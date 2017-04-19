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 Политика Украины
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Все про:Госэкоинспекция (27) Кабмин (10167) Минприроды (48) Семерак (253)

 Кабмин утвердил положение о Госэкоинспекции

Кабинет Министров Украины на заседании в среду поддержал проект постановления об утверждении положения о Государственной экологической инспекции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такое решение было принято на заседании правительства в среду.

"Проект постановления Кабмина разработан с целью приведения деятельности Госэкоинспекции в соответствие к Конституции Украины и украинскому законодательству", - сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разработан план перехода к 100-процентной переработке отходов, - Семерак

По его словам, этот проект документа был согласован со всеми ведомствами, с которыми его надо было согласовать.

Напомним, ранее в интервью Семерак назвал экоинспекцию остатком коррупционного пылесоса времен Пшонки-младшего.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ СЕМЕРАКА ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.




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РЫБИНСПЕКЦИЯ И ЭКОИНСПЕКЦИЯ - ЭТО САМЫЕ ВОРОВСКИЕ И КОРРУМПИРОВАННЫЕ ПОМОЙКИ - ТУДА ИДУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ЧТОБЫ ВОРОВАТЬ И БРАТЬ ВЗЯТКИ.
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ликвидируем говорили они) аха, счас) пчелы против меду?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин утвердил положение о Госэкоинспекции
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