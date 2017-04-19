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 Киевские новости
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Все про:дороги (1660) Евровидение (591) Киев (16859) таможня (1344)

 Тупальский: За год столичные таможенники соберут 1,5 миллиарда на ремонт дорог Киева

На ремонт дорог в Киеве к Евровидению таможенники направят 250 миллионов гривен – половину от перевыполнения бюджета за I квартал.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал и.о. начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский.

Тупальский сообщил, что в рамках финансового эксперимента 50% от перевыполнения бюджета будут направлены на развитие инфраструктуры Киева.

"По итогам февраля и марта можем направить 250 миллионов на ремонт дорог в столице - хороший подарок городу к Евровидению. В первом квартале перевыполнили план на 527, 6 миллионов гривен. Половина пойдет на дороги Киева", - отметил Тупальский.

Таможенник также добавил, что с такими темпами перевыполнение бюджета до конца года Киев получит столько денег, сколько КГГА потратила на ремонт дорог столицы в 2016 году.

"Если будем работать такими же темпами - до конца года на ремонт дорог столицы перечислим 1,5 миллиарда гривен. Для сравнения - это сумма, которую потратили в Киеве на ремонт 200 километров дорог в 2016 году", - резюмировал Тупальский.

Как известно, эксперимент по развитию автомобильных дорог общего пользования была введен с 1 сентября 2015 и действовал в Волынской, Львовской, Одесской, Черновицкой областях и городе Киеве. В марте 2017 года Кабмин утвердил проект постановления "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 №726", расширяющий проведения эксперимента на всю территорию Украины и предлагает продлить срок его действия до 1 января 2018 года.
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прочитал текст, и не очень понял, у нас что, таможня частная коммерческая структура, которая из благотворительных побуждений, с барского плеча, так уж и быть перевыполнит и бросит холопам?
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Формально дело обстоит так, что есть план по сборам таможенных платежей, если он перевыполнен (как млять в совке пятилетка) то половина денег в местный бюджет на дороги идёт. Реально дело обстоит так, что если нужно перевыполнить план, то поступает вказівка підняти митну вартість импортёрам и с них по беспределу снять избыточных платежей.
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розкажіть скільки водії київщини вже заплатили на дороги купуючи пальне, і саме основне ДЕ ЦІ КОШТИ?
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Оба на....А те деньги которые предусмотрены на дороги бюджетом уже разворовали
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столичные таможенники соберут 1,5 миллиарда

Скинутся ?
Или украинцы уплатят на 1,5 миллиарда больше за растаможенные в Киеве товары?
.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиТупальский: За год столичные таможенники соберут 1,5 миллиарда на ремонт дорог Киева
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