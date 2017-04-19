 Жуткое ДТП на Харьковщине: Маршрутка столкнулась с грузовиком - 4 погибших. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции Харьковской области на странице в Facebook.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Коломакского отделения полиции в 8:45 19 апреля.
Правоохранители установили, что 44-летний водитель пассажирского микроавтобуса "Мерседес" ехал по трассе "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Ганновка в направлении Харькова (402-й километр). В маршрутке на тот момент находились 13 пассажиров. Водитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "МАН", за рулем которого сидел 36-летний житель Харькова.
В результате аварии погибли две женщины и двое мужчин, еще два человека получили ранения, они в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Сейчас устанавливаются личности погибших и пострадавших в ДТП лиц и другие обстоятельства.
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с какой стороны в маршрутке тебя достанет ...
Родственникам погибших -
соболезнование .
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