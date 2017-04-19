 Кабмин предоставил НАПК доступ к системе по контролю пересекающих госграницу лиц и транспорта

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Система "Аркан" - это совокупность организационно-распорядительных мероприятий, программно-технических и телекоммуникационных средств, обеспечивающих обработку информации (ввод, прием, получение, передача, регистрация, хранение) о контроле лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих госграницу Украины, и автоматизированный доступ к информационным ресурсам (базам данных) субъектов системы "Аркан".
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