 "Киевэнерго" приостановил проведение гидравлических испытаний в Киеве до 25 апреля в связи с похолоданием, - КГГА

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за похолодания было принято решение - приостановить на неделю проведение гидравлических испытаний", - сказал он.
Гидравлические испытания в Киеве должны были начаться 18 апреля в 5 районах города.
В данный момент возобновляется горячее водоснабжение в 500 ранее отключенных жилых домах.
Ранее "Киевэнерго" была намерена приостановить горячее водоснабжение в 5 районах столицы с 18 апреля по причине проведения гидравлических испытаний. Гидравлические испытания - это метод диагностики теплосетей, применяемый во время каждого межотопительного периода. Они позволяют выявить и отремонтировать максимально возможное количество наиболее изношенных участков сетей, предотвратив, таким образом, появление повреждений во время отопительного сезона.
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