 Украинская биатлонистка Абрамова выиграла "допинговое" дело против Международного союза биатлонистов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины.
"Вчера спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года. Об этом сообщила юридическая фирма, которая занималась процессом.
Ольга признана невиновной, а дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх нет. К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики", - говорится в сообщении.
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