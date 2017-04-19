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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:декларация (950) Константинов (71) Крым (19527) оккупация (6838)

 Марионеточный глава оккупационного "Госсовета Крыма" Константинов за год стал богаче в 9 раз

Марионеточный председатель "Государственного совета Республики Крым" Владимир Константинов в рамках декларационной кампании за прошлый год показал наибольший доход среди "депутатов" так называемого крымского парламента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 15 минут.

Судя по декларации Константинова, в 2016 году он заработал 83,9 млн. рублей, что в девять раз больше, чем годом ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экономика Крыма держится за счет вливаний из бюджета РФ, - оккупант Константинов

Также из декларации Константинова следует, что у него в собственности есть квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, четыре легковых автомобиля (Range Rover, BMW 750 LI xDrive AWD, Jeep Wrangler и Chevrolet Corvettе), а также прицеп STEMA MT 0751.

Также читайте: "Варвары пришли. Власть захвачена барыгами и гопниками. Все разграбили и раздолбали", - крымчане о предложении марионетки Аксенова продать завод "Новый свет"
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Ярема и другие наши революционеры за пол года не меньше хапнули...
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Так крісчане ж просили, введи.
Вот крысчанам и ввели, всем вместе и каждому по отдельности ввели хуило!
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ой...так вроде же хунта в образе пороха самая коррупционная .ну кролик еще...
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наш пэця тоже не обеднел, в отличии от народа и страны .
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А в это время....простой винторогий рассенчеГ...где нить в ростовской или белгородской губерниях...последний хер без соли доедает... за 12 тыщ деревянных у месяц....
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Константинов заработал, а остальных обокрали.
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Нищеброд, по сравнению с Порошенко и Ко.
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После Майдана. как то все не плохо устроились...Ну кроме 95 процентов населения Украины.(((
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Гройсман за прошлый год стал богаче на 16 млн гривен,и что кто-то проверял законность этих денежных средств???
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Ольгінсько-саушкінська компашка як завжди передбачувана до блювоти:
"а в нас ще гірше!"
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Передали румынские СМИ, что полуостров Крым начал островом двигаться в сторону Одессы.http://s019.radikal.ru/i630/1704/10/2e8758509a5e.jpg
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Типа если бы он у нас остался он бы не стал богаче в 9-ть раз?
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Кто-то разбогател в 9 раз.
Кто-то с 110 предприятий не получил и копейки налогов.
Se la vie.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМарионеточный глава оккупационного "Госсовета Крыма" Константинов за год стал богаче в 9 раз
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