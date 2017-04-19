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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (871) МИД (4038) безвизовый режим (1123) Евросоюз (11747) Пристайко (40)

 Скорее всего, безвизовый режим с ЕС для Украины будет подписан до 18 мая, - Пристайко

В Европейском Союзе, скорее всего, подпишут внедрение безвизового режима с Украиной до 18 мая.

Об этом сегодня на заседании правительства заявил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"26 апреля, скорее всего, Комитет постоянных представителей Евросоюза подтвердит результаты этого триалога европейской институции по предоставлению Украине безвизового режима. 11 мая, возможно, этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС, и в ближайшие даты, скорее всего, 15-16 мая, возможно, 18 мая, состоится подписание", - сказал он.

Пристайко добавил, что безвизовый режим официально вступит в силу через 20 дней после публикации соответствующего документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД назвали страны, в которые украинцы смогут ездить без виз после введения безвизового режима

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook, что Брюссель подтверждает график получения Украиной безвизового режима, по которому до середины июня украинцы получат отмену виз с ЕС.

"Надеюсь, некоторые депутаты, которые путают ВР и другие учреждения, его не сорвут", - добавила она.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление украинцам права путешествовать в страны Европейского Союза без виз. Украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС (исключая Ирландию и Великобританию), а также страны шенгенской зоны: Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.
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і як за 110Є за місяць можна оплатити комуналку купити лііки ще і безвізом користуватися?
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- Так что же делать? - забеспокоился Балаганов, - Как снискать хлеб насущный?
- Надо мыслить, - сурово сказал Остап. - Меня, например, кормят идеи.
(с) И. Ильф, Е. Петров «Золотой телёнок»
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Давненько эту манилку-дурилку для народа не слышали!
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кримським які позбулися українських паспортів безвіз не світить найближчим часом
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Мусолят этот безвиз,как будто это прям панацея и их заслуга.- Это подарок Евросоюза.Только и всего.Незаслуженный подарок. Поскольку перемен нет.
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Также Саакашвили рассказал, кто разводит украинский народ.
«Вот Верхавная Рада. Уже 25 с этого здания разводят украинский народ. Хватить мурыжить одно и то же», - заявил он.
По его словам основные законы можно принять буквально за несколько месяцев.
«Главное, что мы должны сделать - это предоставить всем украинским олигархам счёт за все время независимости», - подчеркнул Саакашвили.
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вы еще этого баблабола послушайте)))а мы -Одесса и вся Одесская обл в очередной раз с вас поржем
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вся Грузия ржет с лерок одесских и одесской области, и не только Грузия
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а уж как с вас срашек ржут все))))))))))че обосрались со своим педофилом недоделанным?))))))))))))Где же ваше вЯличие?Тупо всрались срашкинцы америкосов -круто мы вам наскакали,ой круто
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не отвлекайся -лепи петуха из дерьма,кацапам теперь это и осталосьСкорее всего, безвизовый режим с ЕС для Украины будет подписан до 18 мая, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2817
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Як вони вже набридли своїм безвізом. Тут не знаєш як дожити до слідуючої пенсії, а вони пишаються примарним безвізом.
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Голодаєш? то нічо колись було шось про "лічебне голодання" - лікуйсяф
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Не понял! Так что мы с 24 ноября ещё не в "безвизе"? Ну и ну! А почему все молчат и как-будто народу до этого нет дела? Подозрительно! Или пипл ещё не вкурил прелести этого дела? Может ему не внятно это объяснили? Так а чо тогда тормознули оформление заграпаспортов? Поговаривают, что это снова на это гарантированно-прибыльное дело замахнулся Едапс, который производил паспорта больше 10 лет, но его от корыта отогнали, теперь он снова пытается прорваться к этому корыту. А вообще кто нас там ждет и зачем мы им нужны? И самое главное, что 90% украинцам это тоже не надо, бабок не хватает даже на выживание, а на эти поездки тем более. Нам этот "безвиз", как морковку на палке перед носом осла, уже около 10 лет преподносят, как что-то, без чего жить нельзя.
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Уже и не смешно. Не хочется даже и комментировать. П__доболы.
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В найкращому випадку цей так розкручений політиканами "безвіз" може дати лише економію у 30...35Євро! І ВСЕ! Але, якщо хтось надумав, вирішив їхати на відпочинок, шоп-тур чи лікування у Європу, то це вже зовсім не важливо і ці гроші "погоду" не зроблять! А тим, у кого немає грошей навіть на Батьківщині більш-менш достойно існувати (не жити!), то тому цей "безвіз" - як до ж*пи дверцята! Чи може цей режим безвізу зніме питання у українців, що марять Європою про необхідну суму наявних чи на банківському рахунку грошей, чи про необхідність мати броню на отель, страхування, білет на зворотній рейс, ... !? Чи допоможе, наприклад, цей безвіз, якщо ваше обличчя/документи/зачіска, взуття чи колір носу чи волосся не сподобаються клерку за стійкою...!? Чи може цей "безвіз" допоможе бажаючим працювати чи навчатися у Європі!? Ото ж бо і воно!
Красива обкладинка під якою непотріб. Це навіть не горщик з під меду, як у мульфільмі про Вінні Пуха...
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не надо мне безвиза, отдайте мне мою зарплату, пенсию и жкк как при зеке,
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смените работодателя -если он вам зарплату не платит
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пидра кучерявая, 70% населения на субсидиях, кому безвиз?
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Безвіз має сенс лише тоді, коли хоч трохи знаєте іноземну мову. Зручний спосіб для початківців швидко засвоїти англійську на слух - адаптовані аудіо книги. Диктори читають в заповільненому темпі, тексти складені з простих фраз, синхронний переклад, не більше 1500 самих вживаних англійських слів, підсвітлення тексту, без реєстрації, безкоштовно Адаптированный Английский Онлайн


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На Кабміні розповіли, як працюватиме безвізовий режим і біометричні паспорти

Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко запевняє, що після введення безвізового режиму з ЄС не потрібно буде показувати додаткових документів на кордоні.
За словами Пристайка, безвізовий режим діятиме для тих, хто мають біометричні паспорти. Протягом півроку кожен українець зможе перебувати 90 днів у 30 країнах, з якими введений безвізовий режим.

"Жодних додаткових документів, крім тих, які прикордонник міг запитати у людини, яка мала у паспорті візу, ніхто запитувати не буде", - наголосив він.
Водночас голова Державної міграційної служби Максим Соколюк розповів, що безвізовий режим дозволятиме здійснювати туристичні та бізнес-поїздки, але не даватимуть права на роботу або навчання за кордоном.
За його словами, українці, які мають закордонні паспорти та мають діючу шенгенську візу, зможуть виїжджати за кордон, поки діятиме віза. Закордонні паспорти будуть працювати до терміну завершення їхньої дії.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкорее всего, безвизовый режим с ЕС для Украины будет подписан до 18 мая, - Пристайко
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