EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Политика Украины
  1226  13
Все про:Меркель (1393) переговоры (3269) Порошенко (12725) Путин (23648) Олланд (523) нормандская четверка (347)

 Порошенко о последнем разговоре с Путиным, Меркель и Олландом: "Россия не заинтересована в мире. Это была очередная демонстрация пустых обещаний Москвы"

Мира стоит добиваться путем силы, а не умиротворения.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Россияне не заинтересованы в достижении мира. Они заинтересованы в контроле. Я почувствовал это снова в этот понедельник, когда вместе с канцлером (Германии Ангелой) Меркель и Президентом (Франции Франсуа) Олландом состоялись телефонные переговоры с Президентом (России Владимиром) Путиным в "нормандском формате". Это была очередная демонстрация пустых обещаний Москвы. Это было еще одним проявлением их отношения: если вы хотите мира, вы можете иметь его, но только на наших условиях. Никаких компромиссов. Просто правило силы", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко, Меркель, Олланд и Путин подтвердили курс на выполнение Минских соглашений, - АП

Он также добавил, что Россия нарушила "Будапештский меморандум", подписантом которого также является Великобритания, двусторонние договоры, в которых гарантировала суверенитет и территориальную целостность Украины, а также достигнутые в Минске (Беларусь) договоренности.

В частности, Порошенко акцентировал, что нет эффективного прекращения огня, освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, доступа международных гуманитарных организаций.

"Нет никакой другой стороны, которую стоит винить за это, кроме России. Она продолжает в этот момент отправлять в Украину российские войска, танки, артиллерию и боеприпасы через неконтролируемый участок российско-украинской границы. Она превращает Крым в крупнейшую военную базу в мире. Она остается глухой к требованиям и аргументам за мир", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких новых инициатив для обсуждения в "нормандском формате" Россией не готовится, - Песков

По словам Порошенко, это доказывает, что мира стоит добиваться путем силы, а не умиротворения.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
" Украина не заинтересована в прекращении кормежки лугандонских террористов из бюджета Украины " П,А,П,
 показать весь комментарий
Ответить
 
визнай офіційно війну війною лицемір, москаля- окупантом, длнр- терористичними організаціями!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ты гнида соевая раздай водяные пистолетики бойцам ВСУ, миротворец Куев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где же ты был когда пидоРашка обстреливала нашу страну? Где ты был когда колонны бронетехники окружали Иловайск? Почему прятал документы и не поднимал вопрос в СБ ООН? Почему пропустил террориста гиркина в Донецк? Ведь знал же что это ВОЙНА! Или "онижебратья"?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко о последнем разговоре с Путиным, Меркель и Олландом: "Россия не заинтересована в мире. Это была очередная демонстрация пустых обещаний Москвы"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти