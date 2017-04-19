 В автобусе, ехавшем из России, обнаружен гражданин Украины, разыскиваемый за участие в НВФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время проверки пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в Украину, пограничники выявили соотечественника, который разыскивается правоохранительными органами. Предварительно установлено, что он, предположительно, причастен к совершению преступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
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