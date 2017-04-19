 Кабмин утвердил порядок распределения конфискованных за коррупцию средств

Соответствующее решение было принято на заседании правительство, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Государственный бюджет на 2017 год предусматривает 11,579 млрд гривен поступлений от конфискованных по коррупционным правонарушениям средств.
Данные средства предусмотрены в поступлениях в целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства.
Кроме того, в прочих неналоговых поступления предусмотрены 52,1 млн гривен от реализации имущества, конфискованного по решению суда (кроме совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения).
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Вы и в прошлом году столько предусамтривали а конфисковали меньше 100 тыс. грн.
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