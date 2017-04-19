EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  7406  37
Все про:арест (10228) ГПУ (8490) обыск (1053) помощь (3272) суд (20643) США (12401) реформы (2566) Насиров (480)

 В доме Насирова нашли информацию по делу о присвоении 2 млн долл. на реформу ГПУ

В доме, где проживает Роман Насиров, был изъят выписка из Единого реестра досудебных расследований Украины (ЕРДР) по делу о присвоении 2 млн долларов, выделенных правительством США на реформу Генпрокуратуры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В списке вещей, найденных дома у Насирова, есть выписка из ЕРДР 4201600000000688. Выписка сделана 16 мая 2016 года. По этому делу ГПУ получала санкцию на обыск в Центре противодействия коррупции (ЦПК).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд снял арест с паспортов Насирова

После этого ЦПК заявил о давлении со стороны ГПУ. А американская сторона сообщила, что ЦПК получил 190 тыс. долларов на институциональное развитие НАБУ и САП.

Что касается 2 млн долларов, то они выделялись Международной организацией по развитию права (IDLO) и Министерством юстиции США для стимулирования реформ в ГПУ.

Прокурор САП Симкив заявил что не знает, почему выписка из ЕРДР была в доме у Насирова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Насиров не явился на апелляцию ареста своего имущества

Ранее стало известно, что Насиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины. Однако, сегодня он не явился на апелляцию по аресту своего имущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: "Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прокурор САП Симкив? Бывший прокурор или как? Или что плять вы творите за 70 кусков в месяц?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Товарищ, шо Вас так возбудило? Попробуйте сесть ровно на жопу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні, не знаю. Єдиний Реєстр Досудових Рішень (ЄРДР) знаю а ЕРДР - НІ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
по ходу ті тоже не знаешь, так тоже напиши Бутусову, а еще лучше Хуйлу напиши!
 показать весь комментарий
Ответить
 
я не знаю.о чем это говорит что оно у него дома?ну нашли та и нашли,это что-то кардинально изменит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
По делу проводятся обыски, берутся НСРД, и тут, у совершенно постороннего человека (крупного чинуши) оказывается информация в которой есть номер, фабула, Ф.И.О. и должность следователей, прокурора/прокуроров, а с какой вдруг радости?
 показать весь комментарий
Ответить
 
и че собственно тут такого к ЕРДР есть доступ как и гпу так и у сап. Там нет информации о процессе расследования, собранных доказательствах, показаниях и тд. Там просто указан номер, статус и причина открытия. Единственное для чего эта бумажка нужна, что-бы убедится что под тебя копают. Дать ему ее мог кто угодно у кого есть доступ к реестру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет, не кто угодно. рядовой прокурор САП имеет доступ только к своим провадженням. И любой кто такой доступ имеет, оставляет свой след на вытяге. А причину вы верно указали "что-бы убедится что под тебя копают". Ну и с какого ..я прокурор информирует в поза процессуальный способ под кого копают, а под кого нет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все это Говно. Пока Карамель будет у власти - страна будет лететь под откос. Точка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
как ни кацап-обязательно про выделительную систему вспомнит...у вас чо там,в школе это обязательній курс?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да плевать я хотел на шоколадного. У нас есть конкретный герой, вот пускай и объяснит как это так получилось?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо смотреть на чье она имя, а не где лежит, не так ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
система формирует сама, там должен быть указан следователь/прокурор сделавший его и время. Раз вспомнили конкретного прокурора САП, значит вытяг формировал он. Вот пускай и объяснит почему его вытяг у постороннего человека.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тот правда Насыров)).. но главное что хочет.. и подальше
 показать весь комментарий
Ответить
 
потому что 30% "отмороженых" украинцев идут в секту мацковского патриархата! И пока будут ходить до тех пор ничего не изменится!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это все равно, что у кого то дома найти книжку "Как варить самогон" и обвинить его в изготовлении и реализации подакцизных товаров. Кто такую тупизну вбрасывает и так недалеким читателям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно, как, по мнению америкосов, 2 лимона зелени должны были стимулировать реформу ГПУ?
Ну, разве что, в виде пособия прокурорским го#донам при увольнении.
Но, учитывая количество оных резиновых изделий в ГПУ, это ж капля в море...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та то на общак пошло. А общак - это святое!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я, честно говоря, даже хочу, чтобы Насиров сбежал. Обоснование.
Во-первых он не сам Онищенку делел преференции а по распоряжению Мармелада,
А потому, при правильном расследовании, Насиров превращается в рядовового соучастника ОПГ, где организатором есть Мармелад.
В Украине Насиров не даст свидетельских показаний против Мармелада. Скорее всего его просто убьют, чтобы не допустить такого развития событий. Именно поэтому Насиров срал "под себя" в суде, опасаясь попасть в СИЗО. А вот пребывая в Англии - он безусловно пойдет на сотрудничество со следствием, избежав таким образом реального лишения свободы. Далее, дав исчерпывающие показания, будет продолжать жить в Англии, посадив "за решето" Онищенка и Мармелада. Вы скажете, что это не реально. Да, пока не реально. Но так будет не всегда. Особенно, когда Мармелада не выберут на второй срок. Именно потому, вороватые президенты боятся не быть переизбранными. И желательно не всю жизнь....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А паспорта Насирову кто вернул и с какой целью?
Красавчик этот Ромик, так нагнуть. Видать, пригрозил кому надо, что молчать не будет, сдаст всю цепочку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверняка засланная кацапня полезет по цепочке из всех щелей. Ну та, что пока сидит и не сбежала в Ростов.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ доме Насирова нашли информацию по делу о присвоении 2 млн долл. на реформу ГПУ
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти