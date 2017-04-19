 Международный суд ООН признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России" и вынес промежуточное решение

Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Суд считает, что по крайней мере часть аргументов Украины подпадают под юрисдикцию prima facie суда", - заявил он, комментируя обвинения Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украина должна выполнить ряд условий, в частности, о предыдущих досудебных консультациях с РФ. Суд ООН признал, что Украина выполнила эти требования, исходя из предоставленных записей встреч".
"Представляется, что спор невозможно было решить с помощью переговоров", - добавил Абрахам. "Это позволяет говорить, что требования prima facie были выполнены (также по второй конвенции)", - подчеркнул он.
В итоге Суд признал, что Украина доказала возможность временных мер в споре "Украина против России".
Сейчас обнародуется решение по конкретным временным мерам, принятым Судом.
Напоминаем, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России прошли 6-9 марта 2017 года.
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НУ ВОТ!
А ВЫ ГОВОРИТЕ "СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕТ"...
А ОН "ПРИЗНАЛ".....таки...
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http://gordonua.com/news/worldnews/mezhdunarodnyy-sud-oon-otkazal-ukraine-vo-vremennyh-merah-protiv-rossii-po-konvencii-po-zapreshcheniyu-finansirovaniya-terrorizma-184148.html
Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма
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Кстати много пены пускают юзеров не понимая разницы между Судом по Правам человека и Международным Уголовным судом. Оба находятся в Гааге - но рассматривают совсем разные вопросы, и вопрос Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в ведении Уголовного Суда. Нафиг наши включали в иск в Суд по правам ....-только им ведомо
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Где дело по Боингу?
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Не приняла она мер против России.
Их там нет и попробуй докажи в исполнении суда ООН ((
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Один бред несут!!!
В суде судит проигравшего всегда - ПОБЕДИТЕЛЬ в войне!!!
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Потому что украинская сторона не доказала мотив.
Значит это будет устанавливаться потом. А пока суд допускает финансирование тероризма , если мотивом является защита кого бы то ни было от рассовой ( любой другой) дискриминации. Например можно защищать крымских татар в Крыму или геев на красной площади.
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Это все обьясняет.
Замечательно здесь то что по сути разрешает любому защищать кого угодно от чего угодно и где угодно.
Вы представляете какой это хаос наступит.
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она уже отслужила потерей времени и своего авторитета, пора ставить новую с новой надеждой от народа(так народ сам себя
развлекает - надеется на очередного нового премьера, что будет лучше, а на самом деле эту ожидалку по полной использует фирташ - имитация во всей своей красе.)
Гройман там немного увлекся невыполнением заказа фирташа и фирташ тут же его припугнул отставкой. Ну чтобы гройман
ЛУЧШЕ выполнял заказы по приватизации и продаже земли, другие внешние заказы очередная порция рехформ образования, чтобы народ
не заметил по чуть-чуть рехформят в отрицательную сторону. Но это уже внешние требования отсрочки экстрадиции фирташа,
а именно американские по дебилизации населения. И ТД.
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Про це повідомив на відкритих слуханнях у Гаазі голова Суду Ронні Абрахам, передає Громадське.
Він підкреслив, що Україна мала довести, що "запитані тимчасові заходи мають зупинити заподіяння невідновлюваної шкоди, а також умисність дії держави-сторони конвенції".
Проте, на думку суду, ця вимога не була виконана. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/sud-u-gaazi-vidmoviv-u-zaprovadzhenni-zahodiv-proti-rf-za-finansuvannya-terorizmu-916392.html
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Надо ей отдать все области Недоросии и будет все заипись!
А НЕ ПОШЛИ БЫ НАЙУХ ,КАЦАПЬЕ ВОНЮЧЕЕ?
Это я вам,Харьковчанин, говорю!
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в ответ на Тамагавки по авиабазе в Сирии,нам надо в ответ ударить па Данбассу...,
и таких паскуд на РАБссии тьма...
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забавен все таки мир....
мне кжается что пусть ядреная уже начнется..жить по сути таким образом это реально паразитировать только на теле планеты.
жмите кнопки и все будут счалсивы...кроме выживших
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Бездари, одним словом.
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Решение суда!
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Уошингтон ответит на любое нападение подавляющим и эффективным ударом,передает агенство Ройтерс.
Неужели звездочка Кремля погаснет?
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