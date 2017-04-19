 Москва не только отвергает мировой порядок. Она пытается создать альтернативную реальность. У России проблема с мировоззрением, - Порошенко

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт главы Украинского государства в Твиттере.
"Россия не верит в такие вещи, как демократия и права человека. Она верит в такие вещи, как "мировое господство" и "зоны влияния". Москва не только отвергает мировой порядок. Она пытается создать альтернативную реальность на основе альтернативных ценностей. Мы должны быть сильными и объединенными. Это наша формула противодействия агрессии. У России нет проблем с голодом, у нее мировоззренческие проблемы - она не верит в демократию и права человека. Агрессоры всего мира должны знать: они не останутся безнаказанными за свои преступления", - заявил он, процитировав Маргарет Тетчер: " Войны случаются не из-за оружия - они случаются, когда агрессор считает, что может добиться цели по приемлемой цене".
Порошенко акцентировал, что Россия нарушила все двусторонние договоренности, в которых Кремль признавал и гарантировал суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Сегодня Россия нарушает свои бесчисленные обещания в рамках Минского процесса. Нет прекращения огня, нет освобождения заложников, нет доступа международных гуманитарных организаций. В этом никто не виновен, кроме России. Она продолжает отправлять в Украину войска, тяжелое оружие и боеприпасы, превращает Крым в крупнейшую военную базу в мире", - подчеркнул он.
Кроме того, Порошенко озвучил причины, почему мир должна заботить война в Украине.
Во-первых, в Украине происходит столкновение между миром закона и миром грубой силы. Во-вторых, от ситуации в Украине зависит безопасность и стабильность всей Европы. Кроме того, Украина - это испытание на состоятельность Запада. Также, Украина в 1994 году добровольно отказалась от своего ядерного арсенала под гарантии защиты территориальной целостности. И эти гарантии должны быть соблюдены. Вместе с тем, гарантий того, что Россия остановится на Украине нет.
"Склонность России к гегемонии не остановит Украину. Вчера - Молдова и Грузия, сегодня Украина и Сирия, кто следующий? Украину нельзя победить, она может быть успешной с помощью союзников - Украина это испытание для Запада" - цитирует Порошенко пресс-служба Chatham House .
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Отметим, Министерство обороны России подтвердило инцидент.
В ведомстве заявили, что во время воздушного патрулирования в районе Аляски два российских бомбардировщика Ту-95МС действительно около получаса сопровождали американские истребители.
«Самолеты пролетели около 5000 километров на скорости до 850 км/ч и высоте до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут», - говорится в сообщении Минобороны РФ. По сведениям источника в правительстве США, два российских Ту-95 были замечены в 450 километрах к юго-западу от базы ВС США Элмендорф (Анкоридж) в ночь на 17 апреля.
RUSSIAN BOMBERS INTERCEPTED BY F-22 STEALTH FIGHTERS OFF COAST OF ALASKA
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Кобзона экстренно проооперировали в Москве. По ходу Йося ФСЕ!
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Ему нужен увеличивающийся поток нефтедолларов из-за рубежа, ибо без них России не станет почти мгновенно. В ближайшие месяц-два из Москвы сообщат об окончании проедания резервов и начнется самое интересное. Поскольку самые крупные насосы, выкачивающие бюджет за кордон, получили возможность совсем не отчитываться ни о прибыли, ни о вывозе ее из РФ, процесс вышел на финишную прямую и переход в новую фазу будет ознаменован резким изменением экономических показателей федерации. Собственно говоря, если убрать некую технологическую надстройку, над всем этим процессом, то останется давно известное: "Люди гибнут за металл". Причем, этих людей легко назвать по фамилиям, ибо кроме Путина, туда входит всего несколько сотен человек, большая часть которых зафиксирована в списках миллиардеров журнала Форбс. Что характерно, самого Путина в этом списке нет, но являясь самым богатым деятелем в истории человечества, он давно парит над любыми списками.
В общем, Путин еще четыре года назад начал отчаянную борьбу за как можно большее количество продаж своей нефти и газа, при условии их постоянного дорожания. Это была не простая работа, но он в нее впрягся и вложился десятками, если не сотнями миллиардов бюджетных денег. Все войны он ведет либо вдоль действующих газопроводов, либо в местах, где могут пройти чужие трубы. Он дарит горы оружия диктаторам стран, экспортеров нефти, а потом - натравливает их на цивилизованный мир, чтобы там началась бойня и сократились поставки нефти на мировой рынок, где Россия покрывала этот дефицит своею нефтью. Этот фокус был отработан еще в совке, когда поддержка Штатами Израиля привела к нефтяному эмбарго Западу арабскими странами. Совок тогда гнал нефть со всей пролетарской ненавистью и эти деньги тут же были вложены в гонку вооружений. Когда эмбарго сняли, совок уже так растянул себе желудок непомерными прибылями и так разогнал военные программы, что резкое сокращение притока валюты начисто развалило нефтегонщика.
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http://othervision.info/zapax-konca/
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2 години томуБільшеFT сообщила о больших трудностях FIFA с поиском спонсоров для ЧМ-2018 по футболу в россии из-за репутационных рисков.
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демократія і права людини. Вона
вірить у такі речі, як "світове
панування" і "зони впливу".
Оці слова пан порошенко сказав прям як про самого себе. Як каже моя бабуся, очі завидющі, руки загребущі
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