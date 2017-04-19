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 Политика Украины
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 Союз химиков требует ввести санкции против российских компаний, поставлявших удобрения в оккупированные Крым и Донбасс

Против российских компаний, которые поставляют удобрения на оккупированные территории Украины, необходимо ввести антидемпинговые пошлины.

Об этом президент Союза химиков Алексей Голубов сказал в интервью Українським Новинам.

"Необходимо ввести антидемпинговые пошлины в отношении импорта российских удобрений или вообще запретить его. Ведь ряд российских компаний поставляли удобрения в Крым и на оккупированную часть Донбасса. А ведь согласно украинскому законодательству мы должны ввести против них санкции", - сказал президент Союза химиков.

При этом он добавил, что в настоящее время из-за остановки некоторых заводов украинские предприятия суммарно выполняют обязательства по заявкам аграриев на 70%.

Как сообщали Українські Новини, депутаты Верховной Рады готовы к физическому препятствованию ввоза в Украину минеральных удобрений из России.

Эксперты считают, что Россия пытается полностью захватить украинский рынок минудобрений.
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