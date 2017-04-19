 Третий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом Министр социальной политики Андрей Рева сообщил журналистам.
"Наша конечная цель - построение трехуровневой пенсионной системы в Украине: солидарной, обязательной накопительной и добровольной накопительной...", - сказал Рева.
Он добавил, что имплементация данного задания является пошаговой: первый шаг - повышение минимальной зарплаты, второй - реформирование солидарной системы, третий - пересмотр пенсионного обеспечения для военнослужащих, четвертый - накопительная система.
Министр отметил, что пенсионная реформа предусматривает отмену специальных пенсий для всех, кроме военнослужащих.
Рева подчеркнул, что пенсионная реформа практически согласована.
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"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева(114)
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Кабмин внесет в Раду законопроект о пенсионной реформе до 16 мая, - Рева(98)
"С тех пор как подняли минимальную заработную плату, доходы госбюджета выросли на 39%", - Рева(129)
Безработица – бич Украины, на который власти никогда не обращали внимания(0)
"Человека нужно поставить перед выбором: хочешь идти на пенсию в 60 лет - заработай ее", - Рева(337)
Больше всего от актуализации пенсий выиграют те, кто вышли на пенсию до 2012 года, - Рева(267)
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1-й этап - одномоментное повышение минималки. Результат - уровниловка между низкоквалифицированным работкиком и работником средней квалификации. Введение минималки 3200 грн повлекло уход части работников в тень, а у бюджетников перевод на 0.5, 0.75 ставки. Новая минималка лишит многие украинские семьи в следующий отопительный сезон субсидий по ЖКХ.
Ну чтож - результат на лицо.
Наблюдаем за вторым этапом.
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Последний пример Фишер Мукачево от 8,5 до 11, 5 (для начинающих и не обученных)!
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Добровольцы больше пользы сделали,а пойдут на пенсию(если доживут) со всеми остальными
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а то если воевать,то пусть идут трактористы сварщики и прочие не военных профессий,а их государство на шару выучило,да еще и на пенсию пораньше,за наш счёт,пусть теперь отрабатывают свои пенсии или заробатывают своей профессией на какую учились
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