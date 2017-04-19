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 Политика Украины
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Все про:агрессия (1204) Гаага (132) Крым (19527) МИД (4039) ООН (2047) права человека (676) суд (20639) Зеркаль (53)

 Зеркаль: Верю, что судьи Международного суда ООН услышали нас. Надо быть оптимистами

В МИД Украины надеются, что судьи Международного суда ООН приняли решение, направленное на защиту прав человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала глава украинской делегации в Международном суде ООН, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"5 недель назад мы оставляли Гаагу с ощущением того, что сделали все необходимое, чтобы обосновать Международному Суду ООН необходимость применения временных мер. Но сегодня ожидая в Гааге оглашения решения я волнуюсь, поскольку ожидания справедливости часто превышают возможности применения норм международного права", - написала она.

Зеркаль отметила, что украинская сторона постоянно работает над тем, чтобы эффективно использовать все имеющиеся правовые инструменты для привлечения России к ответственности: "Сегодня мы также встречаемся с другой Гаагской инстанцией - Офисом Прокурора Международного уголовного суда, который изучает преступления против человечности на Майдане, в Крыму и на востоке".

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"Возвращаясь к главному событию дня - продолжаю верить в то, что судьи нас услышали и приняли решение, направленное на защиту прав человека и ограждения от дальнейшего ухудшения ситуации в течение рассмотрения дела по существу.

Спасибо всем, кто в нас верит и поддерживает. Мы должны быть оптимистами, несмотря на все тонкости юридических процессов", - добавила замглавы МИД Украины.

Как сообщалось ранее, решение Международного суда ООН в отношении иска Украины против Российской Федерации будет объявлено 19 апреля.



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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 3 ч.3 часа назад
А что ж он отсоединяется постоянно у вас? Симферополь отпраздновал 234-ю годовщину присоединения Крыма Екатериной
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Шо, опять потемкинские деревни понастроили?
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А вера, вера постоянно хвостом метется за надеждой и обе блин сявченки
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Надежда - умирает последней, сказала Вера пристрелив Любовь.
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RoksolanaToday&Крым‏ @KrimRt 43 мин.43 минуты назад
Работа в Крыму Требуется вежливая,общительная,ВЫНОСЛИВАЯ ломовая лошадь

Зеркаль: Верю, что судьи Международного суда ООН услышали нас. Надо быть оптимистами - Цензор.НЕТ 9405
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Мне кажется,что надо быть более убедительным,наводя конкретные факты в данном вопросе.Соответствующий опыт в подобных действиях будет не лишним.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеркаль: Верю, что судьи Международного суда ООН услышали нас. Надо быть оптимистами
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