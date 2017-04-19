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 Украинская биатлонистка Абрамова выиграла "допинговое" дело против Международного союза биатлонистов

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова добилась отмены обвинений в употребление допинга, выиграв дело против Международного союза биатлонистов (IBU).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации биатлона Украины.

"Вчера спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию биатлонистки и отменил годичную дисквалификацию, которую она получила за присутствие милдроната в пробе после 1 января 2016 года. Об этом сообщила юридическая фирма, которая занималась процессом.

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Ольга признана невиновной, а дисквалификация - ошибочной. Таким образом, никаких проблем с участием в будущих Олимпийских играх нет. К сожалению, из-за решения IBU, спортсменка потеряла целый год соревновательной практики", - говорится в сообщении.

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Ой! А як же ж тепер бути з кацапськими висерами в стилі "какльі папались на допинге"? Щось тиша в москальському ефірі, мабуть вивчають свіжі методички!
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Виновные должны понести материальную ответственность, чтобы не допускать подобных ошибок! И из своего кармана.
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