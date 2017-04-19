 В течение минувших суток полиция выявила рекордное количество нетрезвых водителей

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В том числе, за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль, за рулем которого находился работник Черновицкого отдела полиции. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения.
На всех нарушителей составлены административные протоколы по ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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