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 Жуткое ДТП на Харьковщине: Маршрутка столкнулась с грузовиком - 4 погибших. ФОТО

В результате столкновения микроавтобуса "Мерседес" и грузовика "МАН" вблизи села Ганновка Коломакского района Харьковской области погибли 4 человека, еще двое - в больнице в тяжелом состоянии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции Харьковской области на странице в Facebook.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Коломакского отделения полиции в 8:45 19 апреля.

Правоохранители установили, что 44-летний водитель пассажирского микроавтобуса "Мерседес" ехал по трассе "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Ганновка в направлении Харькова (402-й километр). В маршрутке на тот момент находились 13 пассажиров. Водитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "МАН", за рулем которого сидел 36-летний житель Харькова.

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В результате аварии погибли две женщины и двое мужчин, еще два человека получили ранения, они в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Сейчас устанавливаются личности погибших и пострадавших в ДТП лиц и другие обстоятельства.

Жуткое ДТП на Харьковщине: Маршрутка столкнулась с грузовиком - 4 погибших 01Жуткое ДТП на Харьковщине: Маршрутка столкнулась с грузовиком - 4 погибших 02

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Не угадаешь -
с какой стороны в маршрутке тебя достанет ...
Родственникам погибших -

соболезнование .
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Виной всему погода...и ее игнорирование некоторыми водителями.
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Виной всему отсутствие мозгов у некоторых водителей.....а погода бывает и похуже...и не нужно ее винить....
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И МАН немного на встречке со сплошной по середине
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Это край проезжей части а не середина дороги.
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"У природы нет плохой погоды..." Есть безмозглые индивидуумы (не поднимается рука писать "люди"), и не только за рулем. Отсутствие ума - причина всех бед в мире.
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Куди летять, куди летять?... Впевнений, якби по такій погоді їхав максимум 70-80 км на годину, нічтого такого не було б...
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Искренние соболезнования семьям погибших... Божечко, разве же можно по такой погоде ехать с такой скоростью, чтоб погибали люди? Куда спешим? Как теперь жить осиротевшим родственникам? Ведь никакие соболезнования не заменят близкого человека...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖуткое ДТП на Харьковщине: Маршрутка столкнулась с грузовиком - 4 погибших. ФОТО
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