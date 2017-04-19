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 Политика Украины, Общество
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Все про:субсидия (295) Министерство социальной политики (468) Рева (185) монетизация (9)

 В наших реалиях монетизация субсидий для населения может быть проведена через 3-4 года, - Рева

По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий.

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями. Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В наших реалиях, я считаю, это (монетизация субсидий для населения. - Ред.) может быть через 3-4 года", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - Рева

По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий.

Кроме того, с учетом высоких цен на жилищно-коммунальные услуги относительно доходов населения, государству будет крайне сложно проконтролировать целевое использование гражданами средств, полученных в рамках монетизации.

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Субсидии это нищенство и зло из-за которого не экономят ресурсы.
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Наверное задумывались, когда голосовали? А если не думали, то кто виноват?
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Согласен)) я зимой экономлю газ...накручиваю 200 куб. в месяц. А соседка на субсидии "накручивает" 600 куб. за такую же площадь..чтоб попасть под субсидию. Окна на распашку...тепло..и государство за это башляет.
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Не государство -

башляет . Анатоль Лемберг
А у н а с налохами - НДС-ом прочими

придуманными способами отъема дене г у Граждан этой еще страны.
Для обогащения 2 % оффшорников ,от
числа всего населения .
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Ну вообще то государство это и есть мы...народ)) Собственно я это и имел ввиду...ну не порошенко же с гройсмном из своего кармана платят...
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Это что. Потом приходят трудоустраиваться и заявляют. Как у вас белая зарплата, да на.уй оно мне надо, у меня же субсидии заберут, мне так, в конверте дайте, что бы я и дальше была малоимущей..
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Да не будет монетизации, просто постепенно субсидии уберут, уже в этом году обещают сократить на треть.
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сначала субсидии отнять, потом органы, потом жилье,да?
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что значит отнять? Они вам че, по праву крови принадлежат? Это наши налоги, надо еще разобраться кому дают и у кого отнимают.
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Зурабов у Путлера уже монетизировал однажды...
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В наших реалиях монетизация субсидий ...

Другими словами "а пошли вы...".
Нас через 3 года уже не будет. Мы еще 1-2 года повыгоняем бабло в офшоры.
.
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недалёкое будущее...,7 ноября 2017 года.Майдан на РАБссии.На Мавзолей залазит Навальный и кричит в микрофон : братаны,мы с вами завалили КГБшную Хунту.Теперь заходим все в интернет и будем строить новую РАБссию с человеческой харей Шарикова и К*
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Если такое и случится, то вполне вероятно, что к власти в Кацапии дорвется какой-нибудь кучерявый бывший министр правительства Хуйла-Медведева с обещаниями рефформ и других ништяков, а на самом деле поднимет им в семь раз тарифы. Ну так им и надо, козломордым. Эгеж?
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А кто сказал, что субсидии - для народа? Они, как раз, для - НИХ. 3-4 года - это максимум для их власти, как они думают. Представляете, сколько бабла вымывается из бюджета на эти субсидии в их карманы, по неоправданно высокой тарифной системе.
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Субсидии - это афера рыго-пейсатых кровопийц. С одной стороны - это сумасшедший гешефт, получаемый ими с бюджета и с геноцидных тарифов. С другой - это привязка наибеднейшей и следовательно уязвимой части электората к формуле "Голосуйте за нас, а то Йулька, Свобода, Самопомич, Гриценко и т.д. (нужное подчеркнуть) придет и заберет у вас субсидию" с целью продолжения своей оккупационной власти и опять таки гешефта
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При нынешнем порядке субсидий Ахметов и другие "благодетели" знают на год вперед сколько денег получат из бюджета,а если монетизировать то доход их становится непрогнозируемым.
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В наших реалиях монетизация субсидий...

В наших реалиях монетизация субсидий для населения может быть проведена через 3-4 года, - Рева - Цензор.НЕТ 8446
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ наших реалиях монетизация субсидий для населения может быть проведена через 3-4 года, - Рева
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