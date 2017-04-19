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 Политика Украины, Экономика
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Все про:армия (7669) Кабмин (10169) финансирование (1167)

 Кабмин уменьшил ежемесячные выплаты за службу в военном резерве

Кабинет министров Украины уменьшил ежемесячные выплаты за время службы в военном резерве для рядового состава с 1,5 минимальных заработных плат до 1,5 прожиточных минимумов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное постановление среди принятых правительством без обсуждения.

Согласно проекту решения, Кабмин установил, что расчет ежемесячных выплат за время службы в военном резерве будет вестись не в количестве минимальных заработных плат, а в прожиточных минимумах: от 1,5 для рядового состава, до 1,9 и 2 для старшего и высшего офицерского состава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин предлагает Раде отменить воинские звания "рядовой" и "прапорщик" и ввести "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант"

Таким образом, сумма ежемесячных выплат в расчете на начало 2017 года уменьшена для рядового состава с 4,8 тыс. грн до 2,4 тыс. грн, для старшего офицерского состава - с 6080 грн до 3040 грн, для высшего офицерского состава - с 6,4 тыс. грн до 3,2 тыс. грн.

Правительство также установило, что в случае невыполнения резервистом программы подготовки или совершения правонарушений, связанных с прохождением службы в военном резерве, ежегодное вознаграждение военной частью (от 1,6 тыс. грн для рядовых до 3,1 тыс. грн в год для высшего офицерского состава), с командиром которой резервистом заключен контракт на прохождение службы в военном резерве или в которую резервист зачислен на службу военного оперативного резерва первой очереди, не выплачивается или размер ее уменьшается.

Читайте: Порошенко подписал создание Единого реестра военнообязанных

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Ось так закінчуються всі реформи порошенка - ганебно і без обговорень, просто закінчуються гроші.
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тут как бы надо вникнуть в суть этой "службы"... Разберемся за что платят, можно и обсудить мало или много.
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Так треба було відразу все обговорювати і обмірковувати, коли призначали виплати, а тепер це кидалово! А давайте вдвічі скоротимо зарплати чиновникам, міністрам та депутатам і без обговорень!
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Ти спочатку зясуй, хто такі резервісти, а потім пиши. Бо виглядаєш трохи безглуздо ))
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а вы думаете что там иначе? Вот почитайте, как одним из самых ненавистных подняли... в государстве лжецов, врут всем...http://prokurorska-pravda.today/article/zvyozdnoe-nebo-nad-golovoj-u-prokurorskogo-rabotnika-ili-yura-gde-nashi-zarplatyi/
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гроші це мотивація, коли почали ато армії не було людей треба було мотивувати тому і повстановлювали такі мотивувальні виплати. Тим більше тут мова йде про виплати резервістам. Зараз паралельно робимо економічні реформи, соціальні, тому треба перерозподілити трохи кошти. Але ж тобі похуй на це, да? Звичайно добре що ти так за військових вступаєшся, але це не той випадок.
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Я не бачу причини, чому резервістам мають скорочувати виплати. Снаряга коштує недешево і постійно треба підвищувати власний рівень в стрільбі та військових навичках. А скільки зараз патрон для калаша коштує? Тому ці гроші не покривали всіх витрат навіть на самопідготовку, але і їх скоротили! Це ідіотизм! Хочемо мати резервістів, то треба платити гроші резервістам, на снарягу, на набої, на амуніцію, на курси, на поїздки на полігон, на дизпаливо для БМП та БТР, щоб можна було хоч якось проводити тренування, якщо резервісти десантники чи морпіхи це теж не дешево, скільки коштує стрибок з парашутом, скільки коштують тренування з аквалангом???!!!! Хочемо мати армію - треба платити гроші солдатам і офіцерам! Забрати гроші це саме дебільне рішення яке тільки може бути!
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Нельзя всё отдавать только военным.В стране практически забыли о пенсионерах и людей с инвалидностью.
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единичка, с нулевкой согласна...щас расплачусь от умиления...
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Ніколи не чув, що є така структура - "воєнний резерв"...
А вона, як дізналися, є. Та й ще там гуляють грощі.
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Что-то я ничего не понял.. А что мне должны были ещё и что-то платить за нахождения в резерве? Я после демобилизации был зачислен в оперативный резерв первой очереди и ничего кроме дембельских 20 штук не получал. Какие ещё выплаты?
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В танкистах я служил, неважно какая часть. Знакомые из десантуры и морпехов получали когда увольнялись по 25-30 штук
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уточняй что єто в АТО, а не где то под Киевом
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понятное дело, что в АТО, большая часть времени там и прошла. А какой смысл служить и не бывать на предке? То и не служба вовсе.
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резервисти никаких ежемесячних виплат не получают
что за бред?
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Так, при Януковиче закупали и палатки, и спальные мешки, и БМП, и даже танки...
Только на бумаге - а деньги в карман.
Но, хорошие идеи не могут витать в воздухе без воплощения.
Вот, и сейчас кто-то платит на бумаге резервистам...
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Резервистам еще и платят???? А они у нас вообще есть?
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Вот что такое резервисты... при "совке" это называлось забрать в "партизаны"...только сейчас это добровольно и по контракту с командиром части..

Резервист проходит подготовку в своем подразделении в должности согласно контракту и привлекается к участию во всех наиболее значимых мероприятиях боевой подготовки (боевые стрельбы, тактические учения и т. Д.). При этом сроки проведения собрания командир воинской части заранее согласовывает с резервистом и его работодателем.
Отличия от военнообязанных
Резервист проходит службу в резерве в добровольном порядке на основании заключенного с ним контракта.
Резервистам ежегодно выплачивается денежное вознаграждение в соответствии с воинским званием по результатам выполнения программы подготовки. Также резервистам возмещают компенсацию за проезд к месту прохождения сборов и обратно и осуществляют выплату суточных (согласно воинских званий).
Работодатель резервиста получает компенсацию заработной платы выплаченную резервисту, за время, отсутствует работник на рабочем месте.
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Когда зарплата депутатов и министров будет приравнена к прожиточному минимуму.
К одному прожиточному минимуму. Пусть попробуют.
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http://censor.net.ua/news/305152/general_litvin_bejal_izpod_ilovayiska_brosaya_voorujenie_i_tehniku_kombat_dnepr1_bereza

Таким образом,
сумма ежемесячных выплат в расчете на начало 2017 года уменьшена для рядового состава с 4,8 тыс. грн до 2,4 тыс. грн, для старшего офицерского состава - с 6080 грн до 3040 грн, для высшего офицерского состава - с 6,4 тыс. грн до 3,2 тыс. грн. Источник:
http://censor.net.ua/n436911
7.5 миллиона

человек уже выехало из Украины .( В основном призывного возраста).
В случае чего ,

кто будет сражаться и умирать за Активы 2% офшорников ?
ЛуганнДонн наглядно

показал , кто первым сбегает с поля боя!

01.10.14 17:49 Генерал Литвин бежал из-под Иловайска, бросая вооружение и технику, - комбат "Днепр-1" Береза Командир добровольческого батальона "Днепр" Юрий Береза рассказал о бегстве руководителя сектора "Д", генерала Литвина из-под Иловайска, что привело к большим потерям среди военнослужащих.
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Отож..а то развелось 10 тысячников..любовницам квартиры снимают..о пенсионерах не думают..Державу за миску похлебки мало кто защищать хочет..вернее ваще никто не хочет.кто за идею, тот один хер чтото мутит крутит себе в мошну..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин уменьшил ежемесячные выплаты за службу в военном резерве
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