 На Яворовском полигоне военнослужащий в ходе ссоры убил женщину-медика

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, источники в Военной прокуратуре Западного региона сообщили, что ночью 18 апреля в палаточном городке на территории полигона двое военнослужащих-контрактников, которые ранее проходили службу в зоне АТО - 26-летний житель Херсонской области и 31-летняя жительница Херсона медик-военнослужащий по контракту поссорились. В ходе возникшего конфликта военнослужащий взял нож и нанес несколько проникающих ранений женщине в область грудной клетки и шеи.
Женщина-медик получила смертельные ранения. Тело убитой военнослужащий вынес из палатки и выбросил в расположенную неподалеку выгребную яму. Через несколько часов тело женщины нашли и установили обстоятельства ее убийства.
По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность. Сейчас все обстоятельства происшествия расследуются.
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