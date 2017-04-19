 В доме Насирова нашли информацию по делу о присвоении 2 млн долл. на реформу ГПУ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
В списке вещей, найденных дома у Насирова, есть выписка из ЕРДР 4201600000000688. Выписка сделана 16 мая 2016 года. По этому делу ГПУ получала санкцию на обыск в Центре противодействия коррупции (ЦПК).
После этого ЦПК заявил о давлении со стороны ГПУ. А американская сторона сообщила, что ЦПК получил 190 тыс. долларов на институциональное развитие НАБУ и САП.
Что касается 2 млн долларов, то они выделялись Международной организацией по развитию права (IDLO) и Министерством юстиции США для стимулирования реформ в ГПУ.
Прокурор САП Симкив заявил что не знает, почему выписка из ЕРДР была в доме у Насирова.
Ранее стало известно, что Насиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины. Однако, сегодня он не явился на апелляцию по аресту своего имущества.
Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете".
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".
Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.
3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.
Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".
4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.
В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.
В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".
Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ".
13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".
Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Насиров не явился на апелляцию ареста своего имущества(35)
Сытник о Холодницком: "Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств"(13)
Насиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины, - адвокат(27)
Ни на один вопрос детективов Насиров не дал конкретного ответа, - Сытник(13)
"Насіровщина" - це наша загальна хвороба. З нею боротися важче, ніж з режимом Януковича(0)
Насиров вряд ли сбежит за границу, - Сытник(37)
Дело Насирова: Суд арестовал начальника департамента погашения обязательств ГФС и установил залог 8 млн грн(17)
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Ну, разве что, в виде пособия прокурорским го#донам при увольнении.
Но, учитывая количество оных резиновых изделий в ГПУ, это ж капля в море...
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Во-первых он не сам Онищенку делел преференции а по распоряжению Мармелада,
А потому, при правильном расследовании, Насиров превращается в рядовового соучастника ОПГ, где организатором есть Мармелад.
В Украине Насиров не даст свидетельских показаний против Мармелада. Скорее всего его просто убьют, чтобы не допустить такого развития событий. Именно поэтому Насиров срал "под себя" в суде, опасаясь попасть в СИЗО. А вот пребывая в Англии - он безусловно пойдет на сотрудничество со следствием, избежав таким образом реального лишения свободы. Далее, дав исчерпывающие показания, будет продолжать жить в Англии, посадив "за решето" Онищенка и Мармелада. Вы скажете, что это не реально. Да, пока не реально. Но так будет не всегда. Особенно, когда Мармелада не выберут на второй срок. Именно потому, вороватые президенты боятся не быть переизбранными. И желательно не всю жизнь....
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Красавчик этот Ромик, так нагнуть. Видать, пригрозил кому надо, что молчать не будет, сдаст всю цепочку.
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