатывает различные версии мотивов убийства, в том числе возможные ревность и личную неприязнь. Также проверяют причастность к убийству женщины-психолога, которая также ссорилась с погибшей той ночью.
"Мы сразу отвергли версию, что мужчина прикрывает свою невесту, которая могла самостоятельно совершить убийство, ведь мы нашли его окровавленную одежду и его нож, - сказал Савинец. - Однако мы проверяем причастность его невесты, ведь она могла ему каким-то образом помогать в совершении этого преступления".
Кроме того, следователи устанавливают, каким образом спиртное попало на территорию воинской части.
Все трое - погибшая, подозреваемый в убийстве и его невеста - в свое время принимали участие в антитеррористической операции на Востоке Украины. А муж погибшей сейчас служит в зоне АТО.
Кроме этого, погибшая и подозреваемый в убийстве являются уроженцами Херсонской области. Они несли службу по контракту в одной из одесских воинских частей, которая относится к 28-й отдельной механизированной бригаде.
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одного за один запах зачмырит руководство, другим и пить особо не надо
и так дури хватает
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а что делать
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