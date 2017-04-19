 Непогода на Харьковщине: десятки обесточенных населенных пунктов, 24-сантиметровый слой снега и поваленные деревья. ФОТО + ВИДЕО

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В настоящее время обстановка на территории Харьковской области: температура воздуха +1, скорость ветра 29 км / ч, средний слой снега составляет - 11-24 см, большие заторы на автодорогах региона отсутствуют, ограничения движения транспорта нет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что дорожными, аварийными службами г. Харькова и области проводятся работы по освобождению территорий от деревьев, ветвей и ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. "Харьковзеленстроем" зарегистрировано 176 заявок.
Сообщается также, что по Харьковской области 61 населенный пункт полностью и 33 частично обесточены. По г. Харьков повалено 71 дерево и 860 веток. Ремонтные бригады проводят работы по восстановлению электроснабжения г. Харькова и районов области.
Кроме того, в Харьковской области приостановлены занятия в общеобразовательных школах и дошкольных учебных заведениях, кроме Балаклейского района и Харькова.
Во всех подразделениях Харьковского гарнизона ГСЧС введена резервная техника для обеспечения нормального и бесперебойного цикла жизнеобеспечения каждого района, а также налаживание взаимодействия со всеми аварийными и коммунальными службами.
"Для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий были привлечены коммунальные предприятия на очистку основных автодорог на территории города Харьков 81 единица техники и 200 дорожных рабочих. Рассыпано песчано-соляной смеси в сутки - 138 м. куб., соли - 42 т.. Расчищено автодорог государственного уровня 260 км, местного уровня 120 км. Кроме того, были привлечены 36 бригад служб жизнеобеспечения города, 18 отделений Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, 9 бригад (18 бензопил) АКП "Харьковзеленстрой". Уделяется особое внимание объектам жизнеобеспечения и инфраструктуры.
В связи с ухудшением погодных условий на территории города Харькова и Харьковской области 19 апреля 2017 г. подразделения ГСЧС на распиловку и уборку поваленных деревьев и буксировки транспортных средств привлекались 18 раз, привлечено 90 сотрудников ГСЧС", - добавили в ведомстве.
Фото: пресс-служба ГСЧС
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