 Тупальский: За год столичные таможенники соберут 1,5 миллиарда на ремонт дорог Киева

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал и.о. начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский.
Тупальский сообщил, что в рамках финансового эксперимента 50% от перевыполнения бюджета будут направлены на развитие инфраструктуры Киева.
"По итогам февраля и марта можем направить 250 миллионов на ремонт дорог в столице - хороший подарок городу к Евровидению. В первом квартале перевыполнили план на 527, 6 миллионов гривен. Половина пойдет на дороги Киева", - отметил Тупальский.
Таможенник также добавил, что с такими темпами перевыполнение бюджета до конца года Киев получит столько денег, сколько КГГА потратила на ремонт дорог столицы в 2016 году.
"Если будем работать такими же темпами - до конца года на ремонт дорог столицы перечислим 1,5 миллиарда гривен. Для сравнения - это сумма, которую потратили в Киеве на ремонт 200 километров дорог в 2016 году", - резюмировал Тупальский.
Как известно, эксперимент по развитию автомобильных дорог общего пользования была введен с 1 сентября 2015 и действовал в Волынской, Львовской, Одесской, Черновицкой областях и городе Киеве. В марте 2017 года Кабмин утвердил проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 №726", расширяющий проведения эксперимента на всю территорию Украины и предлагает продлить срок его действия до 1 января 2018 года.
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Скинутся ?
Или украинцы уплатят на 1,5 миллиарда больше за растаможенные в Киеве товары?
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