 МВФ заинтересован в успешных реформах в Украине, - Миклош

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) Иван Миклош во время Sup Day Forum 19 апреля.
"МВФ, конечно, не враг, но и не друг. Это институция, которая, конечно, помогает, но так, чтобы не потерять. Украина и МВФ имеют общий интерес - успешные реформы. Потому что, когда реформы в Украине будут успешными, тогда МВФ получит деньги обратно. Ведь если реформ не будет, то будет существовать риск, что деньги не будут возвращены", - отметил Миклош.
Он добавил, что приватизация госпредприятий поможет Украине привлечь больше иностранных инвестиций. По словам Миклоша, также существует необходимость в введении рынка земли в Украине.
Он отметил, что для стран Европы непонятна ситуация, когда человек владеет землей, но не имеет права распоряжаться ею. Миклош подчеркнул, что земельная реформа также важна не только в контексте прав человека, но и будет способствовать росту внешних инвестиций в Украину.
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Основная цель МВФ это грабеж народа, за счет которого он наживается.
Для народа МВФ это враг - однозначно.
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С нищего государства, которое у него клянчит взять нечего, чтобы получить прибыль, значит нужно содрать прибыль не с богатых, которые могут себя защитить, а через наименее защищенные слои населения, через основную массу народа с помощью государства, поэтому наряду с кредитом нищему государству выдвигаются соответствующие условия.
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