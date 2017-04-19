 Боевики сорвали подтверждение заложников, отказывающихся от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Во вторник, 18 апреля, представители ОБСЕ, СБУ и офиса омбудсмена Лутковской уже были в Мариуполе, чтобы, согласно достигнутых в Минске на гуманитарной подгруппе и на ТКГ договоренностей, начать, наконец, опрос сотен человек, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, которые возможно, согласно украинскому законодательству, освободить от дальнейшего отбывания наказания только ради освобождения наших заложников в ОРДЛО.
Однако процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО под надуманными предлогами отказались от этого и захотели снова вернуться к обсуждению уже сто раз оговоренного сто раз пережеванного, на очередной встрече в Минске", - написала Геращенко.
"Тактика ОРДЛО, и их российских кураторов очевидна - заблокировать процесс освобождения заложников, полностью исключить из гуманитарного диалога международные гуманитарные организации. Сначала ОРДЛО категорически отказались от участия в процессе освобождения Красного Креста, затем, после двухмесячных переговоров и уже достигнутых договоренностей заблокировали ООН, теперь их не устраивает ОБСЕ, хотя миссия этой организации напрямую вовлечена в минский процесс, а ее представители являются координаторами ТКГ и всех групп", - отмечает депутат.
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потом они уже выйдут, когда этих, которые списки составляют, посадят...
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