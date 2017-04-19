 Скорее всего, безвизовый режим с ЕС для Украины будет подписан до 18 мая, - Пристайко

Об этом сегодня на заседании правительства заявил первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"26 апреля, скорее всего, Комитет постоянных представителей Евросоюза подтвердит результаты этого триалога европейской институции по предоставлению Украине безвизового режима. 11 мая, возможно, этот вопрос будет подан на утверждение Совета ЕС, и в ближайшие даты, скорее всего, 15-16 мая, возможно, 18 мая, состоится подписание", - сказал он.
Пристайко добавил, что безвизовый режим официально вступит в силу через 20 дней после публикации соответствующего документа.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook, что Брюссель подтверждает график получения Украиной безвизового режима, по которому до середины июня украинцы получат отмену виз с ЕС.
"Надеюсь, некоторые депутаты, которые путают ВР и другие учреждения, его не сорвут", - добавила она.
Напомним, 6 апреля Европейский парламент одобрил предоставление украинцам права путешествовать в страны Европейского Союза без виз. Украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС (исключая Ирландию и Великобританию), а также страны шенгенской зоны: Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.
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- Надо мыслить, - сурово сказал Остап. - Меня, например, кормят идеи.
(с) И. Ильф, Е. Петров «Золотой телёнок»
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«Вот Верхавная Рада. Уже 25 с этого здания разводят украинский народ. Хватить мурыжить одно и то же», - заявил он.
По его словам основные законы можно принять буквально за несколько месяцев.
«Главное, что мы должны сделать - это предоставить всем украинским олигархам счёт за все время независимости», - подчеркнул Саакашвили.
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Красива обкладинка під якою непотріб. Це навіть не горщик з під меду, як у мульфільмі про Вінні Пуха...
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Перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко запевняє, що після введення безвізового режиму з ЄС не потрібно буде показувати додаткових документів на кордоні.
За словами Пристайка, безвізовий режим діятиме для тих, хто мають біометричні паспорти. Протягом півроку кожен українець зможе перебувати 90 днів у 30 країнах, з якими введений безвізовий режим.
"Жодних додаткових документів, крім тих, які прикордонник міг запитати у людини, яка мала у паспорті візу, ніхто запитувати не буде", - наголосив він.
Водночас голова Державної міграційної служби Максим Соколюк розповів, що безвізовий режим дозволятиме здійснювати туристичні та бізнес-поїздки, але не даватимуть права на роботу або навчання за кордоном.
За його словами, українці, які мають закордонні паспорти та мають діючу шенгенську візу, зможуть виїжджати за кордон, поки діятиме віза. Закордонні паспорти будуть працювати до терміну завершення їхньої дії.
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