EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  104  0
Все про:граница (2917) Кабмин (10167) НАПК (398)

 Кабмин предоставил НАПК доступ к системе по контролю пересекающих госграницу лиц и транспорта

Кабинет Министров обеспечил доступ Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) к интегрированной межведомственной информационно-телекоммуникационной системе "Аркан" по контролю лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Система "Аркан" - это совокупность организационно-распорядительных мероприятий, программно-технических и телекоммуникационных средств, обеспечивающих обработку информации (ввод, прием, получение, передача, регистрация, хранение) о контроле лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих госграницу Украины, и автоматизированный доступ к информационным ресурсам (базам данных) субъектов системы "Аркан".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неэффективность НАПК ответственны Порошенко, Гройсман и Петренко, - нардеп Чумак
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин предоставил НАПК доступ к системе по контролю пересекающих госграницу лиц и транспорта
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти