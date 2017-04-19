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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:загранпаспорт (120) паспорт (569) суд (20643) Насиров (480) Антикоррупционная прокуратура (419)

 Суд снял арест с паспортов Насирова

Однако паспорта отстраненному главе ГФС Роману Насирову не вернут, так как есть другое постановление суда о том, что он обязан их сдать.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Решением суда по результатам рассмотрения апелляции защиты Насирова снят арест с паспорта гражданина Украины, двух заграничных паспортов и дипломатического паспорта, идентификационного кода и др. документов. Под арестом остаются часы, денежные средства и другие ценности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Насиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины, - адвокат

"Это решение суда не является угрозой для расследования. Паспорт ему не вернут. Есть другое решение суда, по которому Насиров обязан его сдать", - сказал прокурор САП Роман Симкив.

Ранее стало известно, что Насиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины. Однако, сегодня он не явился на апелляцию по аресту своего имущества.

Ранее сообщалось, что сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.
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Винуваті по списку:
- Семенченко
-Парасюк
-Свобода
-Добробати
-Юля
...
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А Юля яким боком у цьому списку ? Вона з іншого списку.
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ТАКИ "НЕ ВИНОВЕН"!
Ну, вот. А ТО УЖЕ СТРАШНО СТАНОВИЛОСЬ ЗА СТРАНУ! НЕУЖЕЛИ ЕСТЬ КОРРУПЦИЯ?!
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суды и коррупция - слова синонимы.

Имя суди в студию
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Интересно, назначит ли Петр Алексеевич Насирова прокурором Украины?
А что? Цинизма нашей ублюдошной, продажной, вороватой, потешной "власти" не занимать...
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Так ця скотобаза чоколадна потихенку вся і відмажеться.Сьогодні паспорт,завтра браслет знімуть,післязавтра під звуки Мурки посадять в літак,і гей воли до сонячних Лазурних берегів! Ну що хлопці,бувайте! Мені було прємно з вами працювати. Передайте Петру привіт,буду ждати на Іспанській віллі.Ну я полетів..
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спасибо тварям голосовавшим за БПП за таких выродков у власти
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Так все ж по новому ...
А ще тих хто насірова брав, в сізо запруть ...
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ну зачем же тикати? можно медленно и тщательно собираться в эмиграцию
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Какую эмиграцию? В эмиграции они в Украине! Ихняя родина вы знаете где.
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Нужно уже давно збиратись в еміграцію усім бандитам при владі . Збиратись поки ще є час.
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прощай рома....Как и те 4 беркутовца которые в начале недели в рашку сбежали....забыли уже о них и никто наказан не будет
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Дурдом какой то, "маленькая психиатрическая лечебница".
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да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире
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Гуманний він тільки для насірова та таких як він а простій людині не дай бог йому в лапи попасти .
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не случайно козла видели в визовом центре и сфотографировали
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ААА, БИНГО!!!!!! где тролль Рон Ма? иди застрелись, любитель взять карамельку за щёку
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а компенсацію за "моральні збитки" коли йому дасте?
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зачем писать такие новости,все и так знают что отпустят,а Пеця лучший рехформатов своего капитала..
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как зачем писать, чтобы показать нам, рабам, наше место. мы никто, а порошенки насраловы, уггоносицы, грановские, кононенки, косюки и прочие гнойсманы, наши хозяева, и они неприкосновенны
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Ура! Эта Пабьеда! Дзюдо рулит! Да здравствует наш суд самый недолюстрированный и не подкупный суд!
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Суды и суддисты это сатанисты, особенно верховных судов.
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Укроборонпром только правда ком юа пытается проверять на коррупцию, на вооружение народа от агрессоров(чтобы кишки народа не летали по чем зря, потому что так захотелось куйлу). ОСТАЛЬНЫМ ПИДАР ЖУРНАШЛЮХАМ начхать. Они за деньги
крутят репутацию через тимошенковское правильноговорение рабиновичу. Вот с тех и нужно начинать - кто пиарит коррупционеров рабиновичей, распространяют "это(подлость) касается каждого" и не проверяет денно и ночьно оборонпром и госпредприятия на коррупцию. Оборонпром мог бы уже продать 250 оплотов тайланду
и 300 пакистану и на эти деньги построить 500 штук в украинкую армию. А они 4 года одни только башни катают к оплотам по 18 месяцам. Ведь малышева способен строить до тысячи танков в год(не меньше 300), и это не привлекая другие БТРЗ. Рынки для украины открыты, а для раши закрыты. КБ Морозова вообще полный штиль. За 4года войны и слова не обранили о что-то новом.
МОЧИТЕ ЖУРНАШЛЮХ как это исламисты делают, против которых они боятся и слово обронить.
Все видели как кадырова боятся журнашлюхи, как они перед ним лапками пляшут. Потому что кадыров регулярно регулирует их поголовье.
Потому народу тоже нужно регулярно уничтожать журнашлюх.
Правильное регулярное уничтожение журнашлюх ведет к процветанию народа, неуничтожение падальжурнашлюх ведет к тотальной нищете, беднее всех в европе и нападению агрессора.
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через месяц его и на должности восстановят
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а ще суд в Гаазі не наклав на парашу обмежень, бо Україна не надала доказів про фінансування тероризму на Донбасі. слава парашенко! слава юристці бздеркаль!
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Сейчас Суд начал обнародовать решение по конкретным временным мерам, принятым Судом.
Суд ООН отказал во временных мерах против РФ по конвенции о запрете финансирования терроризма.
Об этом сообщил на открытых слушаниях в Гааге председатель Суда Ронни Абрахам.
Он подчеркнул, что Суд принимает это решение несмотря на то, что признал свою юрисдикцию в этом деле.
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барыга торговых партнеров не сдаст.....а, что были сомнения???
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Под арестом остаются ЧАСЫ!!!! Насиров свободен
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Народ сам начнёт свои суды Линча , крышка сорвёт у народа, если эти марионетки ещё проправят год.
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Интересно, кто то из комментирующих новость до конца прочитал ?
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все прочитали. то, что ему паспорта никто не отдаст, забудь. если они не под арестом, а насралов не в розыске, он может беспрепятственно покинуть территорию страны
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Что значит ваше "не в розыске", если он находится под домашним арестом? И под домашним арестом нужно подать в розыск? Сам выход из под домашнего ареста уже является нарушением и влечёт за собой возможное изменение меры пресечения. И я лично в этом не виноват, так что не ко мне вопрос, на Насирова нас рать. Вот, вместо того, чтобы в таком к-ве писать всяку хрень, лучше организуйте волонтёрскую вахту за местом жительства Насирова, продублируйте соответствующие органы, организуйте коммуникацию с неравнодушными из МВД (не знаю, как зовётся подразделение, что наблюдает за соблюдением меры пресечения). Всё хотите, чтобы за всем стоял один, как пресловутый майор Пронин.
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он вчера уже выходил из-под домашнего ареста, когда ездил в визовый центр, и позавчера тоже, когда его, инфарткника, выбирали главой федерации дзюдо. я должен организовывать коммуникацию с кем, с продажными собаковцами? какой майор пронин? у нас страной, государство слишком громкое слово, управляет ОПГ. Вы не поняли до сих пор?
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исчо раз: мне плевать на Насирова-бисирова. Существует подразделение, что следит за соблюдением меры пресечения, если он появился там, где вы указали, значит он получил на это разрешение. Вот и всё! Домашний арест предполагает возможность передвижения по запросу, даже возможен выезд в другой населённый пункт с указанием времени пребывания и возврата. Это ЗАКОН. По закону он На сиров считается невиновным аж до самого вынесения приговора судом!!! И никак иначе! Его вину нужно ещё ДОКАЗАТЬ, а потом суд должен согласиться с доказательствами. Это АЗБУКА СУДОПРОИЗВОДСТВА. Вами никто не управляет, т.к. вы упираетесь и руками и ногами. Каждый хочет творить, что чёрт на душу положит. И вместо помощи очень правильным вещам, которые начали таки делать, вы всё норовите палки, да какие палки - брёвна в колёса совать! Это называется "стокгольмский синдром". Никак не можете уяснить причинно-следственные связи? Так вспомните последовательность действий, которые привели к такому положению вещей. Замечу, что до этого привели все эти 23 года развала всех государственных институтов. А теперь, да ещё и в состоянии войны, отторгнутых территорий, падения из-за этого ВВП и уровня жизни, вы хотите всё и сразу. Но так не бывает, особенно если большАя часть украинского общества, вовсе не жаждет никаких перемен ВООБЩЕ. Хотят вернуть времена Кучмы, но без Кучмы - это максимум. Только в сказках бывают скатерти-самобранки и ковры-самолёты! НЕт волшебников. Не исчите бумажник под фонарём, а ищите там, где потеряли!
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Недавно была попытка сковыркнуть гроймана наряду с отставкой гонтаревой. Всем может показаться, что это конкуренты его подсиживают или грося от стыда перед народом сам попытался устраниться. На самом деле это фирташ убрал гонтареву, потому что
она уже отслужила потерей времени и своего авторитета, пора ставить новую с новой надеждой от народа(так народ сам себя
развлекает - надеется на очередного нового премьера, что будет лучше, а на самом деле эту ожидалку по полной использует фирташ - имитация во всей своей красе.)
Гройман там немного увлекся невыполнением заказа фирташа и фирташ тут же его припугнул отставкой. Ну чтобы гройман
ЛУЧШЕ выполнял заказы по приватизации и продаже земли, другие внешние заказы очередная порция рехформ образования, чтобы народ
не заметил по чуть-чуть рехформят в отрицательную сторону. Но это уже внешние требования отсрочки экстрадиции фирташа,
а именно американские по дебилизации населения. И ТД.
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для вас выступает:
дважды заграничник, гражданин Украины, дипломат, спортсмен-дзюдоист-инфарктник:

рррррр-ман нассссс-и-ров
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Фирташ недавно припугал Гроймана увольнением, чтобы гройман более ударно выполнял наложенные на него обязательства( быстрее продавить продажу земли и предприятий). Чтобы фирмаш за вырученные с этого деньги мог себя откупать от экстрадиции
в США(с двух сторон украинский народ вгоняют в долги для тотального контроля, тянут деньги с фирташа и через мвф). Фирташ убрал использованную по репутации Гонтареву в отставку(каждых раз ставит нового с неким новой репутацией и через выполнения фирташевых хотелек их репутация обнуляется). Больших денег в украине тяжело украсть, Фирташу осталась распродать землю народа и положить все деньги на свои счета. На продаже безхозной земли можно подняться, нужно лишь продавить необходимый законопроект и деньги у фирташа в кармане.
Кроме этого фирташ в обмен на отложении экстрадиции выполняет дебилизацию украины при помощи послабления образования, чтобы у народа было много дебилов, которыми легко управлять через зомбоящик(а СМИ как можно видеть в раше оружие массового поражения). И заинтересованы в таких маневрам некоторые силы, которые управляют штатами.
Это как если вы сотрудничаете с лохом, то вам хочется закономерно его еще немного обмануть, А ПОЧЕМУ НЕТ, если лоху похер. Так же со сша. Не надо давать сша
себя видеть лохом. Украина принимает на себя удар и принимает участие в уничтожении ватной батыйской 800летней конченной орды, а сша за это дают украинскому народу аналог японии с сильно образованным антизомби 150 млн населением, с принадлежащим носителям украинского языка землям всей украины плюс большие куски распада раши, фабрики и заводы, принадлежащие народу, иммунитет от таких инструментов как управление через ЛГБТ, свидетелей, феминисток, полицейского государства(через разрешения стрелять друг в друга) и прочие. На счет народа записываются годовые мировые ввп, со украинских крыс фирташ-левочкиных отлавливают как с списывают украиденные деньги мвф.
долги. и ТД. Список имеет право уточняться.
НЕ ДАЙТЕ США СЧИТАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД ЛОХОМ. НЕТ ОБВОРОВЫВАНИЮ. ДАЕШЬ МОЩНОЕ универсальное школьное ОБРАЗОВАНИЕ. Все кому
лень учиться в школе всем наукам, это враги народа, они несут облегченное врабовхождение для рабовладельцев. Через легкий обман слабо развитого ума.
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править взападло. Как есть. Кому не нравится или никуя не догоняют ИДУТ МИМО.
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Могли бы сами проверить, на NEWS ONE, если бы народу указали счёт на народных мстителей, перевели бы они деньги на них? И поверьте результат был бы УЖАСАЮЩИЙ, для нашей власти, которая за 3 года не кого не посадила.
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...откорупционировались блядь...нэма жыття бэз кулэмэта!
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ну че, счастливого пути, ромчик. миллиард девятьсот миллионов должно тебе хватить на скромную жизнь в Рио-де-Жанейро.
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А откуда они у него, можете пояснить? Просто интересно откуда цифирь? Как с математикой в школе
было, покажите, что не даром аттестат получили?!
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2 миллиарда спер (во всяком случае наши кривоохренительные органы озвучили эту сумму) минус залог в 100 миллионов. ты вероятно тоже аттестат получал? посчитаешь сам?
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Ну, так прочтите хоть, как и что ему сейчас вменяют в вину! Кратко: он, по версии следствия, предоставил фирмам (фирме) Онищенко РАССРОЧКУ на уплату НАЛОГА в размере 2-х миллиардов гривен Т. е. Онищенко, ВОЗМОЖНО, заплатил ему взятку, чтобы получить РАССРОЧКУ. Можно из этого предположить, что Онищенко ну аж никак не мог отдать эти деньги Насирову, т. к. НИКАКОЙ выгоды от этого не получал бы, можно просто уплатить эти деньги в бюджет, а не Насирову. Нужно вам, мил человек, как-то всё пересчитать самому, если способны.
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Как говорил классик: "- Жизнь! - Жертва! Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что, если вас выселили из особняка, вы знаете, что такое жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то вы знаете, что такое жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, - это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не умеет, тот пропадает."
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пока в Украине на полную мощность не заработают суды Линча толку никакого не будет
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Да отпустите ЕГО уже ТУПО. Один хрен ведь уедет, НО наши, условно называемые Служащие Украине Чиновники за деньги налогоплательщиков Делают вид, что что то пытались предпринять, ВСЕ ПО ЗАКОНУ и они тут не причем и денег не брали (ну от насирова так сказать из рук - это точно). ВАША СОВЕСТЬ ЧИСТА. Молодцы. И мы молодцы, что ВАС к власти привели.
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Згідно законодавства, суддя виносить рішення мотивуючись своїми внутрішніми переконаннями. Закон не береться до уваги . Тому рішення судді по одній і тій самій справі , може бути обсолютно протилежним. Два вкрадених міліарди , є вагомим чинником в переконаннях.
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http://ru.golos.ua/suspilstvo/semeynyiy_biznes_romana_nasirova_ofshoryi_pod_zaschitoy_ukrainskih_fiskalov_infograf
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"Принес посылку для вашего мальчика, но я вам ее не отдам..."
При Дзержинском уже давно бы расстреляли и маузер почистили.
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Хрен там!
Видел на медни бриллиантово корнийца с выводком!Цветет и пахнет!
Не для того ромчика насралова главой дзюдорастов выбрали,что бы он кудато бежал!
Ромчик с высоко поднятой головой и своими покровителями,размажет всем холопам говно по харе.На раз,два,три!
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Отдайте Насирову паспорт, ему нужно поехать в Англию для поправки здоровья.
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Объясните мне. Как это все можно терпеть? Страна идиотов.
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Хватит вонь разводить,никто насралава не посадит!
Бриллиантовые прокуроры уже сидят?
Беркута обвиняемые в массовых расстрелах сидят?
Феодалы своих не здают.
Сидеть будет Вася,за то что мешок кукурузы с фермерского поля украл,или лисапету с пьяных глаз без просу позычил.Причем от звонка,до звонка!
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Беги, Рома, беги! Шоколад дает тебе зеленый свет.
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такое ощущение что чукчи не читатели, чукчи писатели. Ну перед тем как коментить хотя-бы прочитайте треть статьи. Но нет, нужно сразу говна накидать и начать им обмазываться. От жеж говнолюбы.
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А что там читать? Один суд постановил сдать. Другой суд постановил отдать. Теперь все зависит от звонка из АП правильному человеку. И гудбай Рома.
Как судья мог принять такое решение? Есть 2 решения, и выполнят то, какое больше понравится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд снял арест с паспортов Насирова
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