 МИД РФ утверждает, что в России находится более миллиона беженцев с Донбасса

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
"По данным ФМС России (структуры, которая занимается этими функциями), общее число граждан Украины, находящихся на территории России, на 16 марта 2017 года составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек", - сказала она. По ее словам, из них более миллиона - беженцы с Донбасса.
Как отметила Захарова, на территории 14 субъектов РФ развернут 31 пункт временного размещения переселенцев и им оказывается необходимая помощь.
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Получается что буряты и другие винторогие скоты из паРаши.....
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В глаза смотри мне!
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