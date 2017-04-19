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 Политика Украины, Экономика
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 МВФ заинтересован в успешных реформах в Украине, - Миклош

Международный валютный фонд заинтересован во внедрении успешных реформ в Украине, поскольку рассчитывает получить предоставленные деньги обратно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил сопредседатель Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине (SAGSUR) Иван Миклош во время Sup Day Forum 19 апреля.

"МВФ, конечно, не враг, но и не друг. Это институция, которая, конечно, помогает, но так, чтобы не потерять. Украина и МВФ имеют общий интерес - успешные реформы. Потому что, когда реформы в Украине будут успешными, тогда МВФ получит деньги обратно. Ведь если реформ не будет, то будет существовать риск, что деньги не будут возвращены", - отметил Миклош.

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Он добавил, что приватизация госпредприятий поможет Украине привлечь больше иностранных инвестиций. По словам Миклоша, также существует необходимость в введении рынка земли в Украине.

Он отметил, что для стран Европы непонятна ситуация, когда человек владеет землей, но не имеет права распоряжаться ею. Миклош подчеркнул, что земельная реформа также важна не только в контексте прав человека, но и будет способствовать росту внешних инвестиций в Украину.

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МВФ заинтересован в успешных реформах в Украине, - каких реформах? Успешных (любых даже в худшую сторону).
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МВФ, записуйте пофамильно членов правительства, чиновников на сегодня и т.д. Как гарантов. В любом банке обязательно записуют гарантодателей, которые в случае чего все вернут.
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Не для кого не секрет,что в стране откровенно мутят с пенсионной реформой,как с абонплатой за газ.
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МВФ, конечно, не враг, но и не друг. Это институция, которая, конечно, помогает, но так, чтобы не потерять.
Основная цель МВФ это грабеж народа, за счет которого он наживается.

Для народа МВФ это враг - однозначно.
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а зачем мвф наживаться?это просто самоокупаемая организация.и проценты у них самые низкие в мире.
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Кроме процентов еще и условия.
С нищего государства, которое у него клянчит взять нечего, чтобы получить прибыль, значит нужно содрать прибыль не с богатых, которые могут себя защитить, а через наименее защищенные слои населения, через основную массу народа с помощью государства, поэтому наряду с кредитом нищему государству выдвигаются соответствующие условия.
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и прям мвф этим занимается?или те,кого ты за гречку себе на шею выбрал?
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Да МВФу насрать на эти реформы. Деньги свои они получат в любом случае. Если эта страна не сможет отдавать долги которые набрал и спиздил кто-то из папередников, то верхушка власти в этой не получит больше денег. а они не красть уже тоже не могут. Так шо снова поставят всех раком и скажут шо так сказали в МВФ
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МВФ заинтересован в возврате своих денег а их можно выжать только из народа.
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