 Союз химиков требует ввести санкции против российских компаний, поставлявших удобрения в оккупированные Крым и Донбасс

Об этом президент Союза химиков Алексей Голубов сказал в интервью Українським Новинам.
"Необходимо ввести антидемпинговые пошлины в отношении импорта российских удобрений или вообще запретить его. Ведь ряд российских компаний поставляли удобрения в Крым и на оккупированную часть Донбасса. А ведь согласно украинскому законодательству мы должны ввести против них санкции", - сказал президент Союза химиков.
При этом он добавил, что в настоящее время из-за остановки некоторых заводов украинские предприятия суммарно выполняют обязательства по заявкам аграриев на 70%.
Как сообщали Українські Новини, депутаты Верховной Рады готовы к физическому препятствованию ввоза в Украину минеральных удобрений из России.
Эксперты считают, что Россия пытается полностью захватить украинский рынок минудобрений.
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