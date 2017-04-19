 В наших реалиях монетизация субсидий для населения может быть проведена через 3-4 года, - Рева

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями. Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В наших реалиях, я считаю, это (монетизация субсидий для населения. - Ред.) может быть через 3-4 года", - сказал министр.
По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий.
Кроме того, с учетом высоких цен на жилищно-коммунальные услуги относительно доходов населения, государству будет крайне сложно проконтролировать целевое использование гражданами средств, полученных в рамках монетизации.
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Не государство - башляет. Анатоль Лемберг
А у н а с налохами - НДС-ом прочими
придуманными способами отъема дене г у Граждан этой еще страны.
Для обогащения 2 % оффшорников ,от
числа всего населения .
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Другими словами "а пошли вы...".
Нас через 3 года уже не будет. Мы еще 1-2 года повыгоняем бабло в офшоры.
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