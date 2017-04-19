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 Политика Украины
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 Боевики сорвали подтверждение заложников, отказывающихся от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена, - Ирина Геращенко

Боевики сорвали верификацию граждан, которые отказываются от перемещения на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках обмена заложниками.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 18 апреля, представители ОБСЕ, СБУ и офиса омбудсмена Лутковской уже были в Мариуполе, чтобы, согласно достигнутых в Минске на гуманитарной подгруппе и на ТКГ договоренностей, начать, наконец, опрос сотен человек, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, которые возможно, согласно украинскому законодательству, освободить от дальнейшего отбывания наказания только ради освобождения наших заложников в ОРДЛО.

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Однако процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО под надуманными предлогами отказались от этого и захотели снова вернуться к обсуждению уже сто раз оговоренного сто раз пережеванного, на очередной встрече в Минске", - написала Геращенко.

"Тактика ОРДЛО, и их российских кураторов очевидна - заблокировать процесс освобождения заложников, полностью исключить из гуманитарного диалога международные гуманитарные организации. Сначала ОРДЛО категорически отказались от участия в процессе освобождения Красного Креста, затем, после двухмесячных переговоров и уже достигнутых договоренностей заблокировали ООН, теперь их не устраивает ОБСЕ, хотя миссия этой организации напрямую вовлечена в минский процесс, а ее представители являются координаторами ТКГ и всех групп", - отмечает депутат.

Также читайте: Количество удерживаемых боевиками заложников увеличилось до 126 человек, - Ирина Геращенко


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может быть вы просто не умеете договариваться? мне всё-таки интересно, кто такой тандит, и откуда он взялся? за эту .....вошку я вообще молчу
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Дура ! Боевики,они ведь всегда такие ))) Такие непостьоянные )
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так правильно... тут они уже срок "мотают", счётчик клацает... нафига им потом опять с нуля начинать?
потом они уже выйдут, когда этих, которые списки составляют, посадят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики сорвали подтверждение заложников, отказывающихся от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена, - Ирина Геращенко
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