 Киевская администрация сообщила о работе по сохранению памятников столицы

Об этом во время круглого стола по случаю Международного дня охраны памятников и достопримечательностей сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, передает сайт КГГА.
Во время мероприятия заслушали отчет о работе городских властей по сохранению и реставрации охраны памятников объектов Киева. Как отметила Анна Старостенко, из 20 000 столичных зданий более 4000 имеют статус памятников культурного наследия, а 179 из них занесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако значительное количество памятников города требуют проведения консервационных и реставрационных работ.
"Городская власть во главе с Виталием Кличко заботится о сохранении культурного наследия столицы. Уверена, что Киев с его огромным историческим архитектурным достоянием займет ведущее место среди европейских столиц, которые достойно заботятся о собственном культурном наследии", - подытожила Анна Старостенко.
Кроме того, она отметила, что столичная администрация контролирует ситуацию с археологическими раскопками на Почтовой площади и предусмотрела необходимое финансирование из городского бюджета. Заместитель председателя КГГА отметила, что в 2017 году в бюджете Киева заложено около 27 млн грн на проведение научного исследования, консервации и музеефикации археологических находок, найденных во время реконструкции Почтовой площади.
"Договор на выполнение этих работ был заключен в конце прошлого года. К концу 2017 года мы ожидаем от археологов и реставраторов разработку конкретных методик по консервации и концепции музеефикации находок средневекового Киева времен XI-XII века согласно утвержденного графика работ", - сообщила Анна Старостенко.
Она также добавила, что по поручению Виталия Кличко Департамент культуры КГГА работает над концепцией создания музейной экспозиции на Почтовой площади. Ведь мэр убежден, что найденные древности должны стать частью культурной жизни Киева.
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