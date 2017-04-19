 Суд снял арест с паспортов Насирова

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Решением суда по результатам рассмотрения апелляции защиты Насирова снят арест с паспорта гражданина Украины, двух заграничных паспортов и дипломатического паспорта, идентификационного кода и др. документов. Под арестом остаются часы, денежные средства и другие ценности.
"Это решение суда не является угрозой для расследования. Паспорт ему не вернут. Есть другое решение суда, по которому Насиров обязан его сдать", - сказал прокурор САП Роман Симкив.
Ранее стало известно, что Насиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины. Однако, сегодня он не явился на апелляцию по аресту своего имущества.
Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".
Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".
Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.
3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.
Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".
4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.
В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.
В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".
Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ".
13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".
Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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-Парасюк
-Свобода
-Добробати
-Юля
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Ну, вот. А ТО УЖЕ СТРАШНО СТАНОВИЛОСЬ ЗА СТРАНУ! НЕУЖЕЛИ ЕСТЬ КОРРУПЦИЯ?!
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Имя суди в студию
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обкакались...
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А что? Цинизма нашей ублюдошной, продажной, вороватой, потешной "власти" не занимать...
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А ще тих хто насірова брав, в сізо запруть ...
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крутят репутацию через тимошенковское правильноговорение рабиновичу. Вот с тех и нужно начинать - кто пиарит коррупционеров рабиновичей, распространяют "это(подлость) касается каждого" и не проверяет денно и ночьно оборонпром и госпредприятия на коррупцию. Оборонпром мог бы уже продать 250 оплотов тайланду
и 300 пакистану и на эти деньги построить 500 штук в украинкую армию. А они 4 года одни только башни катают к оплотам по 18 месяцам. Ведь малышева способен строить до тысячи танков в год(не меньше 300), и это не привлекая другие БТРЗ. Рынки для украины открыты, а для раши закрыты. КБ Морозова вообще полный штиль. За 4года войны и слова не обранили о что-то новом.
МОЧИТЕ ЖУРНАШЛЮХ как это исламисты делают, против которых они боятся и слово обронить.
Все видели как кадырова боятся журнашлюхи, как они перед ним лапками пляшут. Потому что кадыров регулярно регулирует их поголовье.
Потому народу тоже нужно регулярно уничтожать журнашлюх.
Правильное регулярное уничтожение журнашлюх ведет к процветанию народа, неуничтожение падальжурнашлюх ведет к тотальной нищете, беднее всех в европе и нападению агрессора.
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Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.
Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам.
Он подчеркнул, что Суд принимает это решение несмотря на то, что признал свою юрисдикцию в этом деле.
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Тётя Роза @ANAKOYHER 18 мин.18 минут назад
Настоящие русские патриоты.
https://www.facebook.com/allanlevitov/posts/1024979414303420 …
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она уже отслужила потерей времени и своего авторитета, пора ставить новую с новой надеждой от народа(так народ сам себя
развлекает - надеется на очередного нового премьера, что будет лучше, а на самом деле эту ожидалку по полной использует фирташ - имитация во всей своей красе.)
Гройман там немного увлекся невыполнением заказа фирташа и фирташ тут же его припугнул отставкой. Ну чтобы гройман
ЛУЧШЕ выполнял заказы по приватизации и продаже земли, другие внешние заказы очередная порция рехформ образования, чтобы народ
не заметил по чуть-чуть рехформят в отрицательную сторону. Но это уже внешние требования отсрочки экстрадиции фирташа,
а именно американские по дебилизации населения. И ТД.
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дважды заграничник, гражданин Украины, дипломат, спортсмен-дзюдоист-инфарктник:
рррррр-ман нассссс-и-ров
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в США(с двух сторон украинский народ вгоняют в долги для тотального контроля, тянут деньги с фирташа и через мвф). Фирташ убрал использованную по репутации Гонтареву в отставку(каждых раз ставит нового с неким новой репутацией и через выполнения фирташевых хотелек их репутация обнуляется). Больших денег в украине тяжело украсть, Фирташу осталась распродать землю народа и положить все деньги на свои счета. На продаже безхозной земли можно подняться, нужно лишь продавить необходимый законопроект и деньги у фирташа в кармане.
Кроме этого фирташ в обмен на отложении экстрадиции выполняет дебилизацию украины при помощи послабления образования, чтобы у народа было много дебилов, которыми легко управлять через зомбоящик(а СМИ как можно видеть в раше оружие массового поражения). И заинтересованы в таких маневрам некоторые силы, которые управляют штатами.
Это как если вы сотрудничаете с лохом, то вам хочется закономерно его еще немного обмануть, А ПОЧЕМУ НЕТ, если лоху похер. Так же со сша. Не надо давать сша
себя видеть лохом. Украина принимает на себя удар и принимает участие в уничтожении ватной батыйской 800летней конченной орды, а сша за это дают украинскому народу аналог японии с сильно образованным антизомби 150 млн населением, с принадлежащим носителям украинского языка землям всей украины плюс большие куски распада раши, фабрики и заводы, принадлежащие народу, иммунитет от таких инструментов как управление через ЛГБТ, свидетелей, феминисток, полицейского государства(через разрешения стрелять друг в друга) и прочие. На счет народа записываются годовые мировые ввп, со украинских крыс фирташ-левочкиных отлавливают как с списывают украиденные деньги мвф.
долги. и ТД. Список имеет право уточняться.
НЕ ДАЙТЕ США СЧИТАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД ЛОХОМ. НЕТ ОБВОРОВЫВАНИЮ. ДАЕШЬ МОЩНОЕ универсальное школьное ОБРАЗОВАНИЕ. Все кому
лень учиться в школе всем наукам, это враги народа, они несут облегченное врабовхождение для рабовладельцев. Через легкий обман слабо развитого ума.
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было, покажите, что не даром аттестат получили?!
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логика верна?
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При Дзержинском уже давно бы расстреляли и маузер почистили.
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Видел на медни бриллиантово корнийца с выводком!Цветет и пахнет!
Не для того ромчика насралова главой дзюдорастов выбрали,что бы он кудато бежал!
Ромчик с высоко поднятой головой и своими покровителями,размажет всем холопам говно по харе.На раз,два,три!
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Бриллиантовые прокуроры уже сидят?
Беркута обвиняемые в массовых расстрелах сидят?
Феодалы своих не здают.
Сидеть будет Вася,за то что мешок кукурузы с фермерского поля украл,или лисапету с пьяных глаз без просу позычил.Причем от звонка,до звонка!
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Как судья мог принять такое решение? Есть 2 решения, и выполнят то, какое больше понравится.
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