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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4269) Кабмин (10169) конфискация (349) коррупция (7155)

 Кабмин утвердил порядок распределения конфискованных за коррупцию средств

Кабинет Министров утвердил порядок распределения между главными распорядителями бюджетных средств конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных и связанных с коррупционными правонарушений в 2017 году.

Соответствующее решение было принято на заседании правительство, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Государственный бюджет на 2017 год предусматривает 11,579 млрд гривен поступлений от конфискованных по коррупционным правонарушениям средств.

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Данные средства предусмотрены в поступлениях в целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства.

Кроме того, в прочих неналоговых поступления предусмотрены 52,1 млн гривен от реализации имущества, конфискованного по решению суда (кроме совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения).

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Це що,при плануванні бюджету заздалегіть відомо,скільки вкрали?
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Эта мене, эта опять мене, эта всё мне...Эта тебе...эта опять мене, эта всё мене...Эта тебе,не мой фасончик!
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Не 5100, 5100 єто за 2 месяца, т.е. за год 5100/2*12=30600 грн
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Государственный бюджет на 2017 год предусматривает 11,579 млрд гривен поступлений от конфискованных по коррупционным правонарушениям средств. Казалось бы причем тут Лавров?

Вы и в прошлом году столько предусамтривали а конфисковали меньше 100 тыс. грн.
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Вот это Кабмин "гудеть" будет месяц на 5100 гривен!
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Я понимаю ещё, когда планируют инфляцию, но когда планируют коррупцию...
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смешно будет читать что вернули всего 10к в конце года)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин утвердил порядок распределения конфискованных за коррупцию средств
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