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Все про:боевик (18547) Госпогранслужба (2606) граница (2918) задержание (5523) Луганщина (3825) пограничники (1180) Россия (70032) терроризм (20140) Донбасс (14162)

 В автобусе, ехавшем из России, обнаружен гражданин Украины, разыскиваемый за участие в НВФ

В Луганской области, в пункте пропуска "Просяное" на украинско-российской границе, задержан гражданин Украины, который может быть причастен к незаконным вооруженным формированиям.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время проверки пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в Украину, пограничники выявили соотечественника, который разыскивается правоохранительными органами. Предварительно установлено, что он, предположительно, причастен к совершению преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

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Що,в росії жити набридло,краще в українській тюрмі?
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это называется война с рф???? автобусы ходят в рф как маршрутки ?????
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какая такая война??? у нас АТО. Вы не в курсе наверное? у нас барыги торгуют, ездят поезда, маршрутки. правда пока самолёты напрямую не летают.Но это пока.
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Дебил, еще бы и форму с шевроном новоотсосии напялил...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ автобусе, ехавшем из России, обнаружен гражданин Украины, разыскиваемый за участие в НВФ
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