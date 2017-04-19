EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Киевские новости
  219  4
Все про:горячая вода (34) Киев (16858) Киевэнерго (217) отключение (137) Пантелеев (15)

 "Киевэнерго" приостановил проведение гидравлических испытаний в Киеве до 25 апреля в связи с похолоданием, - КГГА

Компания "Киевэнерго" (входит в структуру холдинга ДТЭК) приостановила проведение в Киеве гидравлических испытаний до 25 апреля в связи с похолоданием.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за похолодания было принято решение - приостановить на неделю проведение гидравлических испытаний", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Киевэнерго" с сегодняшнего дня приостановит горячее водоснабжение в 5 районах столицы для проведения гидравлических испытаний

Гидравлические испытания в Киеве должны были начаться 18 апреля в 5 районах города.

В данный момент возобновляется горячее водоснабжение в 500 ранее отключенных жилых домах.

Ранее "Киевэнерго" была намерена приостановить горячее водоснабжение в 5 районах столицы с 18 апреля по причине проведения гидравлических испытаний. Гидравлические испытания - это метод диагностики теплосетей, применяемый во время каждого межотопительного периода. Они позволяют выявить и отремонтировать максимально возможное количество наиболее изношенных участков сетей, предотвратив, таким образом, появление повреждений во время отопительного сезона.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Горячей воды как не было (уже 2 недели), так и нет (Киев, Подол). ИМХО, стоило бы уже потерпеть до 24.04, иначе опять на 3 недели отключат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Народ! А Вы заметили как уменьшился шантаж со стороны холуев Ахметова с ростом его проблем в Лугандоне???!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Акция! Тем, кто пережил три месяца зимы - четвёртый в подарок!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Киевэнерго" приостановил проведение гидравлических испытаний в Киеве до 25 апреля в связи с похолоданием, - КГГА
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти