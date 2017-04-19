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 Политика Украины
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Все про:ВР (22410) МВФ (2398) пенсионная реформа (845) пенсия (1583) Министерство социальной политики (467) Рева (184)

 Законопроект о пенсионной реформе готов, но еще будет согласован с МВФ перед внесением в Раду, - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что правительственный законопроект о пенсионной реформе готов, однако предварительно будет согласован с Международным валютным фондом перед внесением в Верховную Раду.

"Мы когда договариваемся с МВФ по позициям (пенсионной реформы. - Ред.), то мы дадим им потом для экспертизы сам законопроект, они должны проверить насколько нормы, которые есть в законопроекте отвечают тому, о чем мы договорились", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что основные положения реформы согласованы с МВФ, однако еще необходимо согласовать технические моменты.

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"Законопроект готов", - сказал министр.

По словам А.Ревы, весь период пребывания миссии Фонда в Украине до конца прошлой недели шли активные переговоры по вопросу пенсионной реформы и была достигнута договоренность завершить согласование в режиме видеоконференции.

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Ранее Рева заявлял о намерении Кабмина представить проект пенсионной реформы в Раде до 16 мая.
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Прекрасно, вместо того, что бы обсудить это со своими гражданами (хотя бы для начала), они с мвф согласовывают.
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А может имеет смысл вынести его на всенародное обсуждение ? Или на мнение народа вам насрать? Так и простым людям на вашу ублюдочную конституцию насрать а вы и ваши сраные жизни не какой ценности не представляют.
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Всем пенсионерам собраться у Яра. Взять с собой документы, деньги и ценные вещи. А также теплую одежду, белье, прочее
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект о пенсионной реформе готов, но еще будет согласован с МВФ перед внесением в Раду, - Рева
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