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 Политика Украины
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 Насиров не явился на апелляцию ареста своего имущества

Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не пришел в суд, где рассматривается апелляция на арест его имущества.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Апелляционного суда Киева.

Интересы Насирова представляет адвокат Константин Дорошенко.

Напомним, 9 марта судья Соломенского суда Александр Бобровник арестовал вещи и документы Насирова, изъятые в доме в Козине (под Киевом), по месту фактического проживания отстраненного главы ГФС. В списке арестованного - паспорт гражданина Украины, удостоверения, копии договоров, часы и др.

"Защита не понимает, каким образом арест паспорта гражданина Украины и удостоверения главы ГФС... может компенсировать убытки, которые инкриминируются Насирову", - сказал адвокат Дорошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни на один вопрос детективов Насиров не дал конкретного ответа, - Сытник

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив говорит, что арест наложен с целью сохранения вещественных доказательств.

"Все вещи из списка признаны доказательствами. С помощью паспорта Насиров мог выехать за рубеж", - сказал Симкив.

Вместе с тем, прокурор признал, что в будущем САП может обратиться с гражданским иском о взыскании с Насирова убытков, если этого раньше не сделает ГФС. Как известно, Насирову инкриминируют нанесение государству убытков на 2 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Насиров вряд ли сбежит за границу, - Сытник

Напомним, сотрудники НАБУ и САП вручили подозрение главе ГФС Роману Насирову в совершении уголовного правонарушения. Задержание Насирова проходило в больнице "Феофания". Врачи Феофании вначале не позволяли правоохранителям вручить подозрение Насирову. У главы ГФС Насирова якобы диагностировали инфаркт. В итоге прокурора САП не допустили в больничную палату к Насирову. По словам Холодницкого, решение о проведении ряда неотложных процессуальных действий по данному делу было принято, так как правоохранителям стало известно о возможном выезде Насирова за границу, а также из-за вероятности уничтожения доказательств. Также в сети было обнародовано видео вручения подозрения главе ГФС Насирову в больнице "Феофания": " Тю, так человек непрытомный, а вы ему читаете ".

Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил: "Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

Позже стало известно, что НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову. А защитники главы ГФС заявили, что состояние Насирова ухудшилось, ему делают операцию. Вместе с тем, у Холодницкого есть сомнения по поводу диагноза Насирова.

3 марта Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

Сам Насиров в своем интервью заявил: "Я сотрудничал со следствием с середины прошлого года, начиная с первого допроса".

4-5 марта суд не смог избрать меру пресечения Насирову и перенес заседание на 6 марта. Опасаясь, что Насирова могут отпустить "Автомайдан" заблокировал здание суда, в котором находится Насиров. Кроме того, активисты остались под зданием суда на всю ночь: " Мы остаемся под судом, чтобы дождаться судебного заседания по Насирову ". Сам Насиров также провел ночь в здании Соломенского райсуда.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: " Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде ". Также, в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. Отметим, что прокуратура требовала внесения залога в размере 2 млрд грн. Вместе с тем, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе на митинге под райсудом заявил: "Администрация Президента требует от суда уменьшить залог для Насирова до 10 млн грн ". В свою очередь, Порошенко заявил: "Подозрение Насирову делается без информирования Президента ". Защита Насирова тем временем пытается перевести подозреваемого в клинику "Феофания": "Он все еще стационарный больной ".

Вместе с тем, Антикоррупционное бюро начало уголовное производство за противодействие НАБУ в "деле Насирова" против нардепов Загория, Антонищака и Давиденко. А нардеп Лещенко заявил: "На главу Соломенского райсуда, которая не обеспечила его работу для избрания меры пресечения Насирову, пожалуются в НАБУ ".

13 марта Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко".

Позже Насиров вышел из-под стражи под установленный судом залог в размере 100 млн гривен.


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Ему не до этого. Он теперь весь в спорте, хоть и с "больным" сердцем.
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Оооо,який багатий.100мульйонiв запоруки заплатив,та ще й майно арештовують,а йому по барабану
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Оно вчера оформляло документы на выезд . В этом вся суть шоколадно -рыговских .
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Завтра увидишь . А Чем докажишь и покажи . Будет выстрел в морду !
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В ЕС должны подписать документы... -

elise.com.ua2017/04/19…dolzhny…dokumenty…bezvizu…

Насиров бежит с Украины под видом соревнований по Дзюдо (ФОТО) - Блогер. ... В ЕС должны подписать документы по безвизу для Украины до 18 мая - МИД. 1 минута назад.
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Украинское "правосудие":если человека подозревают в нанесении ущерба державе в 2 миллиарда,достаточно взять залог в 100 миллионов.Гениально.
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Кто-нибудь из ватной публики может себе представить чтоб Янукович своих ставленников отдавал под суды ?
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Не удивлюсь,если через несколько дней сообщат,что Насиров покинул Украину.
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В списке арестованного имущества насирова: паспорт гражданина Украины, удостоверение главы гфс..В доме и в подполье Козине больше ничего не нашли. О как.
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Насиров не явился на апелляцию ареста своего имущества... Ви перевірте, може його і в країні вже немає
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Он уже и забыл сколько у него имущества. Забирайте.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНасиров не явился на апелляцию ареста своего имущества
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