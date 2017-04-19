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Все про:беженцы (979) мигранты (484) МИД РФ (968) Россия (70032) статистика (322) Донбасс (14162) Захарова (88)

 МИД РФ утверждает, что в России находится более миллиона беженцев с Донбасса

Сегодня в России находятся 2,3 млн граждан Украины, из них более миллиона беженцев с Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

"По данным ФМС России (структуры, которая занимается этими функциями), общее число граждан Украины, находящихся на территории России, на 16 марта 2017 года составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек", - сказала она. По ее словам, из них более миллиона - беженцы с Донбасса.

Как отметила Захарова, на территории 14 субъектов РФ развернут 31 пункт временного размещения переселенцев и им оказывается необходимая помощь.

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Два миллиона в Украине...миллион в паРаше...а кто же там воюет..??
Получается что буряты и другие винторогие скоты из паРаши.....
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всего было 6, минус 3 выехавших, минус 1-1,5 на подконтрольных, итого 1,5 - 2 осталось + буряты с чеченами ))
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МИД рф три года утверждал, что на расее 5 млн украинцев на заработках. Я правильно понимаю, что из 2 млн 300 тыс - 5 млн заробитчан?
В глаза смотри мне!
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...а все потому, что дурной пример заразителен...
МИД РФ утверждает, что в России находится более миллиона беженцев с Донбасса - Цензор.НЕТ 6609
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"МИД рыфы", это уже давно синоним слова "3/14здёжь"...
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Ну и шо дальше? Будете просить международное сообщество выделить помощь на беженцев?
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России находятся 2,3 млн граждан Украины. Это те кто не повёлся на бумажку с курицей и роССийским флагом?
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Ми не проти... Мільйон так мільйон... СкрЄпна душа до скрЄпів потяглася. Нехай автоматом їм громадянство надають та забирають собі... Нормальна людина не поїде жити в мордор.
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та шо вы говорите? та забирайте их себе, мир станет чище. у нас таких крыс ещё навалом осталось. Нужна гос программа по переселению ватных душ и душонок на историческую родину, так сказать туда, где ватная жопа в тепле.
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да объявите всех их террористами ИГИЛ и распихайте по лагерям, делов-то...
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Ну и чудесно. Поправят паРаше дела в сфере рождаемости ... олигофренов, пополнят бюджет покупкой пойла разнообразного, здесь меньше вони. Прямой профит всем, кажется. Желаем им удачи и большого счастья. Надеюсь, что кацапы будут их холить и лелеять ещё долго.
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Не понятно, что они понимают под словом "беженец". В Европе "беженцы" находятся на обеспечении государства. Скольким гражданам Украины выделили бесплатное жилье или ежемесячные выплаты на России?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМИД РФ утверждает, что в России находится более миллиона беженцев с Донбасса
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