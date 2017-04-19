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 Политика Украины
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Все про:армия (7668) Великобритания (1573) Порошенко (12729)

 Порошенко в Лондоне: "Украинская армия занимает 8-е место в Европе. Благодаря ей вы можете чувствовать себя в безопасности"

Украина тратит на безопасность и оборону 5% ВВП, что значительно больше, чем некоторые страны-члены НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе выступления в британском Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне.

Он также добавил, что сейчас Вооруженные Силы Украины занимают восьмое место в рейтинге армий Европы.

"Это единственная армия, которая не только столкнулась с российской агрессией, но и способна ее эффективно сдерживать. Благодаря ей Вы (страны Запада. - Ред.) можете чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул Порошенко.

"Не об этом ли западное сообщество должно в первую очередь заботиться и понимать?
Думаю, что должно. Оно также должно понимать, что Кремль одержим своим империалистическим прошлым. Стремление России к гегемонии не остановится в Украине. Вчера это были Приднестровье и Грузия. Сегодня - Украина и Сирия. Кто же следующий?", - спросил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в Лондоне: "Путин остановил свое продвижение из-за санкций и борьбы украинцев"
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Порошенко в Лондоне: "Украинская армия занимает 8-е место в Европе. Благодаря ей вы можете чувствовать себя в безопасности"
Пэдро а ты не чего не перепутал ?
Может по количеству мусоров - холуев тебя обслуживающих ?!!!!!
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Хвастливий барига. Ні він не єврей, він румун. Треба було поїхати поплакатись, зібрати гроші, отримати зброю, домовитись про нові програми навчань ЗСУ іноземними фахівцями за гроші Заходу, а воно приїздить і кіздить що ми тут круті вже неймовірно, ви нам тут всі маєте ноги мити і юшку пити за те що ми з путіним воюємо! Ну хто таким дебілам дасть гроші та зброю? Скажуть, а ну Ви так круті, ну давайте, а ми подивимось куди Ви дінетесь без наших грошей і зброї.
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Любая армия, которая воюет, набирается опыта и профессионализма.. Появилось очень много достойных командиров рот, взводов, батальонов, которые действительно знают, что от них требуется. Мы сделали большой шаг вперед.
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но и глубоко не вспашет...
значит дело свое знает не сможет дойти до этой борозды

он ляжет в нее и спит.
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А какое место в мире мы занимаем по обеспечиванию пенсионеров и инвалидов???
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в Украине те же преференции имеют депутаты, причем за один срок.
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Шо случилось с лучшей армией Европы? Куда девалась боеспособность
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Украина сдерживает РФ, но для большей безопасности необходимо странам Европы оказать военную помощь Украине, ввести новые санкции против РФ. В современном мире не должно быть места для РФ. РФ подлежит расчленению и утилизации.
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А шо, армия уже не "сильнейшая в Европе" и не "одна из сильнейших в мире"?
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Стыдобища. Лучше бы рассказал сколько из этих 5% от ввп стырили, лодочник...
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В этом случае-Лодочник, ленинская кузница лодки строит... вот за шо меня заспамили? Гавнюки шыкаладные
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ну,може за одинаковость содержания всех постов? :D надоедает,знаешь,людям читать одно и то же...
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Кто бы говорил про одинаковость? У меня с фантазией все ок, вот у минстеця за три года фантазии ноль.. двоечники и лодыри
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зато минстець таки сформировал учение Чучхе
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Новость слыхал? Гонтареву избрали главой Федерации фигурного катания Украины
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Да. Интенсивно другу подлизы... лайки ставят.буквально 5 тел.
кушать хочется,зарплату отрабатывают
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Где вы тут своих партнеров увидели, шыкорыги?
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Дальше будет статья про рассказ о победах над коррупцией? Англичане надорвали животы...
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почему? они же сами говорят что реформы надо продолжать в том же духе,или ты знаешь больше них?
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Рефо́рма (лат. reform, фр. réforme - «перетворюю», «змінюю») - 1) В соціології Р. - комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства.
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Групи членів суспільства- точне визначення реформ у нашій країні...
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Все "рехвормы" в Украине свелись к тому, что на коррупционно-финансовых потоках люди Порошенко сменили людей Януковича. Вот и всё.
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компетентные люди с запада так не считают,я им больше верю чем проплаченным нытикам на Цензоре
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Какие именно? Те, которые рейтинги коррупции составляют, например? )))
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главы делегаций стран G7, президент Польши,вице премьер США
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вот видете, для вас даже зрада сладка, гены не пропьёшь
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вот видете, для вас даже зрада сладка...


не, не вижу.

а из чего это должно быть видно?
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А что именно они сказали? )) На торжественных приемах в украинских чиновничьих заведениях с трибун? Они должны были рубить правду-матку? )))

Они даже россии говорят, что она вносит вклад в борьбу с терроризмом. Политесс, понимаешь. А потом публикуют рейтинги и отчеты. А там уже без политесса.

Смотреть нужно не на праздничные речи шоуменов-политиков, а на резолюции. Кто этого не понимает, у того очень плохо с мозгами.
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Онищенко много чего рассказал "компетентным людям с запада" о делишках банды Порошенка, от чего у американских следователей полезли глаза на лоб.
Весь Запад знает, что Украина-одна из самых коррумпированных стран не только в Европе, но и в мире. В прошлом году вице-президент СШ(А Байден выступал в Верховной Раде и рассказывал о небывалой коррупции в Украине.
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это тебе американский следователь в пивной рассказал ?
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скот все идет на мусоров .на армию обьедки .сегодня разговаривал с парнем на нуле выдавали белье летнее одни трусы на человека .одни !!!
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пеця, а куда ушли миллионы гривен, собраные на Украинскую Армию в 2014 году по смскам на номер 565? кто-то ответил за это? может яценюк? Кровавый пастор? парубий? где народные деньги на армию, Порошок? с #уйлом разберёмся, а там висеть вам на фонарных столбах.
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ей вей....
ето воєная тайна .... ібо тоговиє пагтньоги нє поймут...
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а куда ушли миллионы гривен...


одна только зарплата военнослужащих за 1 месяц составляет около 2 миллиардов
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это бюджетные деньги, а не собраные народом. Где собраные народом бабки?
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а с какого перепоя ты решил, что я там бухгалтером работаю?

жену свою спроси, куда она деньги дела.
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Порошенко в Лондоне: "Украинская армия занимает 8-е место в Европе. Благодаря ей вы можете чувствовать себя в безопасности".
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Раньше Офшоренко заявлял, что украинская армия самая сильная в Европе.
Непонятно, когда он говорит правду, а когда пестит.

Хотя скорее всего он пестит всегда.
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Угроза ядерной войны США и КНДР: Трамп сделал новое заявление

Решением проблемы КНДР должен был заняться Барак Обама и его предшественники на посту президента США. Об этом заявил нынешний американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу TMJ4-TV.
Однако, по словам, Трампа, они "откладывали это". "Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына - ред.) есть ядерное оружие. И нам нужно что-то с этим делать", - подчеркнул Трамп.
В то же время, он выразил надежду на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын нацелен на мирное урегулирование ситуации на Корейском полуострове.
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Может и больной на голову,неизвестно,мы не врачи.
Но то что он клептократ в первую очередь-это однозначно ясно любому здравомыслящему.
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Украинцы должны сидеть тихо и не качать яхту с золотым унитазом, а то путиннападет. А у нас недостаточно сил противостоять всей мощи россии, да и Донбасс мы не в силах отвоевать. Ну нет сил! А вот европейцы могут спать спокойно, ведь их защищает украинская армия...

Это тупое позорище
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Насыров стал главой федерации дзюдо, Гонтарева (Сатановская) главой федерации фигурного катания... Эта корова то хоть на коньках стоять умеет?
Педераста Ляшко надо назначить главой федерации мужских танцев...
Позор, а не страна. Такого позора не было даже при Януковиче...
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Воруют так же, как при Януковиче, но в условиях войны, когда гибнут люди.
Это верх кощунства. Шоколадная банда мародёров.
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Мародёры и тут не поспоришь. Но не забывайте о депутатском кодле, те тоже мародёры, шайка яценюка и Пашинского...
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Не забываю. Мартыненко, Пашинский, Иванчук-яценюковские кореша...Клейма негде ставить.
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"тратить из бюджета 5 %" - это не значит, что она получит эти деньги на её нужды .
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Да и язык у него не отсохнет от вранья не одного обещания без вранья
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Выходит за *сильнейшую армию на континенте* Петямба цинично врал? )) Или это, шоб почтенных господ ненароком не обидеть? ))
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только ты ,богоизбхганный офшорный,страшно как ГРАБИШЬ ЭТУ АРМИЮ ,а также их семьи в тылу...
грабишь со своим каганатом каждый день,каждую минуту ....
это настоящий ГЕНОЦИД над украинской нацией.
Україні владу тільки з етнічних українців Націоналістів! КРАПКА
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Це його Кличко навчив таку х...ню торочити?
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А вообще красивая схема нарисовалась:

Пэдро получает транши, которые исчезают в оффшорах, матери украинцев получают похоронки, украинцы получают х..., а европейцы спят спокойно.
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Украинская армия занимает 8-е место в Европе

Пытается запугать?
Не дадите денег ? Да мы вас ..
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Расскажи им Петя как коррупционер Насиров стал руководителем дзю-до Украины и будет мочить всю Европу!
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Ох*уватая тварь! Он в политике мне напоминает Януковича в футболе: как только придёт на стадион - сборная обязательно проиграет.
Эта курва, как только начинает визжать о "сильных ВСУ" - так и жди беды: то Иловайск, то Дебальцево...
Просьба к тем, кто там поближе к этому Мешку с говном: иопните его по голове, когда начинается визг.
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Оно дебильное только не уточнило, какую еще Армию содержат налогоплательщики, платя военный сбор?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко в Лондоне: "Украинская армия занимает 8-е место в Европе. Благодаря ей вы можете чувствовать себя в безопасности"
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