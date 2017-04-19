 У ФИФА проблемы с поиском спонсоров для ЧМ-2018 в России, - The Financial Times

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, многие крупные компании опасаются запятнать свою репутацию, пишет британская газета The Financial Times в среду, 19 апреля.
После коррупционного скандала в ФИФА, приведшего к отставке ее президента Йозефа Блаттера, и российской аннексии Крыма многие компании опасаются запятнать свою репутацию и потому не спешат заключать спонсорские контракты к ЧМ-2018.
Издание отмечает, что если к началу предыдущего чемпионата мира в Бразилии у ФИФА были контракты с 20 корпоративными спонсорами, то сейчас их осталось десять. Сроки договоров с такими крупными компаниями, как Sony и Emiratres, истекли сразу после окончания бразильского первенства.
FT отмечает, что, помимо репутационных рисков из-за связей с Россией, ставшей на Западе парией после аннексии Крыма, потенциальных спонсоров отпугивают высокие финансовые затраты.
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"СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ".
А ПОТОМ....МОЖ НЕ ТОЛЬКО "СПОНСОРАМИ" ПО ФУТБОЛУ БУДУТ..., А И НЕ УЕДУТ НАЗАД))))...
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Лучше заранее ПОСЛАТЬ и отказаться учавствовать в ЛОГОВЕ ВРАГА
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Нет спонсоров - это проблема...
нет ЧМ-2018 в параше - нет сей проблемы
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- Ты где был?
- У себя в комнате.
Я говорил, в комнату загляните, а вы... он к цыганам поехал!
Садись, мы чай пьем.
- Все в порядке?
- Последний червонец сперли.
Это цыгане, точно они.
- Интересно, откуда взялись эти цыгане?
- Ты же их позвал!
- Я?
Как плясать стали, ты говоришь: "Хорошо бы цыган сюда" !
- Договор с Клементиной подписан?
- Ты же сказал, что она не нужна. Цыгане как запели, ты портвейна выпил и закричал: "Вот это да, вот это голоса! Вот то, что нам надо!"
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Куда катится мир...
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Это пока, но ввиду поданного в сенат США законопроекта, с высокой вероятностью стоит ожидать исчезновения из списка МакДо, Колы и Визы
Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу оцениваются в 660,5 млрд руб. Команды должгн сыграть на 12 стадионах в 11 городах России
Сыграют ли? Три ха-ха через черточку
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