 Здания военных городков в Днепре стоимостью 8,7 млн грн вернули государству, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.
"10 апреля 2017 года во исполнение решений хозяйственного суда Киева, которыми удовлетворены исковые требования военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона в интересах Кабинета министров и Минобороны, специалистами Государственного реестра вещных прав зарегистрировано право собственности государства на недвижимое имущество, расположенное в г. Днепр по ул. Чернышевского, 2-а", - говорится в сообщении.
Здания бывших военных городков были незаконно переданы в собственность коммерческой структуры. Как отмечается, рыночная стоимость недвижимости составляет 8,7 млн грн.
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Небось перед тем, как их вернули, их успели перепродать раза три-четыре и пострадали совершенно непричастные люди, купившие квартиры ничего не подозревая?
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