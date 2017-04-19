EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  145  11
Материалы по теме:
Все про:Италия (790) Минобороны (5000) оборона (901) сотрудничество (594) Полторак (805)

 Украина и Италия заинтересованы в обмене опытом противостояния гибридным агрессиям, - Полторак

Украина и Италия заинтересованы в расширении сотрудничества и обмене опытом противостояния гибридным агрессиям.

Как информирмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 19 апреля, заявил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак по результатам встречи с министром обороны Итальянской Республики.

"Украина и Италия заинтересованы в расширении сотрудничества и обмене опытом противостояния гибридным агрессиям, - подчеркнул Полторак. - Вместе мы заинтересованы в учреждении новых направлений сотрудничества и углублении военно-политического диалога".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полторак посетил раненых украинских военных, проходящих лечение в Италии. ФОТОрепортаж

Также глава Минобороны отметил, что все предыдущие планы двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Италии выполняются безупречно.

Вместе с тем, рассматривая вопросы расширения сотрудничества, стороны обсудили возможность создания центра горно-пехотной подготовки в Мукачево и вопросы сотрудничества в сфере военной медицины.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"опыт противостояния" - это когда на обстрелы не отвечают?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полторак посетил раненых украинских военных, проходящих лечение в Италии Также глава оборонного ведомства поблагодарил итальянских врачей, которые возвращают к жизни украинских военных, и вручил им награды Министерства обороны Украины - медали "За содействие Вооруженным Силам Украины
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полторак кто виновен во взрывах склада боеприпасов в Балаклее???Может быть это знает Матиос и молчит???Может он знает виновных в Иловайской трагедии???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно, а какой опыт противостояния гибридным агрессиям у итальянцев? неужели запрет на вывоз макарон?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гибридные Альфа Ромео, Ломарджини и Феррари
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Италия заинтересованы в обмене опытом противостояния гибридным агрессиям, - Полторак
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти