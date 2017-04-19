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 Политика Украины
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 ГПУ направила в Испанию запрос об экстрадиции в Украину матери Онищенко, - замгенпрокурора Енин

Генеральная прокуратура направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину Инессы Кадыровой, матери депутата Верховной Рады Александра Онищенко (группа "Воля народа"), подозреваемой в причастности к так называемому "газовому делу".

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

"Уже отправили (запрос)", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца", - беглый Онищенко

По его словам, документы для экстрадиции были отправлены в среду.

30 марта Инессу Кадырову задержали в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

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Напомним, 16 марта 2016 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

Сам подозреваемый недавно заявлял, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день, Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.


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Как и следовало ожидать международный суд отказал Украине по первому пункту (финансирование терроризма) полностью. По второму выразил сожаление. Всё как всегда
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дык проффессианалы жо в министерствах. красномордое чмо все международные суды просрёт.
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Та не до этого им. Заняты. От, например, из свежего:

Поліція повернула собі стару генеральську форму: гаптування, хутро, лампаси, погони



ГПУ направила в Испанию запрос об экстрадиции в Украину матери Онищенко, - замгенпрокурора Енин - Цензор.НЕТ 4827



было:


ГПУ направила в Испанию запрос об экстрадиции в Украину матери Онищенко, - замгенпрокурора Енин - Цензор.НЕТ 5171

стало:


ГПУ направила в Испанию запрос об экстрадиции в Украину матери Онищенко, - замгенпрокурора Енин - Цензор.НЕТ 1625


Ukrainian Military Pages
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А ты чего ожидал? Растрела и похоронной музыки? Вы блин не поймете, ЧТО У НАС АТО!!! А АТО это борьба с внутренними террористами.
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Обязал РФ прекратить преследование украинцев и крымских татаров в Крыму, восстановить Меджлис и пр.
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от хунта никак не уймётся. на жалость онищенке решили надавить.ничего святого...
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На родственников в схемах оформляются фирмы-прокладки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ направила в Испанию запрос об экстрадиции в Украину матери Онищенко, - замгенпрокурора Енин
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