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 Политика Украины, Экономика, Здоровье
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Все про:лекарства (694) Гройсман (2825) экономия (92) закупки (82)

 "В 2016 году только на закупке вакцин через UNICEF сэкономлено 17 млн ​​долларов", - Гройсман

Система закупки лекарств через международные организации позволила в 2016 году сэкономить только на закупке вакцин почти 17 млн ​​долл.

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Есть сообщение: через механизмы международных закупок лекарств мы сэкономили в 2016 году только на закупке вакцин через UNICEF 17 млн ​​долл.", - сказал Гройсман. Он подчеркнул, что раньше - без системы международных закупок - такая экономия была бы невозможной, и все сэкономленные деньги "расходились бы по карманам дельцов".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Из восьми рецептов только два лекарства отпустили, а остальных нет", - пациенты жалуются на сбои в работе правительственной программы "Доступні ліки". ВИДЕО

"А сейчас 17 млн ​​долл. пойдут на закупку новых лекарств для украинских граждан. Так мы и будем действовать. И те, кто пытается нас сбить с этого пути, у них ничего не получится... Почти 6 млрд грн будет в этом году потрачено на закупку лекарств людям, которые в них нуждаются ", - подчеркнул глава правительства.

Он также обратил внимание, что кроме экономии денег, ведется работа по контролю качества препаратов, подбор номенклатуры препаратов и материалов медицинского назначения. Особое внимание, по словам главы правительства, уделяется и внедрению современных протоколов лечения.

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"Правильно действовать, и ситуация будет меняться", - подчеркнул Гройсман, добавив, что увеличить продолжительность жизни в Украине вполне реально за 3-4 года грамотной политики в медицинской отрасли.
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Гройсман, ты - ИДИОТ. Если раньше на закупках вакцин наживалось 2-3 прокладки, а сейчас вы покупаете по рыночной цене - нормальной, то ты не экономия, придурок.
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Как такое уеб-ще тупорылое могло стать премьером? порой мне приходит мысль, что наша страна безнадежна.
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А потім добавляли. 2-3 прокладки перед державою. Коротше, регіонала підвела методичка.
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админы у вас что-то личное против меня? откровенную чушь оставляете
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Політика така. Людина на роботі, а Ви її обламали.
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прокладки покупали по-рыночным ценам.тоже а ты думал по-оптовым? прямо с конвейра и перепродавали выручку ложили себе в карман.
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Что ты тут несешь, лишнехромосомный ? Убрали как раз те самые прокладки вроде Тодуровых, которые нарушали лимиты Кабмина на закупочную цену лекарств.
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Вы не сэкономили!
Вы завезли индийские вакцины!
Вся страна кричит о побочных реакціях.

Детей потравили!
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ты,это вся страна? индия ,кстати мировой лидер производства лекарств
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я не слесарь,и хорошо знаю что обозначает слово откат,и знаю что у нас в стране существует фармацевтическая мафия. Гройсман в этом вопросе на правильном пути
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Так, на кацапських вакцинах провізори більше заробляли. Твоя фірма скільки відкатів втратила?
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А нафига вообще экономить на вакцинах??? Съэкономь на покупке себе машин, на ремонтах админзданий, на кормлениии чиновников, их матпомощи и премиях. Экономят сyки на детском здоровье....
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Нє, Віталя. Бабла нє получітє. Тєм болєє- нє такіє уж і хорошіє кацапскіє вакцини.
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Что-то по ценам в аптеках эта грандиозная победа гройсмановского разума совершенно не заметна
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Навіть навпаки, ціни на ліки збільшились. А їхні безкоштовні ліки - це маячня. Щоб їх отримати, треба кожен місяць вистоювати в чергах в поліклініці за рецептом з 4- ма печатками, щоб отримати ліки з закінчующимся сроком придатності. В Європі такі ліки коштують дешевше.
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50-60% отечественных лекарств это мел.Методы Богатырёвой процветают дальше.
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Слово "Юнисеф" после 2015 года настораживает:
"ЮНИСЕФ сознательно поставил препарат после размораживания, что обязывает в ближайшем будущем оперативно использовать вакцину ОПВ для вакцинации населения страны. Из каких соображений действовал ЮНИСЕФ, доподлинно неизвестно, но возможно и из сэкономии: стоимость транспортировки при 2-8°С меньше, чем в замороженном виде (- 20°С). Хотя все предыдущие поставщики вакцин в рамках государственной программы по иммунопрофилактике в Украине, включая и российских производителей (Институт им. Чумакова), поставляли вакцину в замороженном виде, соблюдая температурный режим в - 20 °С. В итоге ... вакцина была разморожена и хранилась при холодовом режиме (2-8 °С) минимум один месяц во время её нахождения на таможенном складе (с 30 апреля по 21 мая) и на складе ГП «Укрвакцина» (с 21 по 29 мая), к этому нужно прибавить время, потраченное на транспортировку вакцины на территорию Украины. Потом вакцина была опять заморожена, что категорически нарушает условия хранения, прописанные в инструкции. Это значит, что юридически эту партию вакцины использовать нельзя, а если кто-то возьмёт смелость ее применить, то вся ответственность за побочные явления и возможную смерть детей юридически будет на этом человеке."
http://medcontrol.com.ua/apofeoz-sokrushitelnogo-fiasko-kak-minzdrav-ukrainy-isportil-podarennuyu-kanadoj-vakcinu-ot-poliomielita/
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Для того, чтобы вакцинировали сразу, а не держали в холодильниках годами
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ЗЫ: ЮНИСЕФ уже давно научилося работать с африканцами и азиатами. Они снают, что и как делать.
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Представляю, какая будет экономия, если ввести полное внешнее управление страной! Послать на уд Гнойсмана с кабмином, Парубия со зРадой, Порошенко с АП, ликвидировать фискалов включая таможню, розогнать судей и на освободившиеся места пригласить варягов с цивилизованых стран, которые будут работать под контролем ФБР и Минфина США!
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Понабежало кацапни порхатой в тему. Они как только видят темы про украинскую власть так сразу идут туда гадить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В 2016 году только на закупке вакцин через UNICEF сэкономлено 17 млн ​​долларов", - Гройсман
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