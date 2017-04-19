EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины, Общество
  825  10
Все про:Гидрометцентр (525) погода (2416) прогноз (496) стихия (930) урожай (165) морозы (162) снегопад (634)

 Украина может потерять 30% урожая плодовых из-за резкого похолодания, - Укргидрометцентр

Укргидрометцентр прогнозирует возможную потерю 30% урожая плодовых из-за резкого снижения температуры на юго-востоке Украины.

"Наиболее неблагоприятные погодные условия для плодовых. В этом году раннее массовое цветение абрикоса, ранних сортов вишен, груш, началось практически по всей территории Украины и интенсивные заморозки, снижение температуры до -1/-4 повредили плодовые. Потери составят 30% - однозначно. Цветущие плодовые больше всего пострадают в западных и северных областях", - сообщила "Интерфакс-Украина" руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, озимым культурам ничего не угрожает, наоборот, осадки пополнили запасы влаги.

"Со значительной вероятностью можно говорить, что урожай озимых культур будет хорошим", - заявила Т.Адаменко

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За полсуток из-за аномальных погодных условий на дорогах уже погибли 7 человек, - Омелян

Она отметила, что возможны некоторые повреждения у ранних яровых зерновых, но они не будут значительными, учитывая устойчивость этих культур к заморозкам.

"Что касается ранних посевов подсолнечника, кукурузы, их посеяли мало, восхождений еще нет, повреждений также не будет", - добавила руководитель агрометеорологического отдела.

Т.Адаменко также сообщила, что в Украину идет еще один циклона с юго-запада, который накроет снегом Одесскую область.

"В Украине 20-21 апреля на севере выпадет сильный снег, на юге пройдут сильные дожди. Далее циклон будет перемещаться через центральные, южные области на восток", - отметила она.

По словам руководителя агрометеорологического отдела, когда циклоны после 23 апреля начнут покидать Украину, все еще сохранятся холодные процессы. Меньше всего осадков будет в Киеве. Прогнозируется потепление с 26 апреля до +13 + 15, возможно до +20.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Непогода на Харьковщине: десятки обесточенных населенных пунктов, 24-сантиметровый слой снега и поваленные деревья. ФОТО + ВИДЕО

По данным Укргидрометцентра, погоду в Украине 18-19 апреля определяет холодный воздух арктического происхождения, в юго-восточной половине и Карпатском регионе холодный и влажный воздух.

Ночью в южной части, восточных, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях прошли дожди, местами с мокрым снегом, в Харьковской и Днепропетровской, на севере Запорожской, Донецкой и Луганской областей сильный мокрый снег, днем на Левобережье небольшой дождь, на Харьковщине умеренные осадки. На Закарпатье умеренные, на Прикарпатье небольшие дожди с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

20 апреля в южной части станы, Кировоградской и Днепропетровской областях в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье пройдет дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных и западных областей местами порывы 15-20 м/с.

Ночью заморозки 0-5° (на крайнем юге страны 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 4-9° тепла, в Харьковской, местами Днепропетровской областях 1-3° тепла, в Крыму и Приазовье 7-12°.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На часах 7 часов. Минус 2. Во дворе 8 сантиметров снега. Деревья жалко - только расцветать начали", - аномальный снегопад в Днепре. ВИДЕО

В Киеве на 20 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у нас в Бердянске тоже было тепло...еще утром..дико было смотреть ,что творится в Днепре...это 250 км севернее...а сейчас писец ...еще не мороз,но температура резко упала и холодный ветер...ночью,похоже,будет мороз....
 показать весь комментарий
Ответить
 
жалко очень ((((( меня все МОСКАЛИ тешат , что у них тоже все растет ))))) я им говорю , что СОСУЛЬКИ будете сосать , а не ЧЕРЕШНЮ с УКРАИНЫ !!!! а в этом году 100 % !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Иными словами готовьтесь к повышению цен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В первую очередь политик призывает поднять социальные пенсии до уровня прожиточного минимума. А также добивается пересмотра пенсий для людей со стажем более 30 лет, которые не пересчитывались с 2012 года.
Минимальная пенсия, по мнению Ляшко, должна составлять 3000 грн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что он для этого сделал? Не ну, что в рот брал мы помним. А из полезного для общества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сомнительно насчет 1/3. На Юге и Западе тепло. В центре тоже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С такими прогнозами нах.. нужен этот Укргидрометцентр ?? Бабло некуда списывать ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каких плодовых?? Грушам вообще все похер, а абрикосы когда дают урожай раз в пятилетку так это праздник так что с абрикосами нам не привыкать - хотя абрикосы многие укрывают сшитым агроволокном... Но справедливости ради проблема не в обмерзании цветков а в опылении пчелами, которые не вылетают в такую погоду!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина может потерять 30% урожая плодовых из-за резкого похолодания, - Укргидрометцентр
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти