EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Происшествия
  2160  61
Материалы по теме:
Все про:зарплата (1691) Минобороны (5000) разведка (1675) шахта (796) шахтеры (544) Донбасс (14158)

 На Донбассе продолжают закрываться "отжатые" шахты, оккупанты отправляют горняков в неоплачиваемые отпуска, - ГУР

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской области растет количество закрытых и приостановивших работу шахт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины, опубликованном в Facebook.

"Продолжается процесс остановки производственной деятельности угледобывающих предприятий, работники которых отправляются в вынужденные неоплачиваемые отпуска", - сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, с 17 апреля начался перевод шахт ГП "Макеевуголь" в режим водоотлива. Приостановлена ​​также работа шахт "им. Засядько" и "Скочинского" из-за загруженности складов при отсутствии схем сбыта продукции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ряде городов ОРДЛО начали продавать бензин по талонам, - ГУР

Также, учитывая систематическую невыплату заработной платы, шахтеры направили в адрес "министерства угольной промышленности ДНР" коллективное обращение с требованием решить эту проблему и довести сумму выплат до размера украинских.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А кто то ожидал другого ?
Хотя бамбас и лугандон надеялись на золотой дождь, и они его получили, только в другом смысле !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я так переживаю, что прямо кушать не могу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там же наши люди,ани платят в бюджет Украины , ани пойдут в боевики.....Новые речевки БПП!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как им не стыдно! Это же европоддоны, немедля заменить на отечественные скрепные чурки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
... и экологически чистые тратуары не загрязненные гудроном и радиоактивным гравием......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А че, вполне патриотичненько. А тротуары и дороги...
А зачем они свиньям, всеравно все загадят за полгода.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И бычки подметать не надо. В щели проваливаются сами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне одному кажется, что многоэтажки завалены в разные стороны?


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Бамбас никто не слышит..." Ну, мы слушаем как вы проsрали всё
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Беспощадная хунта, не дает кормильцам возможности кормить всю Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только не в случаэ с бамбасом, на бамбасе - это деградация и дегенирация!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное, там безработные шахтеры все в ИРА подались...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прикинь , Йоркширдская Народная республика так и не состоялась . Однако .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а, ведь это нужно было сделать 3 года назад. Не?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапия говорила , что из этих шахт шахтеры танки и Ураганы доставали, закрываются и фиг с ними.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у кротов никогда не было яиц-единственное что могут делать эти животные это стучать касками об асфальт
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это раньше касками об асфальт, при Украине, а теперь пустыми головами. Об асфальт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ахметовский "Комсомолец Донбасса"( после того как его отжали лугандоны окончательно)-остановил все проходческие участки...оставили два добычных....кто понимает-это немного отсроченный писец...и было это еще с месяц назад...сейчас может уже тоже полностью стоит..и кому там блокада не нравилась?вот ТАК и должно было быть СРАЗУ...а то ты гляди-попристраивались..мы и лугандоны,мы и украинцы...определятся надо...а на каждую хитрую жопу найдется...ну сами знаете,что найдется....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шахтёры всегда жили по-принципу "Кто нам платит-тот нас и танцует"! Ну вот и дотанцевались до канцура! Сосите КУЙ у пукина!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мабуть шахтарі радіють - достроково вийшли на пенсії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно что в Донецке боевики продают уголь по 1400 грн тонна. Вообще боевикам ДНР люди очень мешают. Если бы не приказ Путина не убивать пока людей то боевики ДНР давно бы уже вырезали людей в форме ПС ВСУ целыми кварталами. Они даже не стесняются это по пьяни говорить практически везде. Ивановские ткачихи давно уже затарили боевиков ДНР формой ВСУ и ПС. Ждут только приказ Путина начать убивать массово людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПШ - полушерстяная.
ХБ - хлопчатобумажная.
ПС - ? Полусинтетическая?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правый сектор Вооруженных сил Украины, видимо))) Кацапчик просто переписал с методички)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раньше все гордились нашими шахтерами, их тяжелым и нужным для страны трудом, их трудовыми подвигами. Сегодня, шахтеры это самое настоящее гавно. Они не могут постоять даже за себя, за свою семью. Терпят российских оккупантов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот зараза, а кто-же Украину и Европу кормить-то будет? Вот бяда так бяда....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а разве Ахметов перестал платить? Они же за ним продолжают числится? Или по соглашению сторон? Чёт не припомню в КЗоТ-е статью " в связи с отжатием".
 показать весь комментарий
Ответить
 
То всьо дріб"язок. Зате не примушують разґаварівать на бєндєрской мовє!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шахтери почему негнали кацапов сраной метлой с Донецка. И жили б и работали от результат русского мира дебильного.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я без пропитания оставаться не могу, - забормотал он, - где же я буду харчеваться?

На Донбассе продолжают закрываться "отжатые" шахты, оккупанты отправляют горняков в неоплачиваемые отпуска, - ГУР - Цензор.НЕТ 9106
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из поста непонятно в какой регион Мордора знакомая собирается выезжать . А помогать выехать надо .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Судя по "проклятая РФ", двигаться будут на запад.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А радоваться тут нечему. Все эти шахтеры едут в "приграничные города" типа Бахмута и Констахи на биржу оформляться и получают пособие по безработице. Не бросаем "наших людей" !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такой облом... А как же - "...мы шахтеры, трали-вали, жила-были, вас хохлов где-то видали..."? Теперь либо в окопы, либо ... а что либо? по-любому в окопы и на разминирование....

Как говорил классик - "....Крепитесь! Россия вас не забудет!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вся элита Донбасса рванула получать пособие по безработице, оформлять пенсии и пособия- угадайте куда... и за чей счёт. Кто-то за этим следит или мы платим дань по сей день?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Добыча угля на многих шахтах Донбасса убыточна. Оккупанты делают то, что должна была давно сделать Украина, вместо того, чтобы вскармливать донбасскую мафию...
 показать весь комментарий
Ответить
 
убыточны из-за воровства. Там где собственник не воровал и не позволял воровать - оч. даже прибыльны. Были.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Прибыльны" за счет монополии. Себестоимость добычи угля во многих истощенных шахтах гораздо выше мировой. Население Украины содержит эти убыточные предприятия за свой счет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, а теперь расскажите, как вы кормили всю Украину.

На Донбассе продолжают закрываться "отжатые" шахты, оккупанты отправляют горняков в неоплачиваемые отпуска, - ГУР - Цензор.НЕТ 3741
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПОЛЬША ГОТОВИТ "ГАЗПРОМУ" 10 МЛРД М³ УБЫТКОВ

Apr. 19th, 2017 at 1:47 PM

В отличие от ряда европейских стран Польша всегда была решительно настроена на уменьшение зависимости от российских энергоносителей, а после вторжения РФ в Украину - тем более. И вот, многолетние чаянья, похоже, подходят к логическому и счастливому финалу, ведь польский оператор газотранспортной системы Gaz-System и датчане Energinet, объявили о подготовке к приему заявок на резервирование пропускных мощностей перспективного магистрального газопровода Baltic Pipe!

Как известно, в 2022 году завершается контракт на поставку газа в Польшу из России и польская PGNiG не намерена продолжать сотрудничество с российским "Газпромом". Заменит же высокодуховный газ - скандинавский, из Норвегии! Причём, речь идёт о весьма солидных объёмах - 10 млрд м³/год! Хотя, я не стал бы зацикливаться на этой цифре. И вот почему.
Дело в том, что PGNiG ежегодно наращивает свою долю добычи газа в Норвегии. Так, в 2015 году она добывала 573 млн м³, а к 2022 PGNiG планирует уже выкачивать около 2-2,5 млрд м³/год. Вместе с выкачкой росли и запросы Польши на пропускную способность МГП, а именно - сначала речь шла о 3 млрд м³/год газа, в 2016 заговорили о 7 млрд м³/год, ну и на сегодняшний день это уже 10 млрд м3/год - полностью перекрывающие российские поставки. Учитывая общий объём потребления Польшей в год до 15 млрд кубометров не исключено, что до 2022 года Baltic Pipe станет ещё чуток объемнее.
Ну, а "Газпрому", пламенный привет. Пламенный, ровно на 10 млрд м³ убытков.
На Донбассе продолжают закрываться "отжатые" шахты, оккупанты отправляют горняков в неоплачиваемые отпуска, - ГУР - Цензор.НЕТ 5823
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донбассе продолжают закрываться "отжатые" шахты, оккупанты отправляют горняков в неоплачиваемые отпуска, - ГУР
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти