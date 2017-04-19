 Здания военных городков в Днепре стоимостью 8,7 млн грн вернули государству, - ГПУ

, об этом говорится в сообщении

"10 апреля 2017 года во исполнение решений хозяйственного суда Киева, которыми удовлетворены исковые требования военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона в интересах Кабинета министров и Минобороны, специалистами Государственного реестра вещных прав зарегистрировано право собственности государства на недвижимое имущество, расположенное в г. Днепр по ул. Чернышевского, 2-а", - говорится в сообщении.