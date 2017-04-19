 Кабмин утвердил положение о Госэкоинспекции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое решение было принято на заседании правительства в среду.
"Проект постановления Кабмина разработан с целью приведения деятельности Госэкоинспекции в соответствие к Конституции Украины и украинскому законодательству", - сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.
По его словам, этот проект документа был согласован со всеми ведомствами, с которыми его надо было согласовать.
Напомним, ранее в интервью Семерак назвал экоинспекцию остатком коррупционного пылесоса времен Пшонки-младшего.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ СЕМЕРАКА ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.
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