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 Общество, За рубежом
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Все про:виза (990) посольство (398) США (12400) туризм (992) миграция (150)

 Доля отказов украинцам в американских визах в 2016 году составила 40%

В 2016 году доля отказов украинцам в американских визах типа B (бизнес и туристические визы) превысила отметку в 40 процентов.

Такие данные приводит сайт Бюро консульских служб Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Для сравнения, в 2015 году процент отказов составил 34%. В 2014 этот показатель находился на уровне 27 процентов, примерно таким же он был и годом ранее.

В то же время на сайте сообщается, что общее количество выданных украинцам американских виз в 2016 году составила более 72,5 тысяч. В 2015 году их было выдано еще больше - более 77 тысяч. В 2014 этот показатель составлял около 63 тысяч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия и Франция больше всего отказывали украинцам в визах в 2016 году

Всего в 2016 году, включая рабочими, было выдано почти 10,5 миллиона американских виз. Самая высокая доля отказов в визах типа B в США в 2016 году касалась кубинцев - почти 82 процента.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп во вторник, 18 апреля, подписал указ под названием "Покупай американское и нанимай американцев". Этим документом он поручает министерствам юстиции, труда и нацбезопасности предложить меры по изменению порядка выдачи американских рабочих виз типа H-1B. Трамп хочет отфильтровать неквалифицированных работников, приезжающих из-за рубежа, которые по его мнению, "занимают" рабочие места граждан США.

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Ну, радует то, что у некоторых украинцев есть деньги на Америку.
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в основном к родственникам едут, и, как правило, безвозвратно
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С Трампом остаться там будет все тяжелее и тяжелее.
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Теоретически, да. А на деле кто хочет - всегда за дедушку замуж выйдет, лишь бы там остаться.
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.. деньги на программы всякие, типа ворк энд тревел. Или к иностранцу съездить, по интернет-знакомству - пожить за его счет.
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С рабочими понятно.
Почему отказывают в туристических?
Санкции?
.
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Вате местной отказывают, в т. ч. и кацапской, которой у нас хоть пруд пруди.
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Зачем ??
Для получения американской визы, нужно документально доказать, что тебе в Украине живется лучше, чем ты будешь жить в США.
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И все пишут правду? Упоминают о своих американских знакомых, которые смогут помочь с легализацией-работой?
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Украинцы обманывать?
Не может такого быть!
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Дело в том, что знаю ни один случай отказа тем, кто доблестно трудился на КГБ. Во всяких там спецлабораториях.
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К сожалению (или к радости) я не знаю тех, кто доблестно трудился ...
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Ой ли. У нас просто списки стукачей пока не показывали. В ГДР стукачей было 1/7 часть взрослого населения.
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там достаточно легко внутри страны можно подать петицию на продление пребывания и смену основания для нахождения в США, потому часто въезжают как туристы и остаются всеми правдами и неправдами
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Не допускать нарушения нашей территориальной целостности.
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Т.е. на работу надо брать друзей, а не профессионалов?
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"Трамп хочет отфильтровать неквалифицированных работников, приезжающих из-за рубежа, которые по его мнению, "занимают" рабочие места граждан США."

Очень уж двусмысленно про американцев...
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ну не про всех же американцев. Он негров имел в виду, которые вместо получения пособия по безработице, могли эти же деньги получать, работая дворниками. Потому то негры и голосовали против Трампа.
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.....что то ни одной украинской фамилии не встречалось среди участников американских терактов...
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У меня на 10 лет есть. Еще 5 лет осталось. Могу поделиться ))) Все равно не за что туда лететь.
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Еслине за что летать , зачем открывал тогда иденьги платил?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДоля отказов украинцам в американских визах в 2016 году составила 40%
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