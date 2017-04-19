 На Донбассе продолжают закрываться "отжатые" шахты, оккупанты отправляют горняков в неоплачиваемые отпуска, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны Украины, опубликованном в Facebook.
"Продолжается процесс остановки производственной деятельности угледобывающих предприятий, работники которых отправляются в вынужденные неоплачиваемые отпуска", - сказано в сообщении.
По данным украинской разведки, с 17 апреля начался перевод шахт ГП "Макеевуголь" в режим водоотлива. Приостановлена также работа шахт "им. Засядько" и "Скочинского" из-за загруженности складов при отсутствии схем сбыта продукции.
Также, учитывая систематическую невыплату заработной платы, шахтеры направили в адрес "министерства угольной промышленности ДНР" коллективное обращение с требованием решить эту проблему и довести сумму выплат до размера украинских.
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Хотя бамбас и лугандон надеялись на золотой дождь, и они его получили, только в другом смысле !
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Скрепно-духовное.
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А зачем они свиньям, всеравно все загадят за полгода.
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В Великобритании закрылась последняя угольная шахта
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ХБ - хлопчатобумажная.
ПС - ? Полусинтетическая?
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Как говорил классик - "....Крепитесь! Россия вас не забудет!"
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Apr. 19th, 2017 at 1:47 PM
В отличие от ряда европейских стран Польша всегда была решительно настроена на уменьшение зависимости от российских энергоносителей, а после вторжения РФ в Украину - тем более. И вот, многолетние чаянья, похоже, подходят к логическому и счастливому финалу, ведь польский оператор газотранспортной системы Gaz-System и датчане Energinet, объявили о подготовке к приему заявок на резервирование пропускных мощностей перспективного магистрального газопровода Baltic Pipe!
Как известно, в 2022 году завершается контракт на поставку газа в Польшу из России и польская PGNiG не намерена продолжать сотрудничество с российским "Газпромом". Заменит же высокодуховный газ - скандинавский, из Норвегии! Причём, речь идёт о весьма солидных объёмах - 10 млрд м³/год! Хотя, я не стал бы зацикливаться на этой цифре. И вот почему.
Дело в том, что PGNiG ежегодно наращивает свою долю добычи газа в Норвегии. Так, в 2015 году она добывала 573 млн м³, а к 2022 PGNiG планирует уже выкачивать около 2-2,5 млрд м³/год. Вместе с выкачкой росли и запросы Польши на пропускную способность МГП, а именно - сначала речь шла о 3 млрд м³/год газа, в 2016 заговорили о 7 млрд м³/год, ну и на сегодняшний день это уже 10 млрд м3/год - полностью перекрывающие российские поставки. Учитывая общий объём потребления Польшей в год до 15 млрд кубометров не исключено, что до 2022 года Baltic Pipe станет ещё чуток объемнее.
Ну, а "Газпрому", пламенный привет. Пламенный, ровно на 10 млрд м³ убытков.
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