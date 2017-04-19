 Миклош продолжит возглавлять Группу советников по поддержке реформ в Украине еще год

"Да, я планирую оставаться и продолжать работу в этой группе. Я буду ее главой в будущие месяцы. Сейчас мы говорим об одном годе, потому что есть контракт на этот срок", - рассказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Нет, я не устал. Самое важное, что есть прогресс и есть возможность продолжать и ускорять реформы", - отметил Миклош. Он подчеркнул, что сейчас наиболее ожидаемыми и нужными реформами в Украине на сегодняшний день, являются приватизация госпредприятий и открытие рынка земель сельхозназначения.
Как уточнили в пресс-службе Стратегической группы советников, у другого ее сопредседателя, экс-вице-премьер-министра Польши Лешека Бальцеровича, контракт закончился 31 марта 2017 года и он решил не продолжать работу на этой должности.
Напоминаем, в апреле 2016 года была создана совместная Группа стратегических советников, которую возглавили Миклош и Бальцерович. В сентябре Группа завершила работу над пакетом ключевых реформ, и 15 сентября передала его президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и в Верховную Раду Украины.
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Возможной причиной, которая может вынудить спекулятивных участников рынка прекратить операции с российскими государственными ценными бумагами может стать акт «О противодействии российской агрессии 2017», внесенный на рассмотрение Конгресса США 28 марта республиканцем Александром Муни, задуманный как ответ на «вмешательство России в ход президентских выборов в Штатах, невыполнение Москвой Минских соглашений по Украине, а также незаконную аннексию Крыма, Южной Осетии и Абхазии».
https://ru.investing.com/news/новости-форекс/американские-законодатели-могут-обвалить-российский-рубль-285979
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