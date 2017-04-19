 Кабмин уменьшил ежемесячные выплаты за службу в военном резерве

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.
Согласно проекту решения, Кабмин установил, что расчет ежемесячных выплат за время службы в военном резерве будет вестись не в количестве минимальных заработных плат, а в прожиточных минимумах: от 1,5 для рядового состава, до 1,9 и 2 для старшего и высшего офицерского состава.
Таким образом, сумма ежемесячных выплат в расчете на начало 2017 года уменьшена для рядового состава с 4,8 тыс. грн до 2,4 тыс. грн, для старшего офицерского состава - с 6080 грн до 3040 грн, для высшего офицерского состава - с 6,4 тыс. грн до 3,2 тыс. грн.
Правительство также установило, что в случае невыполнения резервистом программы подготовки или совершения правонарушений, связанных с прохождением службы в военном резерве, ежегодное вознаграждение военной частью (от 1,6 тыс. грн для рядовых до 3,1 тыс. грн в год для высшего офицерского состава), с командиром которой резервистом заключен контракт на прохождение службы в военном резерве или в которую резервист зачислен на службу военного оперативного резерва первой очереди, не выплачивается или размер ее уменьшается.
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А вона, як дізналися, є. Та й ще там гуляють грощі.
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что за бред?
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Только на бумаге - а деньги в карман.
Но, хорошие идеи не могут витать в воздухе без воплощения.
Вот, и сейчас кто-то платит на бумаге резервистам...
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Резервист проходит подготовку в своем подразделении в должности согласно контракту и привлекается к участию во всех наиболее значимых мероприятиях боевой подготовки (боевые стрельбы, тактические учения и т. Д.). При этом сроки проведения собрания командир воинской части заранее согласовывает с резервистом и его работодателем.
Отличия от военнообязанных
Резервист проходит службу в резерве в добровольном порядке на основании заключенного с ним контракта.
Резервистам ежегодно выплачивается денежное вознаграждение в соответствии с воинским званием по результатам выполнения программы подготовки. Также резервистам возмещают компенсацию за проезд к месту прохождения сборов и обратно и осуществляют выплату суточных (согласно воинских званий).
Работодатель резервиста получает компенсацию заработной платы выплаченную резервисту, за время, отсутствует работник на рабочем месте.
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К одному прожиточному минимуму. Пусть попробуют.
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Таким образом,
сумма ежемесячных выплат в расчете на начало 2017 года уменьшена для рядового состава с 4,8 тыс. грн до 2,4 тыс. грн, для старшего офицерского состава - с 6080 грн до 3040 грн, для высшего офицерского состава - с 6,4 тыс. грн до 3,2 тыс. грн. Источник:
http://censor.net.ua/n436911
7.5 миллиона
человек уже выехало из Украины .( В основном призывного возраста).
В случае чего ,
кто будет сражаться и умирать за Активы 2% офшорников ?
ЛуганнДонн наглядно
показал , кто первым сбегает с поля боя!
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