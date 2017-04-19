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 Политика Украины
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 Здания военных городков в Днепре стоимостью 8,7 млн грн вернули государству, - ГПУ

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона вернула в собственность государства недвижимое имущество общей стоимостью около 9 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.

"10 апреля 2017 года во исполнение решений хозяйственного суда Киева, которыми удовлетворены исковые требования военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона Южного региона в интересах Кабинета министров и Минобороны, специалистами Государственного реестра вещных прав зарегистрировано право собственности государства на недвижимое имущество, расположенное в г. Днепр по ул. Чернышевского, 2-а", - говорится в сообщении.

Здания бывших военных городков были незаконно переданы в собственность коммерческой структуры. Как отмечается, рыночная стоимость недвижимости составляет 8,7 млн грн.

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А кто НАКАЗАН?! Кто "незаконно передал" эти здания?
Небось перед тем, как их вернули, их успели перепродать раза три-четыре и пострадали совершенно непричастные люди, купившие квартиры ничего не подозревая?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗдания военных городков в Днепре стоимостью 8,7 млн грн вернули государству, - ГПУ
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