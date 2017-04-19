 Украина планирует закупить у США 3,5 млн тонн угля антрацитовой группы, - Насалик

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сказал журналистам перед началом заседания правительства в среду.
"Они сейчас дали нам согласие где-то 300-350 тысяч тонн в месяц выдавать. Это за год будет около 3,5-4 млн тонн. Если мы договоримся по этому контракту, то нам не нужны будут все остальные", - сказал Насалик.
По его словам, сейчас Украине помогает американское посольство в этом вопросе.
"Не исключено, что мы выйдем в конце месяца по закупкам антрацитовой группы непосредственно у Соединенных Штатов Америки. По логистике это выгоднее. Где-то процентов на 60 мы выигрываем в логистике. И второе - там очень интересная цена", - добавил Насалик.
Напомним, 15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.
Кабинет министров Украины намерен запретить импорт энергетического угля из Российской Федерации.
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Минэнерго подало в Кабмин документ о запрете ввоза угля из РФ, - Насалик(8)
"Это должна быть ваша дорожная карта", - Гройсман поручил Насалику до 26 апреля создать Стратегию развития добывающей отрасли(22)
Экспорт электроэнергии в Молдову позволит задействовать недогруженные мощности НАЭК "Энергоатом", - Насалик(84)
Кабмин намерен запретить импорт энергетического угля из РФ, - Насалик(94)
Министр энергетики заверил, что все отключения электроэнергии связаны только с техническим состоянием сетей(0)
Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц(17)
Насалик предложит Кабмину запретить импорт антрацита из РФ: Добытый на оккупированных территориях уголь хотят обогащать в Ростовской области и переправлять в Украину(108)
а зараз мали б продовжувати купувати
якби не блокада, то ви навіть і не подумали щось змінювати
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http://censor.net.ua/blogs/5219/poroshenko_i_lutsenko_prisoedinilis_k_blokade_donbassa_rakovaya_opuhol_podlejit_blokade2) Все зо ти кажеш -від лукавого, жалюгідна спроба вибілити шоколадного Баригу.
http://30seconds.com.ua/2017/02/25/снєгирьов-про-блокаду-ордло-як-україн/
Снєгирьов
про блокаду ОРДЛО: Як Україна фінансує своїх вбивць
Змінилося те, що блокада ОРДЛО торкнулася в першу чергу
корупційних схем постачання вугілля з окупованих територій в Україну.Заяви про
те, що, перекриваючи фінансовий потік, який є прибутком для окупантів та
ватажків бойовиків, ми відштовхуємо українців на окупованих територіях, є не
коректними. Навпаки, таким чином ми наближаємо момент визволення тих територій.
Блокада позбавить ватажків ОРДЛО джерел фінансування.
Основним джерелом грошових потоків для них був продаж вугілля українській
стороні. За даними СБУ, 47% від реалізації вугілля йшло на фінансування
незаконно озброєних формувань. Тільки за останній рік видобуток вугілля марки А
і Т на окупованих територіях збільшилося на 49%, до 913,1 тисяч тонн. ДТЕК
Ровенькиантрацит збільшив видобуток на 59% -.до 348,6 тис т антрациту, а ДТЕК
Свердловантрацит - на 36,7%, до 260 тис т на 49% зріс видобуток вугілля марки Т
в компанії ДТЕК «Комсомолець Донбасу» - до 304,5 тис тонн.
....в умовах війни
торговельні стосунки з країною-окупантом та окупованими територіями неможливі
ні з економічної, ні з моральної точки зору. Розмови про необхідність закупівлі
антрацитового вугілля на окупованих територіях протягом ще трьох років є
свідченням або непрофесійності уряду, або його прямої зацікавленості в цих
корупційних схемах. Протягом
6-7 місяців Україна безболісно може відмовитися від, як мінімум, 6,5 млн тонн з
9 млн тонн, які зараз закуповують на цій території, але для цього потрібна
політична воля.3)А вони чим 3 роки займалися? Диверсифікацію ел постачання,
переведення ТЄС з антрациту на альтарнативні види палива (протягом 3 міс)
зробили? Чи може я щось пропустив? В черговий раз барига пішов на змову з
олігархами і залишити все як є замість започаткування політики справжньої
енергонезалежності. Чим займався минулий рік кабмін Гнойцмана?А зараз воно буде
верещати про "шкоду" для економики? Що було зроблено для
диверсифікації поставок вугілля? Чому міністр Демчишин (до речі пєціна
креатура) припинив поставки антрациту з ПАР? Ахметов, до речі, також мав би
передбачити диверсифікацію вугілля на свої підприємства ( заводи, тес) щоб не
залежати від окупован територій. Принцип диверсифікації універсальний захід.
ВІН потрібен був, а не шантаж всієї держави, що його заводи зупиняться. А
держава мала б створити для нього відповідні умови. Тим більше, що прецендент з
припинення постачання вже був -і у 2015 і 2016. Але тоді це робили не наші
блокадники, а бандформування. Але влада стала грати на боці Ахметова і його
проблеми зробили національними. Це просто небажання щось робити ( і так вже 3
роки!). Простіше залишити все як є, егеж?
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47 % чого? - прибутку? якого прибутку? - вугілля добуває ДТЕК, який його або спалює (і продає ЕЕ), або переробляє на кокс, який йде в металургію.
То 47 % якого прибутку?
Прибутку ДТЕК від продажу ЕЕ?
Прибутку ДТЕК від продажу мет-продукції?
Хтось давав розкладку чих 47%?
Чи просто - аби перднути гучніше?
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Бо в тебе, здається, навіть питань не виникає. На жаль.
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Сепари? - так вігілля йшло з українських шахт. Юрисдикція України.
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незаконно озброєних формувань? (читай мій пост вище)
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси
То одасте...
Т. Г. Шевченко
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Бо пів-року як папуги: "за даними СБУ"! "за даними СБУ"!
Де ці блядські "дані СБУ"?
Хтось може показати?!
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Как продавать жалезо и электроэнергию за бугор - сам продает, еще и перепродает государственную как прокладка
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Также в компании сообщили, что начали формировать запасы антрацита на своих ТЭС для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.
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За донбасский уголь.
Сейчас Центроэнерго 3-ий раз объявляет тендер: за 1500 грн. никто не предлагает, за 2400 - никто не предлагает, теперь подняли цену до 2800 тонна - ну, муж кто хоть за такую цену продаст...
А мож и не продаст.
Блокаду, бл..., надо было ГОТОВИТЬ.
А не с голой жопой против стада ежей.
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Крым.
Официальные (!) доходы преступника Константинова
2014 год - 2 млн 782 тыс руб
2015 год - 9 млн 115 тыс руб
2016 год - 84 млн руб
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в моем городе хер знает когда эту модернизацию провели, так и живем.
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последний раз, если не ошибаюсь, Польша около $300 млн. дала на модернизацию еще до блокады.
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Или по схеме Нью-Йорк+ он потом купит у государства за пол цены?
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