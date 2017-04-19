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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Латвия (609) Россия (70030) санкции (6030) минские соглашения (2094) Ринкевич Эдгар (11)

 Ситуация на востоке Украины ухудшается. Санкций против РФ - абсолютно адекватный шаг, - глава МИД Латвии

На данный момент "нет никаких оснований говорить" об отмене или смягчении наложенных Евросоюзом на Россию санкций

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Политик пояснил, что российская сторона не выполняет условия Минского договора, поэтому снятие санкций попросту невозможно.

"Ситуация на востоке Украины ухудшается - об этом свидетельствуют доклады международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ. Пока Россия нарушает международное право, санкции являются совершенно адекватным шагом", - приводит слова Ринкевича LETA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в Лондоне: "Путин остановил свое продвижение из-за санкций и борьбы украинцев"

Глава МИД Латвии также указал, что вопрос о дальшейшей судьбе отношений с Россией и санкциях будет обсуждаться между странами ЕС лишь летом.

Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность введения новых санкций против России и Ирана за поддержку президента Сирии Башара Асада.

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А Дімон каже що санкції їм тільки на користь.
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З кацапськго ресурсу.
"продуктовая корзина на душу населения = 14 745 р.!! МРОТ 7 500 как жить? ИМБИЦИЛЫ!! в самой богатой стране с природными ресурсами, а живем как рабы !!!!! от ЗП до ЗП!!
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"новые санкции не на повестке дня!" - дружно ответил хор европейских партнеров
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Как русские ЗРК сбивали американские томагавки. Трамп в шоке. XY News

https://www.youtube.com/watch?v=wgjZpZIH_HU
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Зараз нам пояснять що то все пусте, бо всьо пропало.
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санкции это хорошо,но мало..
на самом деле оптимально было бы если разведки таких стран как сша,германия,англия,израиль занялись тем за что им платят-физические устранения.хуйла,корейского пончика,ассада,ё..нутого турка и.т.д
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Ситуация на востоке Украины ухудшается

Если в результате действий по выходу из кризиса ситуация не улучшается значит:
1) Некомпетентные разработали план действий.
2) Не правильно определена причина.
Может нужны санкции еще на кого-то?
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МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО ПРИШЛО К ВЫВОДУ ЧТО ВСЕ РАСЯЯНЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПЕДЕРАСЫ.
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Ядерная бомба на Кремль-единственный адекватный шаг. Хотя это на первый взгляд и неадекватно. Такие сейчас времена. Кажущееся неадекватным на самом деле наиболее адекватно. Трамп это доказал. А остальное-затягивание времени,бессмысленная говорильня и абсолютная импотентность мирового сообщества.
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Бывший офицер ФСБ объяснил, зачем Путин устроил смертельный теракт в Питере

Теракт в метро Санкт-Петербурге 3 апреля, в результате которого погибло пятнадцать человек, был совершен Федеральной службой безопасности РФ руками исламистов, чтобы снять с повестки дня протестные настроения в российском обществе. Такое мнение высказал экс-офицер ФСБ Илья Богданов в интервью "Обозревателю".
"ФСБ руками исламистов провела этот теракт. Учитывая возможности сотрудников по линии защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом: полный безлимит на использование техники, широкий круг полномочий плюс агентура во всех этих террористических группировках - все под контролем", - заявил Богданов.
В подтверждение своих слов он отметил, что ни одна из групп исламистов не взяла на себя ответственность за теракт.
Богданов также рассказал, что во время учебы им показывали фильм "ФСБ взрывает Россию", в котором российская спецслужба обвиняется в организации терактов в России в 1999 году.
"Мы разбирали на 5-м курсе как элемент подрывной деятельности западных спецслужб против России. Конспектировали, почему там все неправильно. Хотя понятно, что все так и было - ФСБ взорвала эти дома", - отметил он.
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Клан Путина вкусив вкус нефти вкус возможности даже потеряв всё в Ватиканском банке вновь за год стать долларовыми миллиардерами а может даже и триллионнерами просто так не уйдёт никогда. Путин навсегда в России. Пока будут ЕС покупать у него нефть и газ.
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Черчилль сказал в январе 1942-го: "Каждый надеется, что, если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других". Есть одно место, где эти слова особенно актуальны, - это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, - это россия Президент Украины Пётр Порошенко
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Санкции это не более чем мишура отмазка. Несколько действий по регистрации левых фирм и все санкции коту под хвост. Да и нет их реальных санкций. Путин только в открытую не ржёт. Нет методов против Кольки Сапрыкина Путина ?
Просто ЕС и США не то что бы опасаются взбесившегося недоумка а просто не решили что делать с Украиной. А значит затягивая эти решения автоматически всё это превращается в колупалку нами вонючего медведя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация на востоке Украины ухудшается. Санкций против РФ - абсолютно адекватный шаг, - глава МИД Латвии
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