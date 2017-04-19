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 Происшествия, Общество, Авто
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 В течение минувших суток полиция выявила рекордное количество нетрезвых водителей

Во время надзора за дорожным движением в минувшие сутки полицейские установили 468 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В том числе, за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль, за рулем которого находился работник Черновицкого отдела полиции. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения.

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На всех нарушителей составлены административные протоколы по ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Лучше бы написали куда штрафы направили, сколько дорог отремонтировали.
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Люди отмечающие Воскресенье Христово, не считаю грехом садится бухим за руль и рисковать чужими жизнями... Вот так и живем, с двойной моралью.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение минувших суток полиция выявила рекордное количество нетрезвых водителей
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