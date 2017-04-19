 Украина и Италия заинтересованы в обмене опытом противостояния гибридным агрессиям, - Полторак

Как информирмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сегодня, 19 апреля, заявил Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак по результатам встречи с министром обороны Итальянской Республики.
"Украина и Италия заинтересованы в расширении сотрудничества и обмене опытом противостояния гибридным агрессиям, - подчеркнул Полторак. - Вместе мы заинтересованы в учреждении новых направлений сотрудничества и углублении военно-политического диалога".
Также глава Минобороны отметил, что все предыдущие планы двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и Италии выполняются безупречно.
Вместе с тем, рассматривая вопросы расширения сотрудничества, стороны обсудили возможность создания центра горно-пехотной подготовки в Мукачево и вопросы сотрудничества в сфере военной медицины.
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