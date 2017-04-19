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 Политика Украины
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Все про:Гонгадзе (727) Пукач (446) суд (20634) Теличенко (36) Ромалийская Ирина (142)

 "Судьи пытаются манипулировать и торговаться", - Теличенко считает, что дело Пукача затягивают

Теличенко подозревает, что судьи торгуются, не рассматривая дело Пукача.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я в затягивании дела усматриваю со стороны судей Высшего специализированного суда попытки манипулировать этим делать, торговаться, направленные на то, чтоб использовать это дело для повышения своих шансов попасть в Верховный суд", - заявила адвокат Мирослав Гонгадзе Валентина Теличенко после несостоявшегося заседания по делу экс-начальника департамента наружного наблюдения Алексей Пукача, которого обвиняют в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

"Это уже не первое несостоявшееся судебное заседание", - говорит Валентина Теличенко. Между заседаниями судьи объявляют перерывы в месяц-полтора.

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"В основном, заседания не происходят потому, что судьи не могут сформировать коллегию или кто-то из коллегии отсутствует. Такое затягивание абсолютно ничем нельзя оправдать. Я в этом усматриваю со стороны судей Высшего специализированного суда попытки манипулировать этим делать, торговаться. Как мы знаем, они почти все, кто есть в коллегии, являются кандидатами в Верховный суд Украины. Я в этом усматриваю манипуляции, направленные на то, чтоб использовать это дело для повышения своих шансов попасть в Верховный суд", - заявила адвокат.

Однако, на вопрос, как именно могут происходить такие манипуляции, Теличенко ответила: "Я не знаю конкретики. Но я подозреваю, что за этим стоят только спекуляции. Ведь обычно кассацию рассматривают в одно заседание, ну, максимум, в два, если дело сложное. А у нас сначала суд три месяца изучал материалы дела, а первое заседание было прошлой осенью!".

Кроме того, Теличенко отметила, что затягивание дела не на пользу всем участникам процесса. Так, Пукач содержится не в колонии, а в СИЗО, где значительно хуже условия содержания, а все участники процесса тратя на эти суды время и внимание, хотя оно не рассматривается по сути.
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Сегодня была новость о том, что снят арест с огромного состояния клюевых. А мы тут решаем есть у нас суд или нет. И чем платить будем за коммуналку. И где взять денег.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Судьи пытаются манипулировать и торговаться", - Теличенко считает, что дело Пукача затягивают
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