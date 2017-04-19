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Все про:ФИФА (189) футбол (3107) ЧМ-2018 (53) спонсор (6)

 У ФИФА проблемы с поиском спонсоров для ЧМ-2018 в России, - The Financial Times

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) испытывает проблемы с поиском спонсоров для чемпионата мира, который должен пройти в 2018 году в России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, многие крупные компании опасаются запятнать свою репутацию, пишет британская газета The Financial Times в среду, 19 апреля.

После коррупционного скандала в ФИФА, приведшего к отставке ее президента Йозефа Блаттера, и российской аннексии Крыма многие компании опасаются запятнать свою репутацию и потому не спешат заключать спонсорские контракты к ЧМ-2018.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Поскользнулся в бане. Упал. Любой из нас может погибнуть", - Жириновский о смерти главы комиссии Совфеда по подготовке к ЧМ-2018 Тюльпанова. ВИДЕО

Издание отмечает, что если к началу предыдущего чемпионата мира в Бразилии у ФИФА были контракты с 20 корпоративными спонсорами, то сейчас их осталось десять. Сроки договоров с такими крупными компаниями, как Sony и Emiratres, истекли сразу после окончания бразильского первенства.

FT отмечает, что, помимо репутационных рисков из-за связей с Россией, ставшей на Западе парией после аннексии Крыма, потенциальных спонсоров отпугивают высокие финансовые затраты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запад готовит кампанию по срыву ЧМ-2018 по футболу, - МИД РФ

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*...проблемы с поиском спонсоров для* спонсоров терроризма
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КИТАЙЦЫ НАВАЛЯТСЯ.
"СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ".
А ПОТОМ....МОЖ НЕ ТОЛЬКО "СПОНСОРАМИ" ПО ФУТБОЛУ БУДУТ..., А И НЕ УЕДУТ НАЗАД))))...
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у ФИФА будут реальные проблемы,если они не отменят проведение ЧМ 2018 в паРаше и не перенесут в адекватную страну.
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В порєдних компаніях працюють добрі аналітики і вони розуміють шо в раші не буде ЧС з футболу в 2018 році тому і не спішать підписувати контракти.
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(((красивая блондинка - это сила - чемпионат мира по футболу - о как - а ты олимпиада,да олимпиада)))
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Скажу честно Чемпионат по футболу самое тяжелое время в семейной жизни )) Олимпиада вроде полегче в этом плане.
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Муж полностью уходит из семьи и живет целый месяц с телевизором.
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Всегда думал что вы мужчина , а оно во как , муж есть ....
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по слухам таки да - но надо было искать индейцев - мы к футболу равнодушны - нам бы в шахматы сыграть,ну лишний раз)))
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А Украина что собирается к оккупантам на Чемпионат???

Лучше заранее ПОСЛАТЬ и отказаться учавствовать в ЛОГОВЕ ВРАГА
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Україна намагається попасти на ЧС з футболу в 2018 році, а то шо він пройде в раші нефакт.
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И права пока ватным каналам что-то не продаются.
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Кто будет финансировать мероприятие, в котором все деньги разворовываются. Строительство "Нева-Арены" - самое дорогостоящее строительство стадиона в мире. И все равно он признан непригодным все деньги разворовали. Отберут у засРашки ЧМ 2018 и будет правильно.
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У репоедов с простройкой стадионов проблемы, руки растут не оттуда. Им-бы петухов настроить, ух.. да в каждом городе.
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Ой, а чё такое? начали понимать с каким дерьмом можно связаться? 3 года мало? Ждете результатов Международных трибуналов? Или сами уже начинаете соображать?
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Не там ищут... Газмяс - генеральный спонсов ЧМ (Чемпионата Мельдониевых)
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А кореша рф из "Хезболлы" футболом не занимаются? Прикольная бы была реклама, и баннеры креативные могли б получиться...
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Який ЧС-2018? Там кацапські фанати хворі на голову!
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Дамбабве и Луганда вот - вот станут спонсорами ЧМ 2018 в Мордоре . Malaysia Airlines собирается . Сирийцы хотят поучаствовать ...
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лишнехромосомным касабам ищут спонсора? нет ничего надёжнее атечественава производителя У ФИФА проблемы с поиском спонсоров для ЧМ-2018 в России, - The Financial Times - Цензор.НЕТ 3876
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А почему вообще ФИФА переживает? Принимает чемпионат педерация, вот пускай она и ищет себе спонсоров и пр. ФИфа назначила место проведения и досвидания, дальше уж как-то сами...
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Проблемы надо решать!
Нет спонсоров - это проблема...
нет ЧМ-2018 в параше - нет сей проблемы
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Это мелочи, вот через год у ФИФА будет проблема в отсутствии команд, желающих ехать в эрэфию.
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Самое важное здесь то, что собственных средств у параши уже нет и едва ли случатся. Для проведения ЧМ по любому нужна очень не кислая добавка от спонсоров и она как то фиксирована. Если спонсоров уже вдвое меньше - это означает, что оставшиеся должны заплатить вдвое больше. Вероятность того, что они на это пойдут особенно в ухудшающихся политических условиях крайне мала. И все это очень радует.
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О, нашелся! Мы тебя всю ночь искали.
- Ты где был?
- У себя в комнате.
Я говорил, в комнату загляните, а вы... он к цыганам поехал!
Садись, мы чай пьем.
- Все в порядке?
- Последний червонец сперли.
Это цыгане, точно они.
- Интересно, откуда взялись эти цыгане?
- Ты же их позвал!
- Я?
Как плясать стали, ты говоришь: "Хорошо бы цыган сюда" !
- Договор с Клементиной подписан?
- Ты же сказал, что она не нужна. Цыгане как запели, ты портвейна выпил и закричал: "Вот это да, вот это голоса! Вот то, что нам надо!"

У ФИФА проблемы с поиском спонсоров для ЧМ-2018 в России, - The Financial Times - Цензор.НЕТ 7413
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Пусть твари проводят паролимпиаду, они же колясочников любят
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С мудачьёмъ никто не хочет иметь дело?
Куда катится мир...
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пускай Ху*ло одолжит бабла у чемпионов мира- северной кореи. ким чен ын одолжит ему с радостью. а Ху*ло рассчитается сеном... и всем будет хорошо
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Вот весь список актуальных спосоров ЧМ 18/, их всего шесть. Это - Adidas Group, Coca-Cola, Hyundai, Visa, пиво BUD (брендом владеет Anheuser - Busch InBev) и McDonald's
Это пока, но ввиду поданного в сенат США законопроекта, с высокой вероятностью стоит ожидать исчезновения из списка МакДо, Колы и Визы

Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу оцениваются в 660,5 млрд руб. Команды должгн сыграть на 12 стадионах в 11 городах России
Сыграют ли? Три ха-ха через черточку
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Для справки - указанная величина расходов на проведение ЧМ составляет примерно 60% доходной части годового бюджета параши
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Хороший список. Кола и Маки давно не интересны, Адидас сменю на Найк, а вместо Визы использую Мастеркард. Нефиг спонсировать террористов.
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Дійсно, - як можна бути спонсором того, чого не буде?!
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В Англию переносите пока не поздно, там все будет и спонсоры и болельщики и настоящий Мундиаль.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУ ФИФА проблемы с поиском спонсоров для ЧМ-2018 в России, - The Financial Times
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