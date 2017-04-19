 Крушение сухогруза в Черном море: подняты тела двух моряков, поиски еще девяти членов экипажа продолжаются

Оккупанты обнаружили и достали из моря тела двух моряков с сухогруза Герои Арсенала, затонувшего в ночь на 19 апреля в районе Керченского пролива. Об этом сообщает так называемое ГУ МЧС России во временно оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Двое членов экипажа были обнаружены и подняты на борт судна Спасатель Демидов без признаков жизни. Их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Также оккупанты заявляют, что ранее спасенный член экипажа сухогруза - 35-летний гражданин Украины. В настоящее время продолжаются поиски еще девяти моряков.
Отмечается, что оккупанты пытаются не допустить загрязнения акватории в районе крушения горюче-смазочными материалами: по предварительной информации, сухогруз был заправлен 19 т дизтоплива, также на борту находилось более 1,5 т моторного масла.
Вместе с тем, российские СМИ сообщают, что обнаружено, но пока не поднято, тело еще одного моряка.
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