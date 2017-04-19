Порошенко в Лондоне: "Украинская армия занимает 8-е место в Европе. Благодаря ей вы можете чувствовать себя в безопасности".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе выступления в британском Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне.
Он также добавил, что сейчас Вооруженные Силы Украины занимают восьмое место в рейтинге армий Европы.
"Это единственная армия, которая не только столкнулась с российской агрессией, но и способна ее эффективно сдерживать. Благодаря ей Вы (страны Запада. - Ред.) можете чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Порошенко.
"Не об этом ли западное сообщество должно в первую очередь заботиться и понимать?
Думаю, что должно. Оно также должно понимать, что Кремль одержим своим империалистическим прошлым. Стремление России к гегемонии не остановится в Украине. Вчера это были Приднестровье и Грузия. Сегодня - Украина и Сирия. Кто же следующий?", - спросил Порошенко.
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Пэдро а ты не чего не перепутал ?
Может по количеству мусоров - холуев тебя обслуживающих ?!!!!!
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значит дело свое знает не сможет дойти до этой борозды
он ляжет в нее и спит.
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https://www.obozrevatel.com/curious/43692-mongolyi-podtverzhdayut-u-putina-nasmeshili-rasskazom-o-nebyivaloj-sile-armii-ldnr.htm
вот оно че...
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подлизы...лайки ставят.буквально 5 тел.
кушать хочется,зарплату отрабатывают
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Слаще стало?
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не, не вижу.
а из чего это должно быть видно?
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Они даже россии говорят, что она вносит вклад в борьбу с терроризмом. Политесс, понимаешь. А потом публикуют рейтинги и отчеты. А там уже без политесса.
Смотреть нужно не на праздничные речи шоуменов-политиков, а на резолюции. Кто этого не понимает, у того очень плохо с мозгами.
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Весь Запад знает, что Украина-одна из самых коррумпированных стран не только в Европе, но и в мире. В прошлом году вице-президент СШ(А Байден выступал в Верховной Раде и рассказывал о небывалой коррупции в Украине.
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ето воєная тайна .... ібо тоговиє пагтньоги нє поймут...
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одна только зарплата военнослужащих за 1 месяц составляет около 2 миллиардов
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жену свою спроси, куда она деньги дела.
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Раньше Офшоренко заявлял, что украинская армия самая сильная в Европе.
Непонятно, когда он говорит правду, а когда пестит.
Хотя скорее всего он пестит всегда.
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Решением проблемы КНДР должен был заняться Барак Обама и его предшественники на посту президента США. Об этом заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV.
Однако, по словам, Трампа, они "откладывали это". "Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына - ред.) есть ядерное оружие. И нам нужно что-то с этим делать", - подчеркнул Трамп.
В то же время, он выразил надежду на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын нацелен на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.
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Но то что он клептократ в первую очередь-это однозначно ясно любому здравомыслящему.
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Это тупое позорище
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Педераста Ляшко надо назначить главой федерации мужских танцев...
Позор, а не страна. Такого позора не было даже при Януковиче...
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Это верх кощунства. Шоколадная банда мародёров.
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грабишь со своим каганатом каждый день,каждую минуту ....
это настоящий ГЕНОЦИД над украинской нацией.
Україні владу тільки з етнічних українців Націоналістів! КРАПКА
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Пэдро получает транши, которые исчезают в оффшорах, матери украинцев получают похоронки, украинцы получают х..., а европейцы спят спокойно.
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Пытается запугать?
Не дадите денег ? Да мы вас ..
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Эта курва, как только начинает визжать о "сильных ВСУ" - так и жди беды: то Иловайск, то Дебальцево...
Просьба к тем, кто там поближе к этому Мешку с говном: иопните его по голове, когда начинается визг.
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