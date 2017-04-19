 За полсуток из-за аномальных погодных условий на дорогах уже погибли 7 человек, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на странице в Facebook.
"За полсуток из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибли 7 человек. Еще больше травмированы", - сообщил он.
Министр также обратился к украинцам с просьбой воздержаться от поездок в тех регионах, где выпал снег, особенно, если на автомобиль уже установили летние шины.
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Ryanair будет летать из Украины. Министерство выполнило 90% всей работы, аэропорты должны выполнить свои 10%, - Омелян(45)
"Сегодня был уволен руководитель полтавского "Укравтодора" за некачественный ремонт", - Омелян(67)
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Журналист Роман Бочкала рассказал, как новые полицейские разводят водителей в Житомирской области, отметив, что их методы пришли прямиком из «коррупционного ГАИшного прошлого».
Соответствующую историю Бочкала опубликовал в Facebook.
«Житомирские полицейские. Участок дороги Чуднов-Житомир. Большая часть пути - латаная дорога с небольшими ямами по одной полосе в каждую сторону. Как правило, скорость на этом участке 80 км/м», - пишет журналист.
По его словам, ближе к Житомиру появляется дорога с хорошим дорожным покрытием, но со сплошной посередине. Видимость отличная, аварийность минимальна и на этом участке водители жмут на педаль «истомившись от рутинных 80 км/ч».
«Суть развода: километров за 5-10 до хорошей дороги на трассе появляется патрульный автомобиль, который едет 40-50 км/ч и таким образом собирает за собой вереницу авто 30-40 штук», - пишет Бочкала.
По его словам, копов редко кто обгоняет, поскольку большая часть пути - сплошная.
«Однако, некоторые смельчаки, рискуют и идут на обгон патрульных, найдя для этого небольшой участок пунктира посередине. Policeman из авто-улитки сообщает по рации о «смельчаке» второму экипажу, который притаился в той самой лесной чаще на верху подъема», - пишет Бочкала.
Журналист отмечает, что хорошо разогнавшись, водитель влетает на верх, где к нему уже мчит «капрал без жезла с кружочком на палочке».
Далее Бочкала приводит диалог с полицейским.
«Капрал: Куда спешим?
Ответ: Домой.
Капрал: Почему нарушаете?
Ответ: А как вы зафиксировали скорость и факт нарушения, если у вас даже аппаратуры нет?
Капрал: Сам видел и коллега из авто-улитки подтвердит. Так что пошли оформлять.
Ответ: Пошли.
Капрал по пути к авто: Это надолго, пока протокол, пока по базе и т.д. Можем и быстро, и не оформлять.
Ответ: Так у Вас же доказательств никаких!
Капрал: Я оформлю, права заберу, а ты потом в суд иди и доказывай, что я не прав…», - пишет журналист.
По его словам, в итоге с полицейским удалось «порешать на месте за 100 грн».
Вопрос: Зачем было трать 15 миллиардов на «реформу», если кадры те же, просто в новой форме
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