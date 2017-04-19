 Ситуация на востоке Украины ухудшается. Санкций против РФ - абсолютно адекватный шаг, - глава МИД Латвии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Политик пояснил, что российская сторона не выполняет условия Минского договора, поэтому снятие санкций попросту невозможно.
"Ситуация на востоке Украины ухудшается - об этом свидетельствуют доклады международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ. Пока Россия нарушает международное право, санкции являются совершенно адекватным шагом", - приводит слова Ринкевича LETA.
Глава МИД Латвии также указал, что вопрос о дальшейшей судьбе отношений с Россией и санкциях будет обсуждаться между странами ЕС лишь летом.
Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает возможность введения новых санкций против России и Ирана за поддержку президента Сирии Башара Асада.
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"продуктовая корзина на душу населения = 14 745 р.!! МРОТ 7 500 как жить? ИМБИЦИЛЫ!! в самой богатой стране с природными ресурсами, а живем как рабы !!!!! от ЗП до ЗП!!
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https://www.youtube.com/watch?v=wgjZpZIH_HU
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на самом деле оптимально было бы если разведки таких стран как сша,германия,англия,израиль занялись тем за что им платят-физические устранения.хуйла,корейского пончика,ассада,ё..нутого турка и.т.д
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Если в результате действий по выходу из кризиса ситуация не улучшается значит:
1) Некомпетентные разработали план действий.
2) Не правильно определена причина.
Может нужны санкции еще на кого-то?
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Теракт в метро Санкт-Петербурге 3 апреля, в результате которого погибло пятнадцать человек, был совершен Федеральной службой безопасности РФ руками исламистов, чтобы снять с повестки дня протестные настроения в российском обществе. Такое мнение высказал экс-офицер ФСБ Илья Богданов в интервью "Обозревателю".
"ФСБ руками исламистов провела этот теракт. Учитывая возможности сотрудников по линии защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом: полный безлимит на использование техники, широкий круг полномочий плюс агентура во всех этих террористических группировках - все под контролем", - заявил Богданов.
В подтверждение своих слов он отметил, что ни одна из групп исламистов не взяла на себя ответственность за теракт.
Богданов также рассказал, что во время учебы им показывали фильм "ФСБ взрывает Россию", в котором российская спецслужба обвиняется в организации терактов в России в 1999 году.
"Мы разбирали на 5-м курсе как элемент подрывной деятельности западных спецслужб против России. Конспектировали, почему там все неправильно. Хотя понятно, что все так и было - ФСБ взорвала эти дома", - отметил он.
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против Кольки СапрыкинаПутина ?
Просто ЕС и США не то что бы опасаются взбесившегося недоумка а просто не решили что делать с Украиной. А значит затягивая эти решения автоматически всё это превращается в колупалку нами вонючего медведя.
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