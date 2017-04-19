 Зеркаль: Верю, что судьи Международного суда ООН услышали нас. Надо быть оптимистами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава украинской делегации в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
"5 недель назад мы оставляли Гаагу с ощущением того, что сделали все необходимое, чтобы обосновать Международному Суду ООН необходимость применения временных мер. Но сегодня ожидая в Гааге оглашения решения я волнуюсь, поскольку ожидания справедливости часто превышают возможности применения норм международного права", - написала она.
Зеркаль отметила, что украинская сторона постоянно работает над тем, чтобы эффективно использовать все имеющиеся правовые инструменты для привлечения России к ответственности: "Сегодня мы также встречаемся с другой Гаагской инстанцией - Офисом Прокурора Международного уголовного суда, который изучает преступления против человечности на Майдане, в Крыму и на востоке".
"Возвращаясь к главному событию дня - продолжаю верить в то, что судьи нас услышали и приняли решение, направленное на защиту прав человека и ограждения от дальнейшего ухудшения ситуации в течение рассмотрения дела по существу.
Спасибо всем, кто в нас верит и поддерживает. Мы должны быть оптимистами, несмотря на все тонкости юридических процессов", - добавила замглавы МИД Украины.
Как сообщалось ранее, решение Международного суда ООН в отношении иска Украины против Российской Федерации будет объявлено 19 апреля.
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