 Порошенко о последнем разговоре с Путиным, Меркель и Олландом: "Россия не заинтересована в мире. Это была очередная демонстрация пустых обещаний Москвы"

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Королевском институте международных отношений Chatham House (Великобритания), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Россияне не заинтересованы в достижении мира. Они заинтересованы в контроле. Я почувствовал это снова в этот понедельник, когда вместе с канцлером (Германии Ангелой) Меркель и Президентом (Франции Франсуа) Олландом состоялись телефонные переговоры с Президентом (России Владимиром) Путиным в "нормандском формате". Это была очередная демонстрация пустых обещаний Москвы. Это было еще одним проявлением их отношения: если вы хотите мира, вы можете иметь его, но только на наших условиях. Никаких компромиссов. Просто правило силы", - сказал он.
Он также добавил, что Россия нарушила "Будапештский меморандум", подписантом которого также является Великобритания, двусторонние договоры, в которых гарантировала суверенитет и территориальную целостность Украины, а также достигнутые в Минске (Беларусь) договоренности.
В частности, Порошенко акцентировал, что нет эффективного прекращения огня, освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, доступа международных гуманитарных организаций.
"Нет никакой другой стороны, которую стоит винить за это, кроме России. Она продолжает в этот момент отправлять в Украину российские войска, танки, артиллерию и боеприпасы через неконтролируемый участок российско-украинской границы. Она превращает Крым в крупнейшую военную базу в мире. Она остается глухой к требованиям и аргументам за мир", - сказал он.
По словам Порошенко, это доказывает, что мира стоит добиваться путем силы, а не умиротворения.
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