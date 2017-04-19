 Минэнерго подало в Кабмин документ о запрете ввоза угля из РФ, - Насалик

Об этом он сказал журналистам в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Министерство подало в Кабмин проект о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля", - сказал Насалик.
Чуть ранее министр заявлял, что россияне планируют брать уголь с оккупированной территории Донбасса, обогащать его в Ростове-на-Дону и продавать Украине как российское.
Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак сообщил, что Украина продолжает закупать в РФ уголь коксовой группы.
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Бграво, тавагрищи, впегред ...
А Семенченко всетаки красавчик !!!
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Потому, что может получится ,что из любой страны приедет уголь Ахметова с ОРДИЛО как уголь из Кении или с США. Ахметов может открыть ряд фирм где угодно если на кону будут схемы Аляска+, Найроби +, Йоханесбург +, Амстердам+, Париж + а Роттердам + уже имеется.
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скромно промолчите, и втихаря будете отстегивать россии бабло за мегаваты?
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А, кто же этот уголь покупает? Не Минэнерго?
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