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 Политика Украины, Экономика
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 Минэнерго подало в Кабмин документ о запрете ввоза угля из РФ, - Насалик

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик внес на рассмотрение правительства проект распоряжения о запрете поставки в Украину российского энергетического угля.

Об этом он сказал журналистам в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Министерство подало в Кабмин проект о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля", - сказал Насалик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует закупить у США 3,5 млн тонн угля антрацитовой группы, - Насалик

Чуть ранее министр заявлял, что россияне планируют брать уголь с оккупированной территории Донбасса, обогащать его в Ростове-на-Дону и продавать Украине как российское.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак сообщил, что Украина продолжает закупать в РФ уголь коксовой группы.


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Если процес нельзя остановить, его нужно возглавить.
Бграво, тавагрищи, впегред ...

А Семенченко всетаки красавчик !!!
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похоже в беларуси скоро отроют угольные шахты
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Насалик даже что-то делает,или делает вид что делает???
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А , як же верещання соєвих , про те що "альтернативи вугілля з РФ" у нас немає ?
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И не только из РФ. Нужен контроль под контролем одновременно СБУ, МВД, депутаткой группой, по углю, который будет закуплен хоть в США. Происхождение угля,- это на сегодня элементарная задача студенческой лаборатории кафедры аналитической химии.

Потому, что может получится ,что из любой страны приедет уголь Ахметова с ОРДИЛО как уголь из Кении или с США. Ахметов может открыть ряд фирм где угодно если на кону будут схемы Аляска+, Найроби +, Йоханесбург +, Амстердам+, Париж + а Роттердам + уже имеется.
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Минэнерго подало в Кабмин документ о запрете ввоза угля из РФ, - Насалик - Цензор.НЕТ 3328уголек это хорошо, а что будете делать с этим?
скромно промолчите, и втихаря будете отстегивать россии бабло за мегаваты?
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насралик с гидрантом все равно найдут лазейку как намахать пипл с этим углем...ясен пень
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53% угля с России,на 60млн дол в месяц.тоесть обогащаем бюджет России,25% кот идет на армию.ведь налоги с угля и минудобрений на 500млн дол пошли и в военн бюджет.а ведь если за доллары уголь,минудобрения,стомат наконечники то разницы нет где купить.
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Донбабаве всё глубже и глубже погружается в жопуню.
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Покупая уголь, минеральные удобрения и другия товары в РФ, правительство Украины финансирует войну против Украины, убийтсво Украинцев. Поэтому, не должно быть такого правительства и не должно быть никакой торговли со страной агрессором и оккупантом Украины. Дожен быть запрет на торговлю с РФ. Опять вся надежда на патритов Украины.
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Минэнерго подало в Кабмин документ о запрете ввоза угля из РФ.
А, кто же этот уголь покупает? Не Минэнерго?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинэнерго подало в Кабмин документ о запрете ввоза угля из РФ, - Насалик
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