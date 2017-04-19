 "В 2016 году только на закупке вакцин через UNICEF сэкономлено 17 млн ​​долларов", - Гройсман

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Есть сообщение: через механизмы международных закупок лекарств мы сэкономили в 2016 году только на закупке вакцин через UNICEF 17 млн долл.", - сказал Гройсман. Он подчеркнул, что раньше - без системы международных закупок - такая экономия была бы невозможной, и все сэкономленные деньги "расходились бы по карманам дельцов".
"А сейчас 17 млн долл. пойдут на закупку новых лекарств для украинских граждан. Так мы и будем действовать. И те, кто пытается нас сбить с этого пути, у них ничего не получится... Почти 6 млрд грн будет в этом году потрачено на закупку лекарств людям, которые в них нуждаются ", - подчеркнул глава правительства.
Он также обратил внимание, что кроме экономии денег, ведется работа по контролю качества препаратов, подбор номенклатуры препаратов и материалов медицинского назначения. Особое внимание, по словам главы правительства, уделяется и внедрению современных протоколов лечения.
"Правильно действовать, и ситуация будет меняться", - подчеркнул Гройсман, добавив, что увеличить продолжительность жизни в Украине вполне реально за 3-4 года грамотной политики в медицинской отрасли.
445 26
"Поздравляю с праздником наших защитников, которые оберегают Украину!", - Гройсман. ВИДЕО(90)
Гройсман в парламенте, демарш Долженкова и поиск Безбахом выходов на "начальника васильковской полиции", - работа ВР 14 апреля. ФОТОрепортаж(42)
Минутка российской дипломатии в ООН, веселые картинки от Кабмина, результат переговоров США с Россией. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(11)
"В этом году обратимся к парламенту для того, чтобы увеличить финансирование программы", - Гройсман о реимбурсации(12)
Год работы правительства Гройсмана: опубликована инфографика с оценками от экспертов(0)
Это большинство не сможет создать правительство, которое будет лучше, чем нынешнее, - Егор Соболев(24)
Отчет правительства Гройсмана в Раде может состояться после майских праздников, - нардеп Вадим Денисенко(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вы завезли индийские вакцины!
Вся страна кричит о побочных реакціях.
Детей потравили!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"ЮНИСЕФ сознательно поставил препарат после размораживания, что обязывает в ближайшем будущем оперативно использовать вакцину ОПВ для вакцинации населения страны. Из каких соображений действовал ЮНИСЕФ, доподлинно неизвестно, но возможно и из сэкономии: стоимость транспортировки при 2-8°С меньше, чем в замороженном виде (- 20°С). Хотя все предыдущие поставщики вакцин в рамках государственной программы по иммунопрофилактике в Украине, включая и российских производителей (Институт им. Чумакова), поставляли вакцину в замороженном виде, соблюдая температурный режим в - 20 °С. В итоге ... вакцина была разморожена и хранилась при холодовом режиме (2-8 °С) минимум один месяц во время её нахождения на таможенном складе (с 30 апреля по 21 мая) и на складе ГП «Укрвакцина» (с 21 по 29 мая), к этому нужно прибавить время, потраченное на транспортировку вакцины на территорию Украины. Потом вакцина была опять заморожена, что категорически нарушает условия хранения, прописанные в инструкции. Это значит, что юридически эту партию вакцины использовать нельзя, а если кто-то возьмёт смелость ее применить, то вся ответственность за побочные явления и возможную смерть детей юридически будет на этом человеке."
http://medcontrol.com.ua/apofeoz-sokrushitelnogo-fiasko-kak-minzdrav-ukrainy-isportil-podarennuyu-kanadoj-vakcinu-ot-poliomielita/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить