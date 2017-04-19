 Марионеточный глава оккупационного "Госсовета Крыма" Константинов за год стал богаче в 9 раз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 15 минут.
Судя по декларации Константинова, в 2016 году он заработал 83,9 млн. рублей, что в девять раз больше, чем годом ранее.
Также из декларации Константинова следует, что у него в собственности есть квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, четыре легковых автомобиля (Range Rover, BMW 750 LI xDrive AWD, Jeep Wrangler и Chevrolet Corvettе), а также прицеп STEMA MT 0751.
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Вот крысчанам и ввели, всем вместе и каждому по отдельности ввели хуило!
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"а в нас ще гірше!"
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Кто-то с 110 предприятий не получил и копейки налогов.
Se la vie.
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