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 Политика Украины
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Все про:Балога (1355) Венгрия (409) Закарпатье (1369) Москаль (1871) ОГА (1331) РГА (130) двойное гражданство (34)

 "Главы РГА будут уволены сразу после того, как Балога предоставит доказательства их двойного гражданства", - Москаль

Закарпатская областная государственная администрация подготовила все необходимые документы для увольнения глав РГА, которые кроме украинского имеют другое иностранное гражданство.

Об этом заявил председатель ОГА Геннадий Москаль, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно п.2 ст.9 Закона Украины "О местных государственных администрациях", полномочия председателей РГА прекращаются Президентом Украины в случае выявления факта двойного гражданства. У нас все документы в Администрацию Президента готовы, осталось только вписать фамилии и доказательства двойного гражданства, мы ожидаем от нардепа Виктора Балоги. Поскольку Балога на всю Украину озвучил, что будто бы "Президент назначил на несколько должностей председателя РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами", то сейчас он должен подтвердить эти слова. Иначе это не политик, а базарная баба. Если же в ближайшее время подтверждений не будет, я обращусь в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой вызвать этого нардепа для объяснений и получения озвученных сведений следственным путем. Балога работал в правительстве при Януковиче, поэтому знает, что, как говорят донецкие, "за базар надо отвечать!", - заявил Москаль.

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Ранее Москаль просил "внимательнее относиться к утверждениям нардепа Балоги".

"Если у господина Балоги есть доказательства, что несколько глав райгосадминистраций на Закарпатье имеют двойное гражданство, пусть обнародует их, и эти люди будут уволены. Однако я заранее уверяю всех, что никаких доказательств не будет, поскольку Балога - это обычное, извините, трепло, которое несет в СМИ разные глупости и не отвечает за них. Недавно, например, этот господин заявил, будто бы вся моя семья и дети имеют канадское гражданство. При том, что, во-первых, сам я ни разу в Канаде не был, поэтому априори не могу иметь гражданства этой страны, во-вторых, у меня есть только одна дочь, а не дети, а, в-третьих, Канада не скрывает гражданство своих жителей, поэтому эти факты легко проверить в открытых источниках. Балога вообще не ориентируется, что происходит на Закарпатье, он даже не знает, что из всех глав РГА в области есть только один венгр по национальности (а не несколько, как утверждает этот нардеп). Это глава Береговской РГА Иштван Петрушка, который перед назначением на должность проходил спецпроверку, и который - я ответственно заявляю - не имеет венгерского гражданства. Из всех госслужащих на Закарпатье венгерское гражданство установлено только у однопартийца Балоги - члена "Единого центра", бывшего начальника управления образования Береговской РГА Василия Лендела. Который после обнаружения этого факта был уволен с должности в течение трех дней. Я понимаю, что в Украине свобода слова, поэтому каждый может говорить, что угодно. Однако призываю СМИ внимательнее относиться к утверждениям Балоги, который, так сказать, из-за ограниченных природных способностей, а иногда и умышленно, распространяет о Закарпатье разные небылицы и нелепицы", - заявляет Геннадий Москаль.

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Ранее нардеп Виктор Балога заявил: "Сейчас Президент назначил на несколько должностей глав РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами".
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Балога должен предоставлять доказательства? а я думал у нас есть СБУ и всяческие там мусора с различными названиями. однако странно.
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Ни за что не поверю, что береговский Иштван может иметь венгерский паспорт )))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Главы РГА будут уволены сразу после того, как Балога предоставит доказательства их двойного гражданства", - Москаль
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