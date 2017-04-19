 Украина может потерять 30% урожая плодовых из-за резкого похолодания, - Укргидрометцентр

"Наиболее неблагоприятные погодные условия для плодовых. В этом году раннее массовое цветение абрикоса, ранних сортов вишен, груш, началось практически по всей территории Украины и интенсивные заморозки, снижение температуры до -1/-4 повредили плодовые. Потери составят 30% - однозначно. Цветущие плодовые больше всего пострадают в западных и северных областях", - сообщила "Интерфакс-Украина" руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, озимым культурам ничего не угрожает, наоборот, осадки пополнили запасы влаги.
"Со значительной вероятностью можно говорить, что урожай озимых культур будет хорошим", - заявила Т.Адаменко
Она отметила, что возможны некоторые повреждения у ранних яровых зерновых, но они не будут значительными, учитывая устойчивость этих культур к заморозкам.
"Что касается ранних посевов подсолнечника, кукурузы, их посеяли мало, восхождений еще нет, повреждений также не будет", - добавила руководитель агрометеорологического отдела.
Т.Адаменко также сообщила, что в Украину идет еще один циклона с юго-запада, который накроет снегом Одесскую область.
"В Украине 20-21 апреля на севере выпадет сильный снег, на юге пройдут сильные дожди. Далее циклон будет перемещаться через центральные, южные области на восток", - отметила она.
По словам руководителя агрометеорологического отдела, когда циклоны после 23 апреля начнут покидать Украину, все еще сохранятся холодные процессы. Меньше всего осадков будет в Киеве. Прогнозируется потепление с 26 апреля до +13 + 15, возможно до +20.
По данным Укргидрометцентра, погоду в Украине 18-19 апреля определяет холодный воздух арктического происхождения, в юго-восточной половине и Карпатском регионе холодный и влажный воздух.
Ночью в южной части, восточных, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях прошли дожди, местами с мокрым снегом, в Харьковской и Днепропетровской, на севере Запорожской, Донецкой и Луганской областей сильный мокрый снег, днем на Левобережье небольшой дождь, на Харьковщине умеренные осадки. На Закарпатье умеренные, на Прикарпатье небольшие дожди с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.
20 апреля в южной части станы, Кировоградской и Днепропетровской областях в Карпатах, Закарпатье и Прикарпатье пройдет дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; на остальной территории без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных и западных областей местами порывы 15-20 м/с.
Ночью заморозки 0-5° (на крайнем юге страны 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°), днем 4-9° тепла, в Харьковской, местами Днепропетровской областях 1-3° тепла, в Крыму и Приазовье 7-12°.
В Киеве на 20 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.
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