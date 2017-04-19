 Законопроект о пенсионной реформе готов, но еще будет согласован с МВФ перед внесением в Раду, - Рева

"Мы когда договариваемся с МВФ по позициям (пенсионной реформы. - Ред.), то мы дадим им потом для экспертизы сам законопроект, они должны проверить насколько нормы, которые есть в законопроекте отвечают тому, о чем мы договорились", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что основные положения реформы согласованы с МВФ, однако еще необходимо согласовать технические моменты.
"Законопроект готов", - сказал министр.
По словам А.Ревы, весь период пребывания миссии Фонда в Украине до конца прошлой недели шли активные переговоры по вопросу пенсионной реформы и была достигнута договоренность завершить согласование в режиме видеоконференции.
Ранее Рева заявлял о намерении Кабмина представить проект пенсионной реформы в Раде до 16 мая.
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