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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Гаага (134) ООН (2051) Россия (70039) суд (20643)

 Международный суд ООН признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России" и вынес промежуточное решение

Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав за собой юрисдикцию для рассмотрения данного дела.

Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Суд считает, что по крайней мере часть аргументов Украины подпадают под юрисдикцию prima facie суда", - заявил он, комментируя обвинения Украины по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеркаль: Верю, что судьи Международного суда ООН услышали нас. Надо быть оптимистами

Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украина должна выполнить ряд условий, в частности, о предыдущих досудебных консультациях с РФ. Суд ООН признал, что Украина выполнила эти требования, исходя из предоставленных записей встреч".

"Представляется, что спор невозможно было решить с помощью переговоров", - добавил Абрахам. "Это позволяет говорить, что требования prima facie были выполнены (также по второй конвенции)", - подчеркнул он.

В итоге Суд признал, что Украина доказала возможность временных мер в споре "Украина против России".

Также читайте: "Наша цель - доказать, что Россия является спонсором терроризма на государственном уровне", - Климкин об иске в Международный суд ООН в Гааге

Сейчас обнародуется решение по конкретным временным мерам, принятым Судом.

Напоминаем, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Слушания в Международном суде ООН по иску Украины против России прошли 6-9 марта 2017 года.

Читайте: Реальных инструментов заставить Россию выполнить решение суда в Гааге немного, - Климпуш-Цинцадзе
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давайте вместе поблагодарим нашего липецкого рошеновского президента от имени всего народа Украины, что он сделал все от него зависящее, чтобы дать возможность россии уйти от какой-либо ответственности за свои кровавые деяния на Донбассе.
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roshenko q - вообщем это провал конечно, для тех кто понял... Рузьке юристы Кивалова в деле...Все куплено и продано ...
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Ничего не случилось , просто очередные консервы вскрываются !
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"Международный суд ООН признал за собой юрисдикцию..."
НУ ВОТ!
А ВЫ ГОВОРИТЕ "СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕТ"...
А ОН "ПРИЗНАЛ".....таки...
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2Ghfdlf - в кратце...
http://gordonua.com/news/worldnews/mezhdunarodnyy-sud-oon-otkazal-ukraine-vo-vremennyh-merah-protiv-rossii-po-konvencii-po-zapreshcheniyu-finansirovaniya-terrorizma-184148.html

Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма

Международный суд ООН признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России" и вынес промежуточное решение - Цензор.НЕТ 1640



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Как и все в юриспунденции. Попробую другими словами - суть - суд принял решение что имеет право рассматривать часть вопросов из списка претензий в иске. Наши туда напихали всякого.
Кстати много пены пускают юзеров не понимая разницы между Судом по Правам человека и Международным Уголовным судом. Оба находятся в Гааге - но рассматривают совсем разные вопросы, и вопрос Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в ведении Уголовного Суда. Нафиг наши включали в иск в Суд по правам ....-только им ведомо
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Спасибо. Я и так всё понял. Просто. сделал вывод после прочтения новости.
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Если ООН официально признает россию агрессором, это начало реального конца империи. против всего мира не сможет она устоять. вот сейчас все думают, что санкции нанесли ей некий удар и он эффективный в плане экономики, нет, это не совсем так. многие страны такие как Китай, Индия или Аргентина не имеют никакого отношения к санкциям. а когда ООН примет такое решение все страны в той или иной степени будут вынуждены сократить сотрудничество с рф, после чего наступает эмбарго, что и есть конец.
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я не претендую на что либо. имею право писать. как и ты вата. сударь.. ты меня насмешил.
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все, что плохо для рф для Украины хорошо. и знай важную вещь, нет ХОХЛОВ больше! есть УКРАИНЦЫ и это совершенно разные вещи. в Правом Секторе и по языку и по происхождению много русскоязычных и они режут головы вате не хуже чем украинцы - бандеры (украиномовных). их объединяет не язык как таковой, а язык ненависти к врагу который пришел в их дом с мечом, от меча он и умрет. а самый главный их язык это Любовь ради которой они и умирают. это очень высоко и вате не понять, нет не потому, что она это не испытала, она знает как это пизды получать, просто вата всегда вздохнув Свободы хмелеет и быстро строит стену от нее, нация неспособная жить самостоятельно, то есть свободно, обречена на провал. сам народ рождая идею свободы через некоторое время сам и отвергает ее... раб от происхождения.
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Это все ля-ля. Не чего они не сделают! Они яловые и дистрофики.
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прежде всего ООН обяжет прекратить или сократить сотрудничество с рф в сфере вооружений. что есть ощутимый удар. после чего наступает информационная шумиха на весь мир где создается образ не наблюдателя Арбитра как сейчас, а преступника. когда ему будет отказано во портах и проливах. ему могут закрыть небо и ввести эмбарго на нефть. все зависит от воли США в такой ситуации и Китая. это очень серьезное решение которое скорее всего не будет принято в данной ситуации. надо большее, допустим прорыв на Крым.
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На понятном и доступном языке: оЧЧЧень и оЧЧЧень обеспокоены.
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Голландцы, сколько можно сопли жевать?
Где дело по Боингу?
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Медленно работают евро бюрократы, но и наши не торопятся. это какой то сговор, на что они надеются? что путин назад сам уйдет?
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насрать евро бюрократам. На них не падает и ладно.
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Зачем нас обманывают?
Не приняла она мер против России.

Их там нет и попробуй докажи в исполнении суда ООН ((
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Докажем , не переживайте ! ,, Грузом 200" на ростов докажем !
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То что суд признав за собой юрисдикцию для рассмотрения данного дела уже хорошо, так как в случае с Грузией этого не было.Источник: http://censor.net.ua/n436929
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Ага. Только суд подтвердил, что будет рассматривать учебу татар в Крыму на украинском языке и категорически не будет рассматривать даже намеки, что Россия причастна к терроризму! Вот и все.
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ООН, как и все международные суды исжили себя!!
Один бред несут!!!
В суде судит проигравшего всегда - ПОБЕДИТЕЛЬ в войне!!!
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спросите это у американских налогоплатильщиков..
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Уже сейчас стало ясно, что суд Украина просрала.
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та цеж троляки обгінськи, не балакай з ними. просто в спам
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Я їм взагалі має бути по барабану , вони ж не визнають міжнародні суди .
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Вопреки дурачку "Яу", вам четко сказали: Россия никакого отношения к поддержке терроризма в Украине не имеет - не доказано. А посему и рассматривать этот вопрос в этом ключе даже не будут!
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Нічого , цей раз не будуть , почекаєм наступного .
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Вай , ще й самовподобайка , дійсно троляка , до побачення .
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Согласен. Если у тебя ума нет понять очевидные вещи - до побачення!)))))
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Дивні ви кацапи , таке враження що вам вбили в голову що українці після суду почнуть до вас відноситись як до людей .
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Суд поверил что сепары нашли оружие и военную технику в шахтах.
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Суд признал что некоторые аргументы украинской стороны подпадают под юрисдикцию. Но ограничительные меры пока не стал накладывать.
Потому что украинская сторона не доказала мотив.
Значит это будет устанавливаться потом. А пока суд допускает финансирование тероризма , если мотивом является защита кого бы то ни было от рассовой ( любой другой) дискриминации. Например можно защищать крымских татар в Крыму или геев на красной площади.
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Вам нужно лучше знать процедуру. Не будет устанавливаться потом. Этот суд терроризм на потом не откладывает.
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Ну как же не откладывает. Он сомневается именно в мотиве. Вот зачем россия поставила БУК , да потому что защищала русскоязычных от Украины, а сбитый боинг это промахнулись просто. Зачем взорвали взрывное устройство в Харькове. По той же причине. Почему происходят терракты в Европе.
Это все обьясняет.
Замечательно здесь то что по сути разрешает любому защищать кого угодно от чего угодно и где угодно.
Вы представляете какой это хаос наступит.
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чО за Україна? Кацапи, хто на вас в суд подав? Во жИ лАхі там в хААхє. Наваросія є, ЛНР є, ДНР є, абреківська НР Абхазостан є, а України нє - нима. Гигиги...)))
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Недавно была попытка сковыркнуть гроймана наряду с отставкой гонтаревой. Всем может показаться, что это конкуренты его подсиживают или грося от стыда перед народом сам попытался устраниться. На самом деле это фирташ убрал гонтареву, потому что
она уже отслужила потерей времени и своего авторитета, пора ставить новую с новой надеждой от народа(так народ сам себя
развлекает - надеется на очередного нового премьера, что будет лучше, а на самом деле эту ожидалку по полной использует фирташ - имитация во всей своей красе.)
Гройман там немного увлекся невыполнением заказа фирташа и фирташ тут же его припугнул отставкой. Ну чтобы гройман
ЛУЧШЕ выполнял заказы по приватизации и продаже земли, другие внешние заказы очередная порция рехформ образования, чтобы народ
не заметил по чуть-чуть рехформят в отрицательную сторону. Но это уже внешние требования отсрочки экстрадиции фирташа,
а именно американские по дебилизации населения. И ТД.
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https://tsn.ua/politika/sud-u-gaazi-vidmoviv-u-zaprovadzhenni-zahodiv-proti-rf-za-finansuvannya-terorizmu-916392.html
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Там того тексту , можна майже весь викласти , Міжнародний суд ООН у Гаазі не задовольнив прохання України про попередні заходи стосовно Росії щодо порушення нею Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Про це повідомив на відкритих слуханнях у Гаазі голова Суду Ронні Абрахам, передає Громадське.

Він підкреслив, що Україна мала довести, що "запитані тимчасові заходи мають зупинити заподіяння невідновлюваної шкоди, а також умисність дії держави-сторони конвенції".

Проте, на думку суду, ця вимога не була виконана. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/sud-u-gaazi-vidmoviv-u-zaprovadzhenni-zahodiv-proti-rf-za-finansuvannya-terorizmu-916392.html
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ТА визнав представлені Україною докази НЕДОСТАТНІМИ, просто звіздєц, ОСЬ ДЕ ЗРАДА, до стінки тих хто Україну представляв(ДОКАЗІВ МАЛО? НІФІГА АГЕНТИ КРЕМЛЯДІВ ПРАЦЮЮТЬ)
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Вывод один ; пи** дить нужно рашистов на Донбассе !
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Та что там гутарить,Украина и Хунта Порошеко напали на плешивого педофила с целью отнять РАБссию у рюсскага мира...
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Понятно! Росия классная страна и не кого не нападала!
Надо ей отдать все области Недоросии и будет все заипись!
А НЕ ПОШЛИ БЫ НАЙУХ ,КАЦАПЬЕ ВОНЮЧЕЕ?
Это я вам,Харьковчанин, говорю!
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за всех не вписывайся!
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Да никакой помощи не будет Украине ни от Европы, ни от США. Они забрали у Украины ядерное оружие и сейчас им на Украину плевать, их волнуют только свои сытые задницы.
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прально одной сев.кореи хватает!
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Международный суд ООН отказал Украине во временных мерах против России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма - як шоколадом помазано....
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так называемы пЫсатель РАБссии Алыксандр Просранов по ящику изрыгнул :
в ответ на Тамагавки по авиабазе в Сирии,нам надо в ответ ударить па Данбассу...,
и таких паскуд на РАБссии тьма...
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Сегодня все стало на свои места. Санкции-не санкции, Мински, Нормандские форматы - все оказалось пустой болтовней! А вот сегодня весь мир официально заявил: Россия никакого отношения к терроризму на Донбассе не имеет. Выкручивайся, Украина, как хочешь. Некоторые узколобые могут чесать языками и мысленно в чем-то убеждать сами себя. Но то, что произошло сегодня, по сути - официальное заявление всего мира!
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Сколько языков в мире существует и ни на одном нет возможности написать четко и в лоб то что происходит.
забавен все таки мир....
мне кжается что пусть ядреная уже начнется..жить по сути таким образом это реально паразитировать только на теле планеты.
жмите кнопки и все будут счалсивы...кроме выживших
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Зачем так писать название статьи? Они четко сказали, - "Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма!"
Бездари, одним словом.
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Финансирование терроризма это химоружие для Сирии,и кредит Путлера Асаду в размере 10 миллиардов долларов..,это тоже Украина виновата,ужОс...
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Так вроде никаких международно признанных террористических организаций в Украине нет.
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Признать РФ спонсором терроризма -- введение санкций, как против Ирана. Запад к этому не готов.
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Дарма ватопітеки вже почали пити шампанське. Рішення суду в частині "фінансування тероризму" досить грамотне і розраховане на довготривалу перспективу. Якщо РФ сама організовує і здійснює теракти на сході України, тобто по-факту сама являється терористом, то про яке фінансування тероризму може йти мова? Хіба можна фінансувати самого себе?
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Понятно! Россия! Бомби Украину и дальш

Решение суда!
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Хочу нагадати дописувачам затверджену ,три роки назад , доктрину стосовно окупанта , - "Збереження лиця хана Орди Путлєра і достойного його відходу " . Це спільна концепція президента і нинішнього посла в США Чалого. Так що, всі суди Україною будуть програватись а в Америці послом України буде все робитись , щоб не нанеслось шкоди Орді .Не тих українці обрали.
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Находясь в Японии в порту Йокосука на борту авааносца "Рональд Рейган" вице-президент США Майк Пэнс заявил :
Уошингтон ответит на любое нападение подавляющим и эффективным ударом,передает агенство Ройтерс.
Неужели звездочка Кремля погаснет?
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я так понял сначала замочат Чучхэ в С.корее,следом пойдёт плешивый...,ибо сегодня на планете Земля осталось 2 идиота..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународный суд ООН признал за собой юрисдикцию по делу "Украина против России" и вынес промежуточное решение
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