 Доля отказов украинцам в американских визах в 2016 году составила 40%

Такие данные приводит сайт Бюро консульских служб Государственного департамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Для сравнения, в 2015 году процент отказов составил 34%. В 2014 этот показатель находился на уровне 27 процентов, примерно таким же он был и годом ранее.
В то же время на сайте сообщается, что общее количество выданных украинцам американских виз в 2016 году составила более 72,5 тысяч. В 2015 году их было выдано еще больше - более 77 тысяч. В 2014 этот показатель составлял около 63 тысяч.
Всего в 2016 году, включая рабочими, было выдано почти 10,5 миллиона американских виз. Самая высокая доля отказов в визах типа B в США в 2016 году касалась кубинцев - почти 82 процента.
Напоминаем, президент США Дональд Трамп во вторник, 18 апреля, подписал указ под названием "Покупай американское и нанимай американцев". Этим документом он поручает министерствам юстиции, труда и нацбезопасности предложить меры по изменению порядка выдачи американских рабочих виз типа H-1B. Трамп хочет отфильтровать неквалифицированных работников, приезжающих из-за рубежа, которые по его мнению, "занимают" рабочие места граждан США.
2701 27
"Число туристов из Украины в Турции увеличилось на 48%", - посол Тезель(195)
МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет в связи с введением чрезвычайного положения(10)
"Нужно как можно дальше отделяться от России, все связи с этим государством Украине наносят ущерб", - Джемилев о введении визового режима с РФ(106)
Установление визового режима с Россией будет трактоваться Кремлем как попытка Украины выйти из минского процесса, - Ирина Луценко(229)
Північнокорейський шантаж світовою війною(0)
Введение визового режима с Россией - это вопрос национальной безопасности, - Бурбак(74)
Посольство США - Гонтаревой: "Ваши целостность, видение и настоящая сила воли изменили банковскую систему Украины"(122)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Почему отказывают в туристических?
Санкции?
.
Ответить
Ответить
Ответить
Для получения американской визы, нужно документально доказать, что тебе в Украине живется лучше, чем ты будешь жить в США.
Ответить
Ответить
Не может такого быть!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Очень уж двусмысленно про американцев...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить