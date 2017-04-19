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 Политика Украины, Экономика
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Все про:США (12400) уголь (659) Насалик (116) антрацит (4)

 Украина планирует закупить у США 3,5 млн тонн угля антрацитовой группы, - Насалик

Украина планирует закупить у Соединенных Штатов Америки около 3,5 млн тонн угля антрацитовой группы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сказал журналистам перед началом заседания правительства в среду.

"Они сейчас дали нам согласие где-то 300-350 тысяч тонн в месяц выдавать. Это за год будет около 3,5-4 млн тонн. Если мы договоримся по этому контракту, то нам не нужны будут все остальные", - сказал Насалик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минэнергоугля ожидает первые поставки импортного антрацита до мая, - замминистра Карп

По его словам, сейчас Украине помогает американское посольство в этом вопросе.

"Не исключено, что мы выйдем в конце месяца по закупкам антрацитовой группы непосредственно у Соединенных Штатов Америки. По логистике это выгоднее. Где-то процентов на 60 мы выигрываем в логистике. И второе - там очень интересная цена", - добавил Насалик.

Напомним, 15 марта СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом Президента Украины.

Кабинет министров Украины намерен запретить импорт энергетического угля из Российской Федерации.



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планувати ви мали ще 3 роки назад

а зараз мали б продовжувати купувати
якби не блокада, то ви навіть і не подумали щось змінювати
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Три роки назад була надія на воєнне вирішення конфлікту. Не можна було вигадати більш шкідливої диверсії проти України ніж ця блокада. Керівники ОРДЛО ставлять перед собою завдання інтегрувати свою економіку в російську. Так хочуть «слиться с большой родиной» аж з штанів вистрибують. Тут і наші дурні (сподіваюсь що тільки дурні) їм вирішили допомогти.
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1) Ну мели дурниць. У 2015 барига сам оголосив блокаду, забув?

http://censor.net.ua/blogs/5219/poroshenko_i_lutsenko_prisoedinilis_k_blokade_donbassa_rakovaya_opuhol_podlejit_blokade2) Все зо ти кажеш -від лукавого, жалюгідна спроба вибілити шоколадного Баригу.

http://30seconds.com.ua/2017/02/25/снєгирьов-про-блокаду-ордло-як-україн/

Снєгирьов
про блокаду ОРДЛО: Як Україна фінансує своїх вбивць

Змінилося те, що блокада ОРДЛО торкнулася в першу чергу
корупційних схем постачання вугілля з окупованих територій в Україну.Заяви про
те, що, перекриваючи фінансовий потік, який є прибутком для окупантів та
ватажків бойовиків, ми відштовхуємо українців на окупованих територіях, є не
коректними. Навпаки, таким чином ми наближаємо момент визволення тих територій.

Блокада позбавить ватажків ОРДЛО джерел фінансування.
Основним джерелом грошових потоків для них був продаж вугілля українській
стороні. За даними СБУ, 47% від реалізації вугілля йшло на фінансування
незаконно озброєних формувань. Тільки за останній рік видобуток вугілля марки А
і Т на окупованих територіях збільшилося на 49%, до 913,1 тисяч тонн. ДТЕК
Ровенькиантрацит збільшив видобуток на 59% -.до 348,6 тис т антрациту, а ДТЕК
Свердловантрацит - на 36,7%, до 260 тис т на 49% зріс видобуток вугілля марки Т
в компанії ДТЕК «Комсомолець Донбасу» - до 304,5 тис тонн.

....в умовах війни
торговельні стосунки з країною-окупантом та окупованими територіями неможливі
ні з економічної, ні з моральної точки зору. Розмови про необхідність закупівлі
антрацитового вугілля на окупованих територіях протягом ще трьох років є
свідченням або непрофесійності уряду, або його прямої зацікавленості в цих
корупційних схемах. Протягом
6-7 місяців Україна безболісно може відмовитися від, як мінімум, 6,5 млн тонн з
9 млн тонн, які зараз закуповують на цій території, але для цього потрібна
політична воля.3)А вони чим 3 роки займалися? Диверсифікацію ел постачання,
переведення ТЄС з антрациту на альтарнативні види палива (протягом 3 міс)
зробили? Чи може я щось пропустив? В черговий раз барига пішов на змову з
олігархами і залишити все як є замість започаткування політики справжньої
енергонезалежності. Чим займався минулий рік кабмін Гнойцмана?А зараз воно буде
верещати про "шкоду" для економики? Що було зроблено для
диверсифікації поставок вугілля? Чому міністр Демчишин (до речі пєціна
креатура) припинив поставки антрациту з ПАР? Ахметов, до речі, також мав би
передбачити диверсифікацію вугілля на свої підприємства ( заводи, тес) щоб не
залежати від окупован територій. Принцип диверсифікації універсальний захід.
ВІН потрібен був, а не шантаж всієї держави, що його заводи зупиняться. А
держава мала б створити для нього відповідні умови. Тим більше, що прецендент з
припинення постачання вже був -і у 2015 і 2016. Але тоді це робили не наші
блокадники, а бандформування. Але влада стала грати на боці Ахметова і його
проблеми зробили національними. Це просто небажання щось робити ( і так вже 3
роки!). Простіше залишити все як є, егеж?
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Звідки цифра "47%"?
47 % чого? - прибутку? якого прибутку? - вугілля добуває ДТЕК, який його або спалює (і продає ЕЕ), або переробляє на кокс, який йде в металургію.
То 47 % якого прибутку?
Прибутку ДТЕК від продажу ЕЕ?
Прибутку ДТЕК від продажу мет-продукції?
Хтось давав розкладку чих 47%?
Чи просто - аби перднути гучніше?
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саня, не сердься якщо не розумієш, напевно є якась межа твоїх розумових здібностей
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Ну, як ти це розумієш, то поясни.
Бо в тебе, здається, навіть питань не виникає. На жаль.
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Фокус в тому, що навіть за "дуже цікавої ціни" - ця ціна напевно набагато ВИЩА, ніж в донбаського вугілля.
Сепари? - так вігілля йшло з українських шахт. Юрисдикція України.
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А нічого що за даними СБУ, 47% від реалізації вугілля йшло на фінансування
незаконно озброєних формувань? (читай мій пост вище)
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси
То одасте...
Т. Г. Шевченко
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Так дай, бля, сцилу на ці "дані СБУ"!
Бо пів-року як папуги: "за даними СБУ"! "за даними СБУ"!
Де ці блядські "дані СБУ"?
Хтось може показати?!
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То зроби офіційний запит до сбу ! Був би ви, стецьки, такі активні у питаннях корупції яку очолює Барига, у питаннях так зв судівської реформи, не виконаних обіцянок парашенки, призначень ним на вищі керівні посади холуїв часів Януковоча. От в мене до Снєгирьова питань немає після 3 років правління Липецького Іуди
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Плануваты должен был владелец ТЭЦ
Как продавать жалезо и электроэнергию за бугор - сам продает, еще и перепродает государственную как прокладка
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Первое судно с 75 тысячами тонн антрацита на борту прибудет в Украину в июне. Уголь будет отгружен на принадлежащие ДТЭК антрацитовые ТЭС, которые будут включаться в работу для поддержания стабильности энергосистемы Украины.
Также в компании сообщили, что начали формировать запасы антрацита на своих ТЭС для подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.
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Это мы ещё посмотрим, кто будет получателем денег. Респектабельный швейцарский офшор...
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И второе - там очень интересная цена", - добавил Насалик. А вот с этого места поподробнее пожалуйста.
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Вот-вот... А так-же, поподробнее о том, где эта цена раньше была, что про неё никто не знал!!!
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100 раз озвучивали - что-то 700-800 грн/тонна.
За донбасский уголь.
Сейчас Центроэнерго 3-ий раз объявляет тендер: за 1500 грн. никто не предлагает, за 2400 - никто не предлагает, теперь подняли цену до 2800 тонна - ну, муж кто хоть за такую цену продаст...
А мож и не продаст.

Блокаду, бл..., надо было ГОТОВИТЬ.
А не с голой жопой против стада ежей.
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И второе - там очень интересная цена. Для кого интересная цена? Этот уголь будет намного дороже российского и немного дороже африканского.
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Какая радость! Не прошло и 5 лет как все решили и разрулили.
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Вашингтон+Роттердам+офшор... - новый фундамент для расчёта цены на отопление...
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 9 мин.9 минут назад
Крым.
Официальные (!) доходы преступника Константинова
2014 год - 2 млн 782 тыс руб
2015 год - 9 млн 115 тыс руб
2016 год - 84 млн руб
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если модернизировать ТЕС, то вы сами знаете, кто нападет...
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понимаю.
в моем городе хер знает когда эту модернизацию провели, так и живем.
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нет, нужно и дальше пилить бабло папуасов, т.е твоё и моё.
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не твое и не моё. донорские деньги несколько раз выделяли.
последний раз, если не ошибаюсь, Польша около $300 млн. дала на модернизацию еще до блокады.
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ну вот и прикинь какой позорняк. японцы предлагали свои услуги, но паровоз без колёс роднее в век цифровых технологий
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Ахметову надо - пусть он и покупает
Или по схеме Нью-Йорк+ он потом купит у государства за пол цены?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина планирует закупить у США 3,5 млн тонн угля антрацитовой группы, - Насалик
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