 "Главы РГА будут уволены сразу после того, как Балога предоставит доказательства их двойного гражданства", - Москаль

Об этом заявил председатель ОГА Геннадий Москаль, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно п.2 ст.9 Закона Украины "О местных государственных администрациях", полномочия председателей РГА прекращаются Президентом Украины в случае выявления факта двойного гражданства. У нас все документы в Администрацию Президента готовы, осталось только вписать фамилии и доказательства двойного гражданства, мы ожидаем от нардепа Виктора Балоги. Поскольку Балога на всю Украину озвучил, что будто бы "Президент назначил на несколько должностей председателя РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами", то сейчас он должен подтвердить эти слова. Иначе это не политик, а базарная баба. Если же в ближайшее время подтверждений не будет, я обращусь в Генпрокуратуру и СБУ с просьбой вызвать этого нардепа для объяснений и получения озвученных сведений следственным путем. Балога работал в правительстве при Януковиче, поэтому знает, что, как говорят донецкие, "за базар надо отвечать!", - заявил Москаль.
Ранее Москаль просил "внимательнее относиться к утверждениям нардепа Балоги".
"Если у господина Балоги есть доказательства, что несколько глав райгосадминистраций на Закарпатье имеют двойное гражданство, пусть обнародует их, и эти люди будут уволены. Однако я заранее уверяю всех, что никаких доказательств не будет, поскольку Балога - это обычное, извините, трепло, которое несет в СМИ разные глупости и не отвечает за них. Недавно, например, этот господин заявил, будто бы вся моя семья и дети имеют канадское гражданство. При том, что, во-первых, сам я ни разу в Канаде не был, поэтому априори не могу иметь гражданства этой страны, во-вторых, у меня есть только одна дочь, а не дети, а, в-третьих, Канада не скрывает гражданство своих жителей, поэтому эти факты легко проверить в открытых источниках. Балога вообще не ориентируется, что происходит на Закарпатье, он даже не знает, что из всех глав РГА в области есть только один венгр по национальности (а не несколько, как утверждает этот нардеп). Это глава Береговской РГА Иштван Петрушка, который перед назначением на должность проходил спецпроверку, и который - я ответственно заявляю - не имеет венгерского гражданства. Из всех госслужащих на Закарпатье венгерское гражданство установлено только у однопартийца Балоги - члена "Единого центра", бывшего начальника управления образования Береговской РГА Василия Лендела. Который после обнаружения этого факта был уволен с должности в течение трех дней. Я понимаю, что в Украине свобода слова, поэтому каждый может говорить, что угодно. Однако призываю СМИ внимательнее относиться к утверждениям Балоги, который, так сказать, из-за ограниченных природных способностей, а иногда и умышленно, распространяет о Закарпатье разные небылицы и нелепицы", - заявляет Геннадий Москаль.
Ранее нардеп Виктор Балога заявил: "Сейчас Президент назначил на несколько должностей глав РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами".
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